Пройдя от Казанского собора до Эрмитажа дворами и рядовыми улицами, вы окажетесь в параллельных мирах: в парадном Петербурге и в обычной городской среде. Вы узнаете, где в Петербурге находится европейский квартал, и посетите некоторые из протестантских храмов, увидите типичные дворы- колодцы и откроете для себя Зимний дворец Петра I. Вместе мы полюбуемся Дворцовой площадью с необычного ракурса, окажемся в одном из дворов Эрмитажа и вспомним, почему музей 🖼 носит такое название.