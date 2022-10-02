Особняк на Литейном проспекте Зинаида Юсупова строила лично для себя, в соответствии с собственными вкусами и запросами. Это нашло отражение в его архитектуре и внутреннем убранстве. Вы посетите великолепную Столовую, Парадный кабинет и Портретный зал. Раскроете, какие события происходили здесь в 19-20 веках, какие известные люди посещали особняк и что происходит с ним сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Особняк Зинаиды Юсуповой снаружи и изнутри

Вы полюбуетесь изящным двухэтажным зданием в стиле Возрождения с элементами барокко. А затем отправитесь исследовать его изнутри. Посетите роскошную библиотеку, Портретный и Парадный залы. Наш профессиональный гид расскажет, кто разработал первоначальный проект здания и кто руководил его строительством. Какие шедевры декоративно-прикладного искусства и западноевропейской живописи в нем хранились, как выглядел зимний сад внутри дома и другие интересные факты.

Путешествие в прошлое

В 19 веке в особняке Юсуповой кипела бурная жизнь. Вы услышите о великосветских обедах того времени, о бальных традициях и дружеских приемах. О замужествах княгини Юсуповой, ее характере и вкусах. О том, кто такие графиня де Шово и маркиза де Серр. А также о наследниках хозяйки и о том, что происходило с домом после революции. Поговорим мы и том, кому принадлежит это удивительное здание сегодня и какие мероприятия в нем проходят.

Организационные детали