Приглашаем вас на новую экскурсионную программу с увлекательным и не утомительным маршрутом! Эта программа подойдет тем, кто давно хотел совершить путешествие на авто-транспорте по Вологде и ближайшим городам.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: