Предупреждаем сразу: поход в Русский музей вызовет у вас не только неконтролируемый прилив патриотических чувств (здесь уж точно за державу не обидно!), но и ощущение дежавю. Уж больно знакомые все эти казаки, бурлаки и богатыри… Чтобы не перепутать Перова с Серовым, а Сурикова с Репиным, берите наш аудиогид. Будут отборные факты и самые огненные мемы!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Наш подход

Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждое произведение искусства рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто его автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.

Что вас ожидает

Необычный, но очень удобный формат

Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, что и в каком порядке посмотреть в музее. Подходя к экспонату, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о нём (текст дублирует аудио). Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. Лень идти в музей? Можно слушать не выходя из дома — изображения экспонатов, разумеется, тоже будут в боте.

А что смотреть-то будем?

В программе не просто лучшие русские художники, но и знаковые картины. Те самые, возле которых всегда толпится народ: «Последний день Помпеи», «Девятый вал», «Переход Суворова через Альпы» и единственная в своём роде (ну ладно… не единственная…) картина, светящаяся в темноте!

В ходе часовой прогулки по музею вы узнаете:

как правильно отвечать на спам и угрозы по версии запорожцев

что делать, если вы богатырь, а перед вами камень со странными надписями

сколько зарабатывали бурлаки и что объединяет их с офисными сотрудниками

почему автор картины про Алёнушку изначально назвал её дурочкой

Организационные детали