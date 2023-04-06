Отыскать самые убойные шедевры Русского музея и выяснить, в чём же их сила
Уж больно знакомые все эти казаки, бурлаки и богатыри… Чтобы не перепутать Перова с Серовым, а Сурикова с Репиным, берите наш аудиогид. Будут отборные факты и самые огненные мемы!
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даты
Описание
Наш подход
Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждое произведение искусства рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто его автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.
Что вас ожидает
Необычный, но очень удобный формат
Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, что и в каком порядке посмотреть в музее. Подходя к экспонату, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о нём (текст дублирует аудио). Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. Лень идти в музей? Можно слушать не выходя из дома — изображения экспонатов, разумеется, тоже будут в боте.
А что смотреть-то будем?
В программе не просто лучшие русские художники, но и знаковые картины. Те самые, возле которых всегда толпится народ: «Последний день Помпеи», «Девятый вал», «Переход Суворова через Альпы» и единственная в своём роде (ну ладно… не единственная…) картина, светящаяся в темноте!
В ходе часовой прогулки по музею вы узнаете:
- как правильно отвечать на спам и угрозы по версии запорожцев
- что делать, если вы богатырь, а перед вами камень со странными надписями
- сколько зарабатывали бурлаки и что объединяет их с офисными сотрудниками
- почему автор картины про Алёнушку изначально назвал её дурочкой
Организационные детали
- Вы покупаете аудиоэкскурсию, мы отправляем вам ссылку на бот в Телеграме и промокод, по которому вы запустите гид.
- Промокод можно использовать только 1 раз: если вы идёте в музей компанией, выбирайте нужную категорию билета, чтобы каждый слушал экскурсию со своего устройства.
- Билет в Русский музей приобретается отдельно (вам нужен билет в Михайловский дворец). Вы можете купить его на Трипстере: купить билет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ул. Инженерная, дом 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.