10 отзывов оставили туристы

Онлайн-экскурсия по утраченным достопримечательностям Петербурга больше напоминает лекцию, поэтому проводится в «диванном» формате. Зато вы сможете побывать на местах, где в советские годы были уничтожены прекрасные храмы и соборы. Посмотрите на фотографии 📸 зданий, которые не сохранились во время Великой Отечественной войны или не пережили революции.

Любоваться красотами архитектуры Петербурга можно бесконечно. Количество достопримечательностей 🏛️ на квадратный километр делает город 🏙️ одним из самых посещаемых туристических центров. Но каким он был чуть больше чем сто лет назад? Что изменилось в его облике? Какие памятники архитектуры мы, возможно, никогда не увидим?

История нашей страны в XX-м веке богата на потрясения, и они не могли не отразиться на Петербурге. Утраченные храмы, доходные дома, дворцы и особняки, мосты и памятники сформируют у вас образ города, который мы никогда больше не увидим.