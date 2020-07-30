45 отзывов оставили туристы

Каких литературных героев, мифических персонажей и исторических личностей можно встретить на улицах города. И про хрестоматийного петербургского дворника, конечно, не забудем.
Чем так замечателен Петербургский ангел и какие скульптуры могут рассказать о тяжелейшем испытании города — блокаде Ленинграда
Как можно «прочитать» историю 📖 берегов Невы по небанальным памятникам города. Поговорим о хрониках северных болот до основания Санкт-Петербурга: как выглядела эта земля 7000 лет назад и кто заселял её перед завоеванием невского устья Петром Первым.
Почему шотландский химик оказался среди зодчих Петербурга. Я расскажу о забавных казусах и серьезных искажениях истории, которые можно обнаружить, если повнимательнее присмотреться к городским скульптурам.
Где в городе можно отыскать бюст забытого гения, памятник «уткам» в СМИ и петербургскому сленгу
Так, за 1, 5 часа вы исследуете малоизвестные фрагменты истории Петербурга и России, а еще виртуально погуляете по набережной Фонтанки и даже посмотрите на Петербург из космоса.
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг и тематических сайтов
Кроме того, вы получите разовую скидку 10% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Петербурга!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 70 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Dmitriy
Меня зовут Дмитрий. Я живу в прекрасном, загадочном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он делится со мной новыми фрагментами своей богатой истории, открывает удивительные места, показывает необычные детали, рассказывает свои тайны. А я с радостью делюсь этими знаниями со всеми желающими.
Отличная экскурсия. Гид с большим теплом относится к людям, местам и событиям, о которых он рассказывает.
Татьяна
25 июня 2020
Одна из самых интересных экскурсий по Санкт-Петербургу! Если вы хотите по-настоящему прочувствовать город, увидеть его с неожиданного ракурса, узнать про историю, быт, культуру, то вам к Дмитрию. Живой и увлекательный рассказ, время пролетит незаметно. Рекомендую!
Ирина
23 июня 2020
Экскурсия понравилась. Узнала много нового о памятниках, городских легендах, которые с ними связаны и об их создателях.
Любовь
22 июня 2020
Дмитрий несомненно обладает обширными знаниями знаниями и с большим энтузиазмом делится ими со зрителями. Мне не хватило самих памятников. Этот формат позиционируется, как экскурсия, хоть и онлайн. Трансляция продолжалась более полутора часов. За это время я увидела всего восемь памятников. За это же время на уличной экскурсии можно увидеть гораздо больше достопримечательностей, учитывая даже время на переходы. Мне показались слишком затянутыми исторические экскурсы и отступления. Хочется больше памятников.
Dmitriy
Ответ гида:Любовь, мне очень жаль, что вам не хватило памятников и вы увидели их всего восемь во время эфира, потому что основная часть повествования и презентация строится на одиннадцати объектах, не считая дополнительные памятники и достопримечательности. Надеюсь, что если бы вы смогли подсчитать их все, ваша оценка была бы выше. Но все эти цифры абсолютно не главное в онлайн-экскурсии, ведь моя цель не показать путешественникам максимальное количество памятников за 1, 5 часа, а рассказать о тех страницах и главах истории Петербурга и устья Невы, которые не затрагиваются на других прогулках и вебинарах, используя при этом необычные достопримечательности. Рад, что вы смогли оценить энтузиазм, с которым я этим занимаюсь, и мой запас знаний, которым я с радостью делюсь со всеми желающими. Буду рад видеть вас на других моих экскурсиях..
Елена
21 июня 2020
Участвовала в двух экскурсиях Дмитрия : этой и "Обратная сторона Петербурга". Он не только знаток тем, но и человек переживающий за свой город, человек с активной гражданской позицией. На что сразу обращаешь внимание. Именно этим отношением к своему городу Дмитрий и располагает своих слушателей, так же неравнодушных людей. Хорошая подача материала, исторические подробности, много фотографий, легкий интерактив и ненавязчивое мнение по теме доклада... Спасибо.
Анастасия
21 июня 2020
Не заметила припркупке, что это вебинар, а не онлайн прогулка (раньше их не выбирала специально), но оказалось очень интересно! Гид все время иллюстрировал свой рассказ, таким образом визуальный ряд вообще не пострадал. Очень много необычных моментов, удивительно. Каждый памятник сопровождается интереснейшими и необычными историями. В общем, интересно, приятно и с пользой проведенное время.
Анастасия
21 июня 2020
Спасибо Дмитрию за удивительное погружение в историческую атмосферу Петербурга. Экскурсия прошла на одном дыхании. Надеюсь, это не последняя встреча с интересным и увлекательным рассказчиком!
TATIANA
14 июня 2020
Экскурсия очень интересная. Женя рассказывает о городе с любовью.
Мария
14 июня 2020
В условиях карантина такая экскурсия - прекрасный вариант для ознакомления. Рассказ Дмитрия увлекателен. Речь комфортная) Онлайн формат не всем удаётся, но Дмитрий хорошо справляется! Содержание экскурсии очень интересное, захотелось проехаться по местам памятников.
Тамара
11 июня 2020
Это моя вторая экскурсия с Дмитрием по Петербургу. С нетерпением жду новых. Кто-то на ТV по поводу старых и современных фильмов о войне сказал : "Старые артисты вспоминают, а современные играют. Часто - очень хорошо. Но - не верю!!!" Дмитрий рассказывает так, будто он современник всех упоминаемых событий. Большое ему спасибо.
Halina
10 июня 2020
Дмитрий - очень хороший гид!!! Такое впечатление, что ему самому очень интересно опять и опять рассказывать всё это, что он произносит уже наверное сотый раз!!! Спасибо большое, было очень интересно :). Хотелось бы когда нибудь сходить на живую экскурсию с ним :).
Ольга
10 июня 2020
Дмитрий - прекрасный знаток своего дела. Все в экскурсии было прекрасно: и содержание, и форма. Много узнала для себя нового. Планирую посетить еще одно он-лайн путешествие. Жаль, что их все го два. После выхода из карантина, хотела бы прийти и на реальную экскурсия. Спасибо огромное!
Natalia
10 июня 2020
абсолютно неординарная и неожиданная экскурсия, если бы можно было поставить 10 балов, с удовольствием бы сделала это, впрочем, как и за другие экскурсии Дмитрия. Блестящее знание материала, умение его подать и вовлечь слушателя в дискуссию, выгодно отличает Дмитрия от большинства его коллег. Рекомендую, не пожалеете!
Виктор
9 июня 2020
Замечательное сочетание интересной информации и увлекательного ее изложения. Вторую он-лайн экскурсию прошел с Дмитрием, и снова с удовольствием.