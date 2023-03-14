Обзорный автотур по Петербургу: классика и не только

Посетить исторические места и закулисье города, включая скрытые достопримечательности

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В Петербурге хочется, чтобы всё и сразу — исследовать историю «Петра творенья», восхититься его имперской роскошью и открыть малоизвестные уголки.

А что, так можно было? Да! Маршрут моей обзорной экскурсии включает как визитные карточки Северной столицы, так и удивительные места, куда может попасть каждый, но где бывали немногие. Скорее в путь!
Обзорный автотур по Петербургу: классика и не только
Обзорный автотур по Петербургу: классика и не только
Обзорный автотур по Петербургу: классика и не только
Обзорный автотур по Петербургу: классика и не только
Обзорный автотур по Петербургу: классика и не только
Обзорный автотур по Петербургу: классика и не только
Обзорный автотур по Петербургу: классика и не только
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Описание

Что вас ожидает

Какая она — настоящая атмосфера города на Неве? Об этом лучше всего расскажут городские достопримечательности. На автопешеходной обзорной экскурсии вы проникнетесь неповторимым духом Петербурга — немного помпезным, слегка мрачноватым, но бесконечно уютным и гостеприимным.

Я покажу вам главные достопримечательности: Дворцовую площадь, Петропавловскую крепость, стрелку Васильевского острова, крейсер «Аврора», Исаакиевский собор и Спас на Крови. Помимо классики, вы познакомитесь с роскошными парадными лестницами доходных домов, дворами-колодцами и тихими жилыми улочками.

Сравнив парадную часть города и его потайные уголки, вы найдёте немало сходств и совпадений:

  • Рукотворный «Олимп искусств» недалеко от всемирно известных музеев;
  • Образцовые дворянские особняки рядом с владениями «короля питейных заведений»;
  • Здания с открыточных видов по соседству со дворами, где снимали известные фильмы.

Организационные детали

Экскурсия проходит в автопешеходном формате:
— транспорт для 1-3 человек (Volkswagen Tiguan) включён в стоимость
— для большего количества гостей (до 6 человек) я арендую минивэн, доплата составит 2500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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