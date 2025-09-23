Мои заказы

В Карелию и деревню викингов из Петербурга

У вас есть возможность стать свидетелем того, как происходили повседневные дела в давно забытых эпохах.

Экскурсия по историческому парку позволит вам пройтись по старинным улочкам, увидеть ремесленников в процессе труда, а также познакомиться с жизнью тех времен через интерактивные мероприятия и мастер-классы.
5
1 отзыв
В Карелию и деревню викингов из Петербурга
В Карелию и деревню викингов из Петербурга
В Карелию и деревню викингов из Петербурга
Ближайшие даты:
5
окт12
окт19
окт26
окт
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Подробная программа однодневного тура представлена ниже, под расписанием. Важная информация:

  • На сайте оплачивается 25% стоимости, оставшаяся часть — организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку). Часть оплаты, внесенную по ссылке организатору, мы вернём в полном объеме в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до выезда. В случае отмены заказа менее, чем за 48 часов до выезда, возврат осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов организатором;
  • Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах. Также вы можете забронировать места на первых рядах в автобусе за доп. плату по желанию (уточняйте в чате заказа). Это отличная возможность не спешить к началу посадки и гарантировать себе и друзьям места рядом;
  • Отправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное в смс-оповещении время. При опоздании к месту сбора группы, есть возможность догнать группу на такси, узнав у гида место возможной посадки в автобус;
  • В период большого количества выездов (праздничные даты), время отправления может варьироваться от 6:00 до 6:45;
  • В Карелии Вас ждет серпантинная дорога, заблаговременно рекомендуем запастись средствами от укачивания;
  • В связи с дорожными работами в Карелии, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.

По воскресеньям в 6:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический парк «Бастионъ»
  • Древняя крепость «Корела»
  • Лютеранская кирха
  • Сортавала
  • Лахденпохья
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный автобус туристического класса
  • Страховка от несчастного случая
  • Внешний осмотр древней крепости «Корела»
  • Осмотр лютеранской кирхи в ходе трассовой экскурсии
  • Посещение старинных городов Сортавала и Лахденпохья
  • Посещение магазина с карельскими бальзамами и настойками
  • Посещение магазина от форелевого хозяйства
  • Входной билет в парк «Бастионъ».
Что не входит в цену
  • Дополнительные развлечения на территории парка «Бастионъ» (гадание от мастера рунных дел, аквагрим и т. д.)
  • Обед в кафе «До нашей эры».
Место начала и завершения?
Казанская пл., д. 2, парковка за Казанским собором
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 6:30
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
23 сен 2025
Ставлю 5 благодаря гиду Ирине. Сам парк Бастион немного разочаровал, работники-ярлы были такие поникшие и скучные. Не на все экскурсии внутри бастиона удалось попасть. Стрельба из лука и других оружий
читать дальше

было за дополнительную плату, хотя мы с начала этого не поняли. В результате наряжались с мужем в наряды викингов и древних римлян, и это очень развеселило! Рекомендую для детей и мужчин 20-80 лет очень будет интересно!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

В Карелию и Рускеалу на день из Петербурга
На автобусе
13 часов
-
10%
476 отзывов
Групповая
до 18 чел.
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 окт в 07:00
5580 ₽6200 ₽ за человека
Два дня в Ладожской Карелии: тур из Петербурга
На машине
13 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Два дня в Ладожской Карелии
Путешествие в Карелию подарит незабываемые впечатления: водопады, шхеры и архитектурные памятники ждут вас в этом удивительном туре
Начало: У метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Пете...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
16 часов
-
10%
201 отзыв
Групповая
до 16 чел.
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкину
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 окт в 07:00
5580 ₽6200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге