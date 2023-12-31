Встречаем Новый 2022 Год в путешествии по Карелии! Этот тур – для тех, кто уже бывал в парке Рускеала и хочет насладиться другими карельскими красотами.
Мы проедем по правому берегу Ладожского озера, полюбуемся новогодним Петрозаводском и волшебным Онего, побываем в Вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко и у знаменитого водопада Кивач. И конечно, проведем незабываемую новогоднюю ночь в столице Карелии!
Мы проедем по правому берегу Ладожского озера, полюбуемся новогодним Петрозаводском и волшебным Онего, побываем в Вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко и у знаменитого водопада Кивач. И конечно, проведем незабываемую новогоднюю ночь в столице Карелии!
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Что вас ожидает:
- Старая Ладога
- Ладожская крепость
- Воряжская Улица
- Памятник Рюрику и Олегу
- Курган Вещего Олега
- Г. Петрозаводск
- Онежская набережная
- Вотчина Деда Мороза Талви Укко
- Водопад Кивач
- Заповедник Кивач
- Шунгитовая комната
- Олонецкие мосты
- Александро-Свирский мужской монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Встречаем Новый 2022 Год в путешествии по Карелии! Этот тур – для тех, кто уже бывал в парке Рускеала и хочет насладиться другими карельскими красотами. Мы проедем по правому берегу Ладожского озера, полюбуемся новогодним Петрозаводском и волшебным Онего, побываем в Вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко и у знаменитого водопада Кивач. И конечно, проведем незабываемую новогоднюю ночь в столице Карелии! Все самые интересные достопримечательности правого берега Ладоги — за 3 дня, без спешки и суеты: старинный Олонец и его знаменитые мосты, празднично украшенный Петрозаводск, живописное Онежское озеро, величественный водопад Кивач. Встреча Нового 2022 Года в уютном ресторане в Петрозаводске – с Дедом Морозом, шоу-программой, играми, конкурсами и праздничным банкетом. Увлекательная экскурсионная программа с интерактивами. Все желающие вместе с аниматорами насладятся любыми чудесами Вотчины карельского Деда Мороза, встретятся с самим Талви Укко, познакомятся с хаски и северными оленями. Отдых и свободное время. У вас достаточно свободного времени, чтобы погулять, вдоволь пофотографировать и даже посетить аквапарк!
31 декабря 2021
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Проживание в отеле, завтраки
- Обзорная экскурсия по Старой Ладоге
- Посещение заповедника Кивач, дендрария и Музея природы
- Чаепитие с карельскими пирогами в Чайном Доме Талви Укко
- Дегустация карельского чая на шунгитовой воде
- Посещение Александро-Свирского монастыря
- Что не входит
- Новогодний пакет "Шоу-программа + банкет": взрослые -5 000 руб., дети (от 0 до 12 лет) - 3000 руб.
- Питание: обед 400 руб. на человека, ужин 350 руб. на человека
- Программа "Визит в резиденцию Талви Укко": 1000 руб.
- Программа "Северная Сага": 800 руб.
- Программа "Карельская сказка у Лумикки": 800 руб.
- Катание на собачьей/оленьей упряжке: от 1500 руб.
- Аквапарк "Акватика": взрослые - 380 руб. /час пенсионеры, студенты, дети от 12 лет - 330 руб. /час дети от 4 до 7 лет - 150 руб. /час дети от 7 до 12 лет - 300 руб. /час
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Казанская площадь / СТ.М. Улица ДыбенкоЗавершение: СТ.М. Улица Дыбенко / Казанская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: 31 декабря 2021Экскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
- Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
- При заказе тура на Новый Год Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки до 10 декабря. Оплата производится Организатору (Туроператору) одним из трех удобных для Вас способов. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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