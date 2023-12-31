Встречаем Новый 2022 Год в путешествии по Карелии! Этот тур – для тех, кто уже бывал в парке Рускеала и хочет насладиться другими карельскими красотами. Мы проедем по правому берегу Ладожского озера, полюбуемся новогодним Петрозаводском и волшебным Онего, побываем в Вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко и у знаменитого водопада Кивач. И конечно, проведем незабываемую новогоднюю ночь в столице Карелии!

Описание

Встречаем Новый 2022 Год в путешествии по Карелии! Этот тур – для тех, кто уже бывал в парке Рускеала и хочет насладиться другими карельскими красотами. Мы проедем по правому берегу Ладожского озера, полюбуемся новогодним Петрозаводском и волшебным Онего, побываем в Вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко и у знаменитого водопада Кивач. И конечно, проведем незабываемую новогоднюю ночь в столице Карелии! Все самые интересные достопримечательности правого берега Ладоги — за 3 дня, без спешки и суеты: старинный Олонец и его знаменитые мосты, празднично украшенный Петрозаводск, живописное Онежское озеро, величественный водопад Кивач. Встреча Нового 2022 Года в уютном ресторане в Петрозаводске – с Дедом Морозом, шоу-программой, играми, конкурсами и праздничным банкетом. Увлекательная экскурсионная программа с интерактивами. Все желающие вместе с аниматорами насладятся любыми чудесами Вотчины карельского Деда Мороза, встретятся с самим Талви Укко, познакомятся с хаски и северными оленями. Отдых и свободное время. У вас достаточно свободного времени, чтобы погулять, вдоволь пофотографировать и даже посетить аквапарк!