«Он Русский. Это многое объясняет». Неформальный аудиогид по музею

Отыскать самые убойные шедевры Русского музея и выяснить, в чём же их сила

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Предупреждаем сразу: поход в Русский музей вызовет у вас не только неконтролируемый прилив патриотических чувств (здесь уж точно за державу не обидно!), но и ощущение дежавю.

Уж больно знакомые все эти казаки, бурлаки и богатыри… Чтобы не перепутать Перова с Серовым, а Сурикова с Репиным, берите наш аудиогид. Будут отборные факты и самые огненные мемы!
«Он Русский. Это многое объясняет». Неформальный аудиогид по музею
«Он Русский. Это многое объясняет». Неформальный аудиогид по музею
«Он Русский. Это многое объясняет». Неформальный аудиогид по музею
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Наш подход

Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждое произведение искусства рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто его автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.

Что вас ожидает

Необычный, но очень удобный формат

Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, что и в каком порядке посмотреть в музее. Подходя к экспонату, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о нём (текст дублирует аудио). Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. Лень идти в музей? Можно слушать не выходя из дома — изображения экспонатов, разумеется, тоже будут в боте.

А что смотреть-то будем?

В программе не просто лучшие русские художники, но и знаковые картины. Те самые, возле которых всегда толпится народ: «Последний день Помпеи», «Девятый вал», «Переход Суворова через Альпы» и единственная в своём роде (ну ладно… не единственная…) картина, светящаяся в темноте!

В ходе часовой прогулки по музею вы узнаете:

  • как правильно отвечать на спам и угрозы по версии запорожцев
  • что делать, если вы богатырь, а перед вами камень со странными надписями
  • сколько зарабатывали бурлаки и что объединяет их с офисными сотрудниками
  • почему автор картины про Алёнушку изначально назвал её дурочкой

Организационные детали

  • Вы покупаете аудиоэкскурсию, мы отправляем вам ссылку на бот в Телеграме и промокод, по которому вы запустите гид.
  • Промокод можно использовать только 1 раз: если вы идёте в музей компанией, выбирайте нужную категорию билета, чтобы каждый слушал экскурсию со своего устройства.
  • Билет в Русский музей приобретается отдельно (вам нужен билет в Михайловский дворец). Вы можете купить его на Трипстере: купить билет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ул. Инженерная, дом 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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Русский музей
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