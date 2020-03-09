7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сто тысяч «почему»

Главный вопрос, который волнует маленьких исследователей — зачем? Зачем мумифицировали фараонов, зачем строили пирамиды, зачем создавали огромные каменные саркофаги? Я помогу во всем этом разобраться. Ребята поймут, почему мумия — самый старый экспонат Эрмитажа — не похожа на завернутые в белые бинты фигуры из кино и мультфильмов. Увидят скульптурные изображения Аменемхета III и Арсинои II и поразмышляют над тем, почему они так не похожи на античные скульптуры.

Главная загадка — египетская письменность

Мы рассмотрим египетские иероглифы, поговорим о том, когда их нужно читать справа-налево, а когда наоборот. Ребята угадают значения некоторых из них, увидят, как выглядело растение папирус, и узнают, что еще из него делали древние египтяне. И если вы представляете Книгу мертвых как толстенный том в кожаном переплете, то вас ждет еще немало открытий. А я расскажу детям о самой интересной части Книги — о путешествиях человеческой души после смерти.

Боги и кошки

Мы поговорим и о кошках: я объясню, почему если этот домашний питомец умирал, хозяин сбривал брови, и расскажу, как в 525 году до н.э. кошки повлияли на исход военного сражения. А еще услышат удивительные египетские легенды: о создании мира могущественным Ра, о грозной и яростной богине зноя и пустыни Сохмет, о том, почему все египетские фараоны изображаются со змеем на лбу, и многие другие.