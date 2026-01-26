За потрепанными фасадами Кожевенной линии скрывается подлинная жемчужина Петербурга — Особняк Брусницыных.
Приглашаем вас на уникальную часовую экскурсию, которая перенесет вас в эпоху роскоши и тайн купеческого рода.
Описание экскурсии
Вас ждет:
- Путешествие по анфиладе залов, где время остановилось в 1917 году. Вы увидите великолепную эклектику интерьеров, сохранившихся в нетронутом виде: изысканный Белый зал в стиле Людовика XV, дубовую столовую с потайными дверями и уникальную Мавританскую курительную комнату.
- Встреча с легендами. Мы приоткроем завесу тайн: поговорим о загадочном «зеркале Дракулы», о фильмах, которые снимали в этих стенах, и о том, почему хозяева в спешке покинули свой дом.
* Уютное чаепитие с лекцией. За чашкой ароматного чая вы погрузитесь в историю семьи Брусницыных — от основания кожевенного дела до их внезапного исчезновения после Революции. Важная информация:
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет и не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
- Обратите внимание, что требуется полная оплата для записи на экскурсию, мы вышлем вам ссылку после бронирования, ее нужно будет оплатить в течение 24 часов! Возврат возможен не позднее, чем за 3 суток до начала экскурсии.
- Имейте в виду, что в особняке нет уборной комнаты.
- Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- При входе в дом нас встретит красивейшая парадная с мраморной лестницей и кариатидами, которые прекрасно сохранились
- Мы рассмотрим мраморный камин и потолок, где виден лепной декор с вензелем семьи Брусницыных
- Найдём вход в оранжерею Зимнего сада - там супруга Брусницына выращивала тропические растения
- Через прихожую попадём в Белый зал в стиле Людовика XV, он же танцевальный зал. Нарядное помещение щедро украшено белой лепкой с золочением. Сохранился и мраморный камин со скульптурами целующихся путти
- Особая атмосфера - в кальянной комнате: выполнена она в мавританском стиле, а наверху красуется надпись «Слава Аллаху»
- Последней осмотрим гостиную с обилием настенных зеркал
- В течение прогулки мы обсудим историю семьи Брусницыных и судьбу особняка: вы узнаете, что находилось в здании в момент его основания, а что - в советскую эпоху
- И непременно поможем сделать классные фотографии на вашу камеру
Что включено
- Услуги гида
- Фотосессия в особняке
- Посещение всех сохранившихся залов
- Чаепитие
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кожевенная линия, 27
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
