У вас есть возможность стать свидетелем того, как происходили повседневные дела в давно забытых эпохах.
Экскурсия по историческому парку позволит вам пройтись по старинным улочкам, увидеть ремесленников в процессе труда, а также познакомиться с жизнью тех времен через интерактивные мероприятия и мастер-классы.
Описание экскурсии
Подробная программа однодневного тура представлена ниже, под расписанием. Важная информация:
- На сайте оплачивается 25% стоимости, оставшаяся часть — организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку). Часть оплаты, внесенную по ссылке организатору, мы вернём в полном объеме в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до выезда. В случае отмены заказа менее, чем за 48 часов до выезда, возврат осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов организатором;
- Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах. Также вы можете забронировать места на первых рядах в автобусе за доп. плату по желанию (уточняйте в чате заказа). Это отличная возможность не спешить к началу посадки и гарантировать себе и друзьям места рядом;
- Отправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное в смс-оповещении время. При опоздании к месту сбора группы, есть возможность догнать группу на такси, узнав у гида место возможной посадки в автобус;
- В период большого количества выездов (праздничные даты), время отправления может варьироваться от 6:00 до 6:45;
- В Карелии Вас ждет серпантинная дорога, заблаговременно рекомендуем запастись средствами от укачивания;
- В связи с дорожными работами в Карелии, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
По воскресеньям в 6:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический парк «Бастионъ»
- Древняя крепость «Корела»
- Лютеранская кирха
- Сортавала
- Лахденпохья
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный автобус туристического класса
- Страховка от несчастного случая
- Внешний осмотр древней крепости «Корела»
- Осмотр лютеранской кирхи в ходе трассовой экскурсии
- Посещение старинных городов Сортавала и Лахденпохья
- Посещение магазина с карельскими бальзамами и настойками
- Посещение магазина от форелевого хозяйства
- Входной билет в парк «Бастионъ».
Что не входит в цену
- Дополнительные развлечения на территории парка «Бастионъ» (гадание от мастера рунных дел, аквагрим и т. д.)
- Обед в кафе «До нашей эры».
Место начала и завершения?
Казанская пл., д. 2, парковка за Казанским собором
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
23 сен 2025
Ставлю 5 благодаря гиду Ирине. Сам парк Бастион немного разочаровал, работники-ярлы были такие поникшие и скучные. Не на все экскурсии внутри бастиона удалось попасть. Стрельба из лука и других оружий
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
