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От Казанского собора до Эрмитажа дворами.

Наталия Д.
Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга
От Казанского собора до Эрмитажа дворами.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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От Казанского собора до Эрмитажа дворами.
От Казанского собора до Эрмитажа дворами.

Что вы увидите

  • Казанский собор и Казанскую площадь
  • Петрикирхе и Пертришуле
  • Малую и Большую Конюшенную улицы
  • шведскую и финские церкви
  • дворы в центре города
  • двор Эрмитажа
  • Зимний дворец Петра I.
Пройдя от Казанского собора до Эрмитажа дворами и рядовыми улицами, вы окажетесь в параллельных мирах: в парадном Петербурге и в обычной городской среде. Вы узнаете, где в Петербурге находится европейский квартал, и посетите некоторые из протестантских храмов, увидите типичные дворы- колодцы и откроете для себя Зимний дворец Петра I. Вместе мы полюбуемся Дворцовой площадью с необычного ракурса, окажемся в одном из дворов Эрмитажа и вспомним, почему музей 🖼 носит такое название.
Что входит
  • Услуги гида. Посещение Казанского собора и одного из протестантских храмов (по возможности и желанию).
Что не входит
    Начало
    🚩 У памятника М. И. Кутузову рядом с Казанским собором
    Место завершения
    🏁 Дворцовая площадь
    От Казанского собора до Эрмитажа дворами.
    От Казанского собора до Эрмитажа дворами.
    От Казанского собора до Эрмитажа дворами.
    От Казанского собора до Эрмитажа дворами.
    От Казанского собора до Эрмитажа дворами.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Наталия Д.
    Наталия Д.
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