1 отзыв оставили туристы

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«Окно в Европу» — знакомство с Петербургом

Познакомиться с историей и архитектурой культурной столицы на фоне главных достопримечательностей

5
1 отзыв
Михаил
Михаил – представитель из Санкт-Петербурга
Во время обзорной прогулки по центру вы полюбуетесь архитектурными ансамблями, памятниками, гранитными набережными и самыми живописными видами Петербурга.

Я расскажу о развитии города с момента его основания, покажу места, где происходили знаковые события и поделюсь множеством интересных фактов и легенд.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 750 ₽ за человека

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«Окно в Европу» — знакомство с Петербургом
«Окно в Европу» — знакомство с Петербургом

Что вас ожидает

На берегу пустынных волн
Мы встретимся у Медного всадника — первого в России памятника. Мы вспомним легендарные строки одноименной пушкинской поэмы, обсудим композицию, символику и особенности скульптуры. Вы услышите удивительную историю 📖 о поиске и перевозке Гром-камня и узнаете больше о личности государя и отношении к нему Екатерины II.

Вознёсся выше он главою непокорной Александрийского столпа
Вы увидите знаменитый кораблик на шпиле Адмиралтейства и услышите легенду о его прототипе. Рассматривая на фасаде аллегорический фриз «Заведение флота в России», мы поговорим о русском флоте и достижениях Петра I. А после отправимся к Дворцовой площади, где я расскажу об установке Александровской колонны и фигуре ангела на вершине, о том, каких цветов успел побывать Зимний дворец и событиях, происходивших здесь в разные годы.

Смертельный выстрел и Храм Воскресения
Неспешно прогуливаясь вдоль набережной, мы придем к реке Мойке, через которую переброшено 15 изящных мостов и на которой расположена квартира А. С. Пушкина. Вы рассмотрите яркий фасад в «русском стиле» храма Спас на Крови, узнаете об истории его строительства и о том, как он пережил военное время. В завершение мы выйдем к Марсову полю, где обратимся к революционным страницам истории города.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных трат
  • Прогулка будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 — у Медного всадника на Сенатской площади
«Окно в Европу» — знакомство с Петербургом
«Окно в Европу» — знакомство с Петербургом
«Окно в Европу» — знакомство с Петербургом
«Окно в Европу» — знакомство с Петербургом
«Окно в Европу» — знакомство с Петербургом
«Окно в Европу» — знакомство с Петербургом
«Окно в Европу» — знакомство с Петербургом
«Окно в Европу» — знакомство с Петербургом
«Окно в Европу» — знакомство с Петербургом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Михаил
Михаил
Приветствую всех путешественников! Меня зовут Михаил, я — коренной петербуржец и профессиональный гид-переводчик. Вот уже больше 10 лет я провожу авторские экскурсии по Санкт-Петербургу, а также читаю лекции на курсах для будущих гидов. В 2020 году я собрал команду из коллег-единомышленников. Мы взяли всё лучшее, что было в классической методике, дополнили современным подходом к составлению туристических маршрутов, умножили на актёрское мастерство и умение интересно рассказывать. В результате мы получили свежие авторские экскурсии с неповторимым стилем и петербургским шармом. Хотите отправиться в настоящее путешествие во времени? Присоединяйтесь!
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1 отзыв оставили туристы

11 февраля 2020
Нам все очень понравилось, были группой 18 человек, гид подстроился под интересы группы!

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