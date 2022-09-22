Особняк Зинаиды Юсуповой изнутри

Посетить одно из самых красивых зданий Литейного проспекта и прикоснуться к жизни его владельцев

Построенный в середине 19 века, Литейный дом Юсуповых впечатлит вас роскошными лестницами, колоннами, скульптурами и арочными окнами. Вы узнаете, как жили его хозяева, какие важные приемы в нем проходили и кому он принадлежит сегодня.

А также услышите интересные факты о Зинаиде Юсуповой: ее характере, мужьях и благотворительной деятельности.
Особняк Зинаиды Юсуповой изнутри
Особняк Зинаиды Юсуповой изнутри
Особняк Зинаиды Юсуповой изнутри
Особняк Зинаиды Юсуповой изнутри
Особняк Зинаиды Юсуповой изнутри
Особняк Зинаиды Юсуповой изнутри
Ближайшие даты:
25
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Роскошь и великолепие старинного особняка

Вы погуляете по сохранившимся подлинным залам дворца. А наш профессиональный гид расскажет:

  • Как создавался особняк на Литейном проспекте и кто принимал участие в его строительстве
  • Какие великосветские мероприятия проходили в его залах и столовой
  • В чем секрет оформления Парадной лестницы
  • Какие шедевры хранит живописная коллекция в кабинете второго этажа
  • Что известно о наследниках хозяйки и что произошло с дворцом в 20 веке

И это далеко не всё!

Организационные детали

Входные билеты в особняк включены в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле особняка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура🏰Дворцы, замки и особнякиВ помещении

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Дворцы и особняки Литейной части
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
4 отзыва
Дворцы и особняки Литейной части
Погрузиться в историю знаменитых домов Петербурга и их владельцев
в районе м. Чернышевская
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
3 900 за всё до 5 чел.
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте
1 час
Индивидуальная
до 25 чел.
Организатор экскурсии Наталия
Наталия
Нет отзывов
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте
Литейный проспект, 42
12 000 за всё до 25 чел.
Экскурсия по дворам и парадным Литейного округа
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Pavel
Pavel
4.3
6 отзывов
Экскурсия по дворам и парадным Литейного округа
Маршрут экскурсии будет проходить по одним из самых старых улиц Петербурга
Чайковского 40
890 за 1 человека
Прогулка по Литейной стороне с посещением дореволюционной квартиры
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Эльнара
Эльнара
Нет отзывов
Прогулка по Литейной стороне с посещением дореволюционной квартиры
Приглашаю вас на прогулку по историческому району Петербурга - Литейной стороне
На выходе из СТ.М. Чернышевская (1 красная ветка)
4 000 за всё до 15 чел.
Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии ПЕШЕХОД
ПЕШЕХОД
4
2 отзыва
Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
Всем, кто уже знает самые известные туристические маршруты Петербурга, мы предлагаем изучить Литейный округ
СТ.М. «Чернышевская»
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
800 за 1 человека
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
3 отзыва
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Давайте погуляем по одному из самых красивых пригородов Петербурга
По согласованию
от 110009 900 за всё до 4 чел.
Церкви Невского проспекта и округи
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Лилия
Лилия
4.9
9 отзывов
Церкви Невского проспекта и округи
Невский проспект раньше называли проспектом веротерпимости
памятник Кутузову (Казанская пл. , 2)
3 000 за всё до 5 чел.
Волшебные дворы Литейного
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 17 чел.
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
4.9
20 отзывов
Волшебные дворы Литейного
Забудьте про стандартные маршруты по Санкт-Петербургу. Я приглашаю вас в сказочный мир Литейного проспекта
Невский д 47 (на углу Невского и Владимирского про...
от 3 500 за всё до 5 чел.
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии TakeAGuide
TakeAGuide
5
3 отзыва
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
Санкт-Петербург подобно прекрасной шкатулке хранит в себе удивительное множество необычных мест
Станция метро «Чернышевская»
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
5 000 за всё до 15 чел.
К часовне Ксении Блаженной - по православным храмам на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии Элеонора
Элеонора
Нет отзывов
К часовне Ксении Блаженной - по православным храмам на автомобиле
Экскурсия по храмам Петербурга - одна из самых моих любимых
Станция метро Василеостровская
8 000 за всё до 30 чел.
Путешествие в Петербург. Light
5 дней
Авторский тур
до 45 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Путешествие в Петербург. Light
Добро пожаловать в самый красивый город России
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Сегодня
от 11 085 за 1 человека
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тася
Тася
Нет отзывов
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Исследовать один из самых небанальных районов города и отыскать в нем архитектурные жемчужины
в районе метро Чернышевская
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
4 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ