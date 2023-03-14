В Петербурге хочется, чтобы всё и сразу — исследовать историю «Петра творенья», восхититься его имперской роскошью и открыть малоизвестные уголки. А что, так можно было? Да! Маршрут моей обзорной экскурсии включает как визитные карточки Северной столицы, так и удивительные места, куда может попасть каждый, но где бывали немногие. Скорее в путь!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Какая она — настоящая атмосфера города на Неве? Об этом лучше всего расскажут городские достопримечательности. На автопешеходной обзорной экскурсии вы проникнетесь неповторимым духом Петербурга — немного помпезным, слегка мрачноватым, но бесконечно уютным и гостеприимным.

Я покажу вам главные достопримечательности: Дворцовую площадь, Петропавловскую крепость, стрелку Васильевского острова, крейсер «Аврора», Исаакиевский собор и Спас на Крови. Помимо классики, вы познакомитесь с роскошными парадными лестницами доходных домов, дворами-колодцами и тихими жилыми улочками.

Сравнив парадную часть города и его потайные уголки, вы найдёте немало сходств и совпадений:

Рукотворный «Олимп искусств» недалеко от всемирно известных музеев;

Образцовые дворянские особняки рядом с владениями «короля питейных заведений»;

Здания с открыточных видов по соседству со дворами, где снимали известные фильмы.

Организационные детали

Экскурсия проходит в автопешеходном формате:

— транспорт для 1-3 человек (Volkswagen Tiguan) включён в стоимость

— для большего количества гостей (до 6 человек) я арендую минивэн, доплата составит 2500 руб.