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Очарование Вологодских земель

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Очарование Вологодских земель
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 96 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 17 900 ₽ за человека

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Очарование Вологодских земель
Очарование Вологодских земель

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – Тихвин – Тихвинский монастырь – Устюжна – Вологда: обзорная экскурсия – Спасо-Прилуцкий монастырь – Музей Кружева - Вологодский Кремль – Этноцентр "Семёнково" - Ферапонтов монастырь - Кирилло-Белозерский монастырь – Череповец: обзорная экскурсия – музей промышленной металлургии - Санкт-Петербург
Приглашаем вас на новую экскурсионную программу с увлекательным и не утомительным маршрутом! Эта программа подойдет тем, кто давно хотел совершить путешествие на авто-транспорте по Вологде и ближайшим городам.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • ⬤ 1 ночь в комфортабельном отеле Череповце
  • ⬤ 2 ночи в комфортабельном отеле Вологды
  • ⬤ Завтраки в отеле
  • ⬤ Экскурсия в Тихвинском монастыре с местным представителем
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Устюжне
  • ⬤ Посещение краеведческого музея г. Устюжны
  • ⬤ Обзорная экскурсия по г. Череповец
  • ⬤ Экскурсия по экспозиции музея Северстали «Истоки металлургии»
  • ⬤ Осмотр Ферапонтова монастыря
  • ⬤ Экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь с местным представителем
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Вологде
  • ⬤ Осмотр Спасо-Прилуцкого монастыря
  • ⬤ Интерактивная программа в Вологодском Кремле
  • ⬤ Экскурсия в музей кружев
  • ⬤ Мастер-класс по традиционному плетению кружев
  • ⬤ Экскурсия по этнографическому центру «Семёнково»
  • ⬤ Увлекательные трассовые экскурсии
Что не входит
  • ⬤ Обеды: 300 р. /чел. ⬤ Музей Фресок: 250 р. /взр.
  • 150 р. /пенс.
  • 80 р. /шк. ⬤ Мастер-классы: от 150 р. /чел.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10, м. Дыбенко
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. пл. Восстания
Очарование Вологодских земель
Очарование Вологодских земель
Очарование Вологодских земель
Очарование Вологодских земель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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