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Онлайн-экскурсия «Страшные истории Петербурга»

4.8
107 отзывов
Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Санкт-Петербурга
Городской фольклор, мифы и легенды покажутся просто детским лепетом в сравнении с реальными историями, которые происходили на берегах Невы.

Мы заглянем в самые страшные дворы-колодцы, зайдем в мрачную «шахту» внутри восьмиэтажного дома и увидим место, на котором появился первый в истории 📖 России крематорий.

Экскурсия ⛳ пройдет в онлайн-формате, поэтому все страшные истории вы будете слушать с безопасного расстояния и с чашкой чая в руках.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • 290 ₽ за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Страшные истории Петербурга»
Онлайн-экскурсия «Страшные истории Петербурга»

Что вы увидите

  • Васильевский остров
  • Петроградская сторона
  • Дворы-колодцы
Жуткие тайны Петербурга
Никой мистики, нечисти и призраков. Только настоящая жизнь и реальная история 📖. Подлинная мистика Васильевского острова в онлайн-формате.
Пиковая Дама, оживший Медный всадник, призраки дворцов и особняков — эти петербургские байки знакомы многим. Но мы будем говорить не об этом. Реальные истории, которые происходили в Петербурге — гораздо страшнее.
Экскурсия будет в трех частях. Время начала: 11:00, 12:00 и 13:00. Каждая часть — по 30 минут. Гид ходит по улицам города со смартфоном, рассказывает и показывает всё в реальном времени.
Часть 1. Кто живет в заброшенных домах?
Начало в 11:00
Вы узнаете, почему род Трезини перестал служить Российской Империи. Увидите, в каком состоянии находятся дома той эпохи. Любите бродить по заброшенным домам? Я наглядно объясню, почему не стоит этим заниматься. А ещё расскажу вам о том, что на самом деле является одной из самых страшных историй современного Петербурга.
Часть 2. Бойтесь своих желаний.
Начало в 12:00
Многие из вас любят загадывать желания. А знаете ли вы, что многих городских легенд есть «мелкий шрифт», о котором забывают рассказывать? Мы попробуем найти одно из самых мистических мест нашего города, но найдем жуткую жизнь простых людей и обычные вещи, который становятся причиной страшных трагедий.
Часть 3. Про память и развлечения.
Начало в 13:00
Память — сложная штука. О чём-то мы забываем, но помнить об этом просто обязаны. А есть такие истории, которые услышав, хочется сразу забыть. Эта часть про никому не нужные легендарные места и про жуткие развлечения «богемы Серебряного века».
Да, будет страшно, жутко, местами невероятно, но это настоящая история. Если не боитесь её, приходите.

Важно знать:

  • Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
  • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования.
  • Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
  • На экскурсии вы можете отвечать на мои вопросы в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, я на них обязательно отвечу.
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «Страшные истории Петербурга»
Онлайн-экскурсия «Страшные истории Петербурга»
Онлайн-экскурсия «Страшные истории Петербурга»
Онлайн-экскурсия «Страшные истории Петербурга»
Онлайн-экскурсия «Страшные истории Петербурга»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий К.
Дмитрий К.
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107 отзывов оставили туристы

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