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Онлайн-экскурсия на диване «Необычные памятники Петербурга»

4.8
74 отзыва
Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург – потрясающий город 🏙️, он никогда не перестанет удивлять своих гостей и жителей.

Я приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие и открыть для себя новые малоизвестные достопримечательности 🏛️ и главы истории 📖.

Экскурсия ⛳ пройдет в формате живой онлайн-лекции, а общаться я буду с вами из дома, сидя на диване, что не помешает нам «гулять» Петербургу.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 310 ₽ за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия на диване «Необычные памятники Петербурга»
Онлайн-экскурсия на диване «Необычные памятники Петербурга»

Что вы увидите

  • Петербургский ангел
  • Памятник доброй собаке Гаврюше
  • Памятник женщинам, защитившим Ленинград
  • и много другое...
История Петербурга через необычные памятники
В прохладной тени садов, на стенах зданий, в мрачной глубине дворов-колодцев, а иногда и на центральных городских улицах — всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов, мы найдем самые необычные и неизвестные петербургские памятники. За два часа мы посмотрим около десяти объектов, многие из которых навсегда останутся в ваших позитивных воспоминаниях о Санкт-Петербурге, ведь главное не то, как они выглядят, а то, о чем они нам расскажут.
А их рассказ начнётся с появления на берегах Невы первых поселений (а это было задолго до основания Петербурга), а закончу современностью. Мы встретим литературных и реальных героев, забытого гения и четырех ангелов. Поговорим о том, как искажается история 📖, вспомним утраченные храмы, узнаем отличия поребрика от бордюра. А ещё я вам объясню, почему и как памятник дворнику стал моим любимым в Петербурге. Все это обязательно поможет нам увидеть город 🏙️ и его прошлое с совершенно другого ракурса.
Экскурсия проходит в онлайне. Вас ждут две части: каждая по 45 минут. Между частями перерыв — 10-15 минут. Экскурсия ⛳ пройдет в формате «на диване»: гид ведет ее из своей квартиры.

Важно знать:

  • Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
  • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования.
  • Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
  • На экскурсии вы можете отвечать на мои вопросы в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, я на них обязательно отвечу.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 онлайн
Онлайн-экскурсия на диване «Необычные памятники Петербурга»
Онлайн-экскурсия на диване «Необычные памятники Петербурга»
Онлайн-экскурсия на диване «Необычные памятники Петербурга»
Онлайн-экскурсия на диване «Необычные памятники Петербурга»
Онлайн-экскурсия на диване «Необычные памятники Петербурга»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий К.
Дмитрий К.
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74 отзыва оставили туристы

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