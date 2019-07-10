Тур по блокаде Ленинграда предлагает вам уникальную возможность выйти за рамки стандартного тура и посетить поля сражений и памятные места самой драматической осады Второй мировой войны.

Тур начинается с проезда к Дороге жизни - единственному городу, поддерживающему маршрут с остановками у мемориалов. Вы увидите Цветок Жизни, Балтийские Крылья, Мемориальную Гору, Разбитое Кольцо и некоторые другие (среди них есть часть настоящей дороги, но под снегом она не видна).

Музей Дороги Жизни показывает реликвии военного времени, рассказывающие о героическом подвиге водителей грузовиков. Рядом с музеем находится выставка военной и транспортной техники в комплекте с самолетом советского производства C-47, который доставлял продукты голодающим.

Невский плацдарм, по прозвищу «пятачок» или монета в пять копеек, представляет собой крошечный клочок земли, который стал общей могилой для почти 50 000 советских солдат. Сделать это одним из самых кровавых полей сражений в мире.

Наконец, мы посетим Музей Диорамы, расположенный в том же месте, где немецкие укрепления были успешно атакованы советской пехотой.

Тур является обязательным для всех любителей истории. Это интересно и очень познавательно, поэтому мы настоятельно рекомендуем его для детей. Обновление прогресса