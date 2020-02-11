1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

На берегу пустынных волн

Мы встретимся у Медного всадника — первого в России памятника. Мы вспомним легендарные строки одноименной пушкинской поэмы, обсудим композицию, символику и особенности скульптуры. Вы услышите удивительную историю 📖 о поиске и перевозке Гром-камня и узнаете больше о личности государя и отношении к нему Екатерины II.

Вознёсся выше он главою непокорной Александрийского столпа

Вы увидите знаменитый кораблик на шпиле Адмиралтейства и услышите легенду о его прототипе. Рассматривая на фасаде аллегорический фриз «Заведение флота в России», мы поговорим о русском флоте и достижениях Петра I. А после отправимся к Дворцовой площади, где я расскажу об установке Александровской колонны и фигуре ангела на вершине, о том, каких цветов успел побывать Зимний дворец и событиях, происходивших здесь в разные годы.

Смертельный выстрел и Храм Воскресения

Неспешно прогуливаясь вдоль набережной, мы придем к реке Мойке, через которую переброшено 15 изящных мостов и на которой расположена квартира А. С. Пушкина. Вы рассмотрите яркий фасад в «русском стиле» храма Спас на Крови, узнаете об истории его строительства и о том, как он пережил военное время. В завершение мы выйдем к Марсову полю, где обратимся к революционным страницам истории города.

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