10 отзывов оставили туристы

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Онлайн-экскурсия на диване «Утраченные достопримечательности Петербурга»

4.9
10 отзывов
Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Санкт-Петербурга
Виртуальное путешествие по современному городу и образ города, который мы никогда не увидим. Экскурсия ⛳ больше напоминает лекцию, поэтому проводится в «диванном» формате. Зато вы сможете побывать на местах, где в советские годы были уничтожены прекрасные храмы и соборы. Посмотрите на фотографии 📸 зданий, не сохранившихся во время Великой Отечественной войны и не пережившие революции.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 290 ₽ за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия на диване «Утраченные достопримечательности Петербурга»
Онлайн-экскурсия на диване «Утраченные достопримечательности Петербурга»
Онлайн-экскурсия по утраченным достопримечательностям Петербурга больше напоминает лекцию, поэтому проводится в «диванном» формате. Зато вы сможете побывать на местах, где в советские годы были уничтожены прекрасные храмы и соборы. Посмотрите на фотографии 📸 зданий, которые не сохранились во время Великой Отечественной войны или не пережили революции.
Любоваться красотами архитектуры Петербурга можно бесконечно. Количество достопримечательностей 🏛️ на квадратный километр делает город 🏙️ одним из самых посещаемых туристических центров. Но каким он был чуть больше чем сто лет назад? Что изменилось в его облике? Какие памятники архитектуры мы, возможно, никогда не увидим?
История нашей страны в XX-м веке богата на потрясения, и они не могли не отразиться на Петербурге. Утраченные храмы, доходные дома, дворцы и особняки, мосты и памятники сформируют у вас образ города, который мы никогда больше не увидим.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия на диване «Утраченные достопримечательности Петербурга»
Онлайн-экскурсия на диване «Утраченные достопримечательности Петербурга»
Онлайн-экскурсия на диване «Утраченные достопримечательности Петербурга»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий К.
Дмитрий К.
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10 отзывов оставили туристы

Дмитрий К. проводит ещё 6 экскурсий

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