Санкт-Петербург – Тихвин – Тихвинский монастырь – Устюжна – Вологда: обзорная экскурсия – Спасо-Прилуцкий монастырь – Музей Кружева - Вологодский Кремль – Этноцентр "Семёнково" - Ферапонтов монастырь - Кирилло-Белозерский монастырь – Череповец: обзорная экскурсия – музей промышленной металлургии - Санкт-Петербург
Приглашаем вас на новую экскурсионную программу с увлекательным и не утомительным маршрутом! Эта программа подойдет тем, кто давно хотел совершить путешествие на авто-транспорте по Вологде и ближайшим городам.
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
⬤ 1 ночь в комфортабельном отеле Череповце
⬤ 2 ночи в комфортабельном отеле Вологды
⬤ Завтраки в отеле
⬤ Экскурсия в Тихвинском монастыре с местным представителем
⬤ Обзорная экскурсия по Устюжне
⬤ Посещение краеведческого музея г. Устюжны
⬤ Обзорная экскурсия по г. Череповец
⬤ Экскурсия по экспозиции музея Северстали «Истоки металлургии»
⬤ Осмотр Ферапонтова монастыря
⬤ Экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь с местным представителем
⬤ Обзорная экскурсия по Вологде
⬤ Осмотр Спасо-Прилуцкого монастыря
⬤ Интерактивная программа в Вологодском Кремле
⬤ Экскурсия в музей кружев
⬤ Мастер-класс по традиционному плетению кружев
⬤ Экскурсия по этнографическому центру «Семёнково»
⬤ Увлекательные трассовые экскурсии
Что не входит
⬤ Обеды: 300 р. /чел. ⬤ Музей Фресок: 250 р. /взр.
150 р. /пенс.
80 р. /шк. ⬤ Мастер-классы: от 150 р. /чел.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10, м. Дыбенко
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. пл. Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.