45 отзывов оставили туристы

Дмитрий несомненно обладает обширными знаниями знаниями и с большим энтузиазмом делится ими со зрителями. Мне не хватило самих памятников. Этот формат позиционируется, как экскурсия, хоть и онлайн. Трансляция продолжалась более полутора часов. За это время я увидела всего восемь памятников. За это же время на уличной экскурсии можно увидеть гораздо больше достопримечательностей, учитывая даже время на переходы. Мне показались слишком затянутыми исторические экскурсы и отступления. Хочется больше памятников.

Dmitriy