Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Какая она — настоящая атмосфера города на Неве? Об этом лучше всего расскажут городские достопримечательности. На автопешеходной обзорной экскурсии вы проникнетесь неповторимым духом Петербурга — немного помпезным, слегка мрачноватым, но бесконечно уютным и гостеприимным.
Я покажу вам главные достопримечательности: Дворцовую площадь, Петропавловскую крепость, стрелку Васильевского острова, крейсер «Аврора», Исаакиевский собор и Спас на Крови. Помимо классики, вы познакомитесь с роскошными парадными лестницами доходных домов, дворами-колодцами и тихими жилыми улочками.
Сравнив парадную часть города и его потайные уголки, вы найдёте немало сходств и совпадений:
Рукотворный «Олимп искусств» недалеко от всемирно известных музеев;
Образцовые дворянские особняки рядом с владениями «короля питейных заведений»;
Здания с открыточных видов по соседству со дворами, где снимали известные фильмы.
Организационные детали
Экскурсия проходит в автопешеходном формате: — транспорт для 1-3 человек (Volkswagen Tiguan) включён в стоимость — для большего количества гостей (до 6 человек) я арендую минивэн, доплата составит 2500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Надежда. Я работаю экскурсоводом с 2011 года. За моими плечами высшее образование в СПбГУ, многочисленные курсы, опыт работы штатным экскурсоводом в крупном государственном музее, аттестация на высшую категорию. Я стараюсь создать для гостей максимально уютную атмосферу, и выяснить, какие факты из истории города им будут наиболее интересны. Верю, что у каждого должен состояться свой личный опыт знакомства с Санкт-Петербургом.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга