Пройдя от Казанского собора до Эрмитажа дворами и рядовыми улицами, вы окажетесь в параллельных мирах: в парадном Петербурге и в обычной городской среде. Вы узнаете, где в Петербурге находится европейский квартал, и посетите некоторые из протестантских храмов, увидите типичные дворы- колодцы и откроете для себя Зимний дворец Петра I. Вместе мы полюбуемся Дворцовой площадью с необычного ракурса, окажемся в одном из дворов Эрмитажа и вспомним, почему музей 🖼 носит такое название.
Что входит
Услуги гида. Посещение Казанского собора и одного из протестантских храмов (по возможности и желанию).
Что не входит
Начало
🚩 У памятника М. И. Кутузову рядом с Казанским собором
Место завершения
🏁 Дворцовая площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.