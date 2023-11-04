Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия

Открыть одно из самых нетуристических и в то же время самых великолепных зданий 18 века в Петербурге

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Экскурсия пройдёт по особняку, который с виду кажется скромным и не претендующий на роскошь, а на самом деле таит великолепные интерьеры, изумительные скульптуры и интересную историю. Вы познакомитесь с биографией владельцев и убранством помещений.

А в конце вас пригласят на кофе с пирожными в самом шикарном зале здания — Дубовой столовой с камином и картинами по сюжетам сказок братьев Гримм.
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Особняк Бильдерлингов с кофе-брейком: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
4
ноя
12
ноя
17
ноя
26
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Особняк на Большой Морской сменил за свою историю множество владельцев, но особенный интерес представляют последние — братья Бильдерлинги. Старший был главой правления фирмы «Бранобель» и успешным коммерсантом, организовавшим образцовую ферму в Заполье Лужского уезда, младший — замечательный акварелист и художник, автор памятников Пржевальскому в Петербурге, Тотлебену, Корнилову и Нахимову в Севастополе.

Вы познакомитесь с незаслуженно забытой фамилией, которая возрождается в семейном особняке. Рассмотрите изысканные интерьеры комнат, скульптуры и множество удивительных подлинных деталей дореволюционной эпохи.

В конце будет приятный сюрприз: европейский кофе-брейк в самом шикарном зале особняка — Дубовой столовой с подлинными картинами по сюжетам сказок братьев Гримм, каминами и удивительной дубовой отделкой.

Организационные детали

  • В стоимость включено: входные билеты, услуги гида, кофе-брейк с пирожным
  • Экскурсия проходит в стенах действующего отеля «Big Marina»
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды, а управляющий отелем увлекательно расскажет о хозяевах квартиры

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Большой Морской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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