Построенный в середине 19 века, Литейный дом Юсуповых впечатлит вас роскошными лестницами, колоннами, скульптурами и арочными окнами. Вы узнаете, как жили его хозяева, какие важные приемы в нем проходили и кому он принадлежит сегодня.



А также услышите интересные факты о Зинаиде Юсуповой: ее характере, мужьях и благотворительной деятельности.