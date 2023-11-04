Экскурсия пройдёт по особняку, который с виду кажется скромным и не претендующий на роскошь, а на самом деле таит великолепные интерьеры, изумительные скульптуры и интересную историю. Вы познакомитесь с биографией владельцев и убранством помещений. А в конце вас пригласят на кофе с пирожными в самом шикарном зале здания — Дубовой столовой с камином и картинами по сюжетам сказок братьев Гримм.

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Описание

Что вас ожидает

Особняк на Большой Морской сменил за свою историю множество владельцев, но особенный интерес представляют последние — братья Бильдерлинги. Старший был главой правления фирмы «Бранобель» и успешным коммерсантом, организовавшим образцовую ферму в Заполье Лужского уезда, младший — замечательный акварелист и художник, автор памятников Пржевальскому в Петербурге, Тотлебену, Корнилову и Нахимову в Севастополе.

Вы познакомитесь с незаслуженно забытой фамилией, которая возрождается в семейном особняке. Рассмотрите изысканные интерьеры комнат, скульптуры и множество удивительных подлинных деталей дореволюционной эпохи.

В конце будет приятный сюрприз: европейский кофе-брейк в самом шикарном зале особняка — Дубовой столовой с подлинными картинами по сюжетам сказок братьев Гримм, каминами и удивительной дубовой отделкой.

Организационные детали