Осада Ленинграда 8-часовая экскурсия

С 1941 по 1944 год город пережил самую разрушительную осаду в истории человеческой войны

5
4 отзыва
Индивидуально
для 2 чел.
С 1941 по 1944 год город пережил самую разрушительную осаду в истории человеческой войны.

Более 800 000 граждан погибли от голода, холода, обстрелов и воздушных налетов.

Наш тур приносит изображения этого ужасного и героического времени.
Осада Ленинграда 8-часовая экскурсия
Осада Ленинграда 8-часовая экскурсия
Осада Ленинграда 8-часовая экскурсия
Осада Ленинграда 8-часовая экскурсия
Осада Ленинграда 8-часовая экскурсия
Осада Ленинграда 8-часовая экскурсия
Осада Ленинграда 8-часовая экскурсия
Осада Ленинграда 8-часовая экскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Узнайте о осаде Ленинграда, самой печальной части истории города в этом 8-часовом туре
  2. Посетите поля битвы Второй мировой войны
  3. Исследуйте Музеи Диорамы и Дороги Жизни
  4. См. Крепость Орешек, которая была героически защищена во время осады
Тур по блокаде Ленинграда предлагает вам уникальную возможность выйти за рамки стандартного тура и посетить поля сражений и памятные места самой драматической осады Второй мировой войны.
Тур начинается с проезда к Дороге жизни - единственному городу, поддерживающему маршрут с остановками у мемориалов. Вы увидите Цветок Жизни, Балтийские Крылья, Мемориальную Гору, Разбитое Кольцо и некоторые другие (среди них есть часть настоящей дороги, но под снегом она не видна).
Музей Дороги Жизни показывает реликвии военного времени, рассказывающие о героическом подвиге водителей грузовиков. Рядом с музеем находится выставка военной и транспортной техники в комплекте с самолетом советского производства C-47, который доставлял продукты голодающим.
Невский плацдарм, по прозвищу «пятачок» или монета в пять копеек, представляет собой крошечный клочок земли, который стал общей могилой для почти 50 000 советских солдат. Сделать это одним из самых кровавых полей сражений в мире.
Наконец, мы посетим Музей Диорамы, расположенный в том же месте, где немецкие укрепления были успешно атакованы советской пехотой.
Тур является обязательным для всех любителей истории. Это интересно и очень познавательно, поэтому мы настоятельно рекомендуем его для детей. Обновление прогресса

Ответы на вопросы

Что входит
  • Воздушный транспорт с шофером
  • Билеты в музеи по маршруту
  • Услуги частного гида
  • Отель забирает и вылетает
Что не входит
  • Питание и чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Теплая одежда
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

M
10 июля 2019
отличный день, гид был великолепен и дал нам отличный урок истории, когда мы шли по дороге жизни и останавливались во многих местах по пути, посещали диораму и плацдарм, так много видели и много узнали о невзгодах, которые пришлось пережить за период. если у вас есть время, сделайте это, так как оно того стоит времени и денег
H
31 дек 2018
Эта поездка была для меня изумительной и яркой. Я закончил исторический факультет, но пока не поедешь на Ладожское озеро, ты понятия не имеешь, в какой среде оказались эти бедняки. Мемориалы по пути красивы, а музеи так хорошо сделаны. Чрезвычайное внимание к деталям - достойная дань уважения. В музее диорамы он погружается во тьму, и вокруг вас разваливается ад. Вторая мировая война ночью. Чрезвычайно ужасающе, и я счастлив признать, что я поколение снежинок. Порекомендовал эту поездку моему отцу и забронирую снова для себя летом, чтобы сравнить пейзаж. Я тоже ездила в Павловск с этой компанией и собиралась на эту неделю забронировать Гатчину, но забыла. Настоятельно рекомендую эту поездку, а не все, что вы делаете в Санкт-Петербурге.
Ещё 2 отзыва

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