Жуткие тайны Петербурга
Никой мистики, нечисти и призраков. Только настоящая жизнь и реальная история 📖. Подлинная мистика Васильевского острова в онлайн-формате.
Пиковая Дама, оживший Медный всадник, призраки дворцов и особняков — эти петербургские байки знакомы многим. Но мы будем говорить не об этом. Реальные истории, которые происходили в Петербурге — гораздо страшнее.
Экскурсия будет в трех частях. Время начала: 11:00, 12:00 и 13:00. Каждая часть — по 30 минут. Гид ходит по улицам города со смартфоном, рассказывает и показывает всё в реальном времени.
Часть 1. Кто живет в заброшенных домах?
Начало в 11:00
Вы узнаете, почему род Трезини перестал служить Российской Империи. Увидите, в каком состоянии находятся дома той эпохи. Любите бродить по заброшенным домам? Я наглядно объясню, почему не стоит этим заниматься. А ещё расскажу вам о том, что на самом деле является одной из самых страшных историй современного Петербурга.
Часть 2. Бойтесь своих желаний.
Начало в 12:00
Многие из вас любят загадывать желания. А знаете ли вы, что многих городских легенд есть «мелкий шрифт», о котором забывают рассказывать? Мы попробуем найти одно из самых мистических мест нашего города, но найдем жуткую жизнь простых людей и обычные вещи, который становятся причиной страшных трагедий.
Часть 3. Про память и развлечения.
Начало в 13:00
Память — сложная штука. О чём-то мы забываем, но помнить об этом просто обязаны. А есть такие истории, которые услышав, хочется сразу забыть. Эта часть про никому не нужные легендарные места и про жуткие развлечения «богемы Серебряного века».
Да, будет страшно, жутко, местами невероятно, но это настоящая история. Если не боитесь её, приходите.
Важно знать:
- Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
- Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования.
- Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
- На экскурсии вы можете отвечать на мои вопросы в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, я на них обязательно отвечу.