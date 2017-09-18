Особняки и дачи Каменного острова

Знакомство с богатой историей и судьбами интересных обитателей «места прописки» петербургской элиты

4.9
7 отзывов
Индивидуальная
Приглашаем вас на прогулку по «заповедному» Каменному острову.

Еще со времен Петра I уединённый, цветущий, и, одновременно, столь близкий к историческому центру, он стал «местом прописки» петербургской элиты.
Особняки и дачи Каменного острова
Особняки и дачи Каменного острова
Особняки и дачи Каменного острова
Особняки и дачи Каменного острова
Особняки и дачи Каменного острова
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Канцлерские владения в стиле барокко сменялись великокняжескими усадьбами в классических канонах, особняки предпринимателей и деятелей искусства в затейливом, ярком стиле «модерн» отводились под дома отдыха при «диктатуре пролетариата», однако общая атмосфера Каменного всегда оставалось неизменной — утопающий в садах, остров оказался не только баловнем северной природы, но и свидетелем насыщенной петербургской истории.

Программа

Во время прогулки по основным достопримечательностям острова мы поговорим о наиболее интересных его обитателях, среди которых были члены царской фамилии, а также банкир Штиглиц, профессор Бехтерев, инженер Чаев, архитектор Мельцер, графиня Клейнмихель и многие другие известные петербуржцы дореволюционной поры.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Черная речка»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
18 сен 2017
Арина очень приятная интеллигентная девушка, с хорошим русским языком, все связно, легко. Интересно и познавательно было побродить по Каменном острову, окунуться в жизнь его обитателей, по возможности рассмотреть чудесные загородные дома (это не всегда возможно из-за уродливых заборов). Свежая увлекательная экскурсия, особенно в обществе с профессионалом, а Арина именно такова. Думаю, любому мало-мальски интересующемуся взрослому экскурсия доставит удовольствие.
Н
18 сен 2017
Арина очень профессиональный, интересный, знающий ГИД. Речь достойна литературного
Санкт-Петербурга. Такой экскурсовод - подарок для путешественников. А какая милая, красивая и обаятельная девушка! Спасибо за удовольствие!
а
24 июля 2017
Очень интересная экскурсия, однозначно рекомендуем к посещению! Экскурсовод Арина выше всяких похвал, настоящий знаток своего дела!!
Марина
16 ноя 2015
31 октября холили на экскурсию "Особняки и дачи Каменного острова". Очень интересная экскурсия. Арина, замечательный экскурсовод, очень лаконичный рассказ, отвечает на все задаваемые вопросы. Рассказ "книга в книге". Узнали очень много нового о родном городе. Останавливались у каждого здания, любовались прекрасными пейзажами. От всего коллектива ДГБ Св. Ольги, хочу выразить огромную благодарность Арине, за хорошо организованное мероприятия.
А
23 окт 2015
Чудесную прогулку нам организовала очаровательная Арина! Насыщенное, увлекательное повествование, великолепные особняки на фоне осеннего пейзажа, особая, чисто петербургская атмосфера! Мы с подругой получили двойное удовольствие- и от великолепной, очень интересно поданной экскурсии, и от яркой фотосессии, которую осуществили по ходу прогулки! Мы увезли с собой из Петербурга незабываемые впечатления и отличные фотоснимки! Всем рекомендуем последовать нашему опыту)
Н
15 окт 2015
Коллегам путешественникам!
Это экскурсия для тех, кто не единожды бывал в этом городе. Для тех, кого этот город заворожил. Кому интересны жители этого Славного города, их быт и нравы. Для тех, кто наделен воображением, потому, что сквозь высокий забор, ты сможешь только представить себе чудесную дачу, которая кроется за ним. Предлагается необременительная, четко выстроенная, прогулка на 2-3 часа с Гидом (Арина), говорящим на красивом правильном русском языке.
Б
10 авг 2015
Велликолепно! Мы очень здорово провели время. Экскурсия на очень профессиональном уровне!

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