История Петербурга через необычные памятники

В прохладной тени садов, на стенах зданий, в мрачной глубине дворов-колодцев, а иногда и на центральных городских улицах — всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов, мы найдем самые необычные и неизвестные петербургские памятники. За два часа мы посмотрим около десяти объектов, многие из которых навсегда останутся в ваших позитивных воспоминаниях о Санкт-Петербурге, ведь главное не то, как они выглядят, а то, о чем они нам расскажут.

А их рассказ начнётся с появления на берегах Невы первых поселений (а это было задолго до основания Петербурга), а закончу современностью. Мы встретим литературных и реальных героев, забытого гения и четырех ангелов. Поговорим о том, как искажается история 📖, вспомним утраченные храмы, узнаем отличия поребрика от бордюра. А ещё я вам объясню, почему и как памятник дворнику стал моим любимым в Петербурге. Все это обязательно поможет нам увидеть город 🏙️ и его прошлое с совершенно другого ракурса.

Экскурсия проходит в онлайне. Вас ждут две части: каждая по 45 минут. Между частями перерыв — 10-15 минут. Экскурсия ⛳ пройдет в формате «на диване»: гид ведет ее из своей квартиры.

Важно знать: