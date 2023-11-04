Открыть одно из самых нетуристических и в то же время самых великолепных зданий 18 века в Петербурге
А в конце вас пригласят на кофе с пирожными в самом шикарном зале здания — Дубовой столовой с камином и картинами по сюжетам сказок братьев Гримм.
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Описание
Что вас ожидает
Особняк на Большой Морской сменил за свою историю множество владельцев, но особенный интерес представляют последние — братья Бильдерлинги. Старший был главой правления фирмы «Бранобель» и успешным коммерсантом, организовавшим образцовую ферму в Заполье Лужского уезда, младший — замечательный акварелист и художник, автор памятников Пржевальскому в Петербурге, Тотлебену, Корнилову и Нахимову в Севастополе.
Вы познакомитесь с незаслуженно забытой фамилией, которая возрождается в семейном особняке. Рассмотрите изысканные интерьеры комнат, скульптуры и множество удивительных подлинных деталей дореволюционной эпохи.
В конце будет приятный сюрприз: европейский кофе-брейк в самом шикарном зале особняка — Дубовой столовой с подлинными картинами по сюжетам сказок братьев Гримм, каминами и удивительной дубовой отделкой.
Организационные детали
- В стоимость включено: входные билеты, услуги гида, кофе-брейк с пирожным
- Экскурсия проходит в стенах действующего отеля «Big Marina»
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды, а управляющий отелем увлекательно расскажет о хозяевах квартиры
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Большой Морской
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.