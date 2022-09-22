Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Роскошь и великолепие старинного особняка
Вы погуляете по сохранившимся подлинным залам дворца. А наш профессиональный гид расскажет:
Как создавался особняк на Литейном проспекте и кто принимал участие в его строительстве
Какие великосветские мероприятия проходили в его залах и столовой
В чем секрет оформления Парадной лестницы
Какие шедевры хранит живописная коллекция в кабинете второго этажа
Что известно о наследниках хозяйки и что произошло с дворцом в 20 веке
И это далеко не всё!
Организационные детали
Входные билеты в особняк включены в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в холле особняка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 87 экскурсий для 122 туристов
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!