Жуткие тайны Петербурга

Никой мистики, нечисти и призраков. Только настоящая жизнь и реальная история 📖. Подлинная мистика Васильевского острова в онлайн-формате.

Пиковая Дама, оживший Медный всадник, призраки дворцов и особняков — эти петербургские байки знакомы многим. Но мы будем говорить не об этом. Реальные истории, которые происходили в Петербурге — гораздо страшнее.

Экскурсия будет в трех частях. Время начала: 11:00, 12:00 и 13:00. Каждая часть — по 30 минут. Гид ходит по улицам города со смартфоном, рассказывает и показывает всё в реальном времени.

Часть 1. Кто живет в заброшенных домах?

Начало в 11:00

Вы узнаете, почему род Трезини перестал служить Российской Империи. Увидите, в каком состоянии находятся дома той эпохи. Любите бродить по заброшенным домам? Я наглядно объясню, почему не стоит этим заниматься. А ещё расскажу вам о том, что на самом деле является одной из самых страшных историй современного Петербурга.

Часть 2. Бойтесь своих желаний.

Начало в 12:00

Многие из вас любят загадывать желания. А знаете ли вы, что многих городских легенд есть «мелкий шрифт», о котором забывают рассказывать? Мы попробуем найти одно из самых мистических мест нашего города, но найдем жуткую жизнь простых людей и обычные вещи, который становятся причиной страшных трагедий.

Часть 3. Про память и развлечения.

Начало в 13:00

Память — сложная штука. О чём-то мы забываем, но помнить об этом просто обязаны. А есть такие истории, которые услышав, хочется сразу забыть. Эта часть про никому не нужные легендарные места и про жуткие развлечения «богемы Серебряного века».

Да, будет страшно, жутко, местами невероятно, но это настоящая история. Если не боитесь её, приходите.

Важно знать: