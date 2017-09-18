Канцлерские владения в стиле барокко сменялись великокняжескими усадьбами в классических канонах, особняки предпринимателей и деятелей искусства в затейливом, ярком стиле «модерн» отводились под дома отдыха при «диктатуре пролетариата», однако общая атмосфера Каменного всегда оставалось неизменной — утопающий в садах, остров оказался не только баловнем северной природы, но и свидетелем насыщенной петербургской истории.

Программа

Во время прогулки по основным достопримечательностям острова мы поговорим о наиболее интересных его обитателях, среди которых были члены царской фамилии, а также банкир Штиглиц, профессор Бехтерев, инженер Чаев, архитектор Мельцер, графиня Клейнмихель и многие другие известные петербуржцы дореволюционной поры.