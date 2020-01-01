Внешний осмотр Копорской крепости с гидомВы увидите одну из старейших средневековых крепостей на Северо-западе. Её история 📖 началась с Ливонского ордена и походов Александра Невского. Во времена Российской империи крепость превратилась в усадьбу дворян Зиновьевых, которые считались ценителями искусства и незаурядными людьми своего времени.

*После обрушения входа в марте 2020 г. доступ на территорию крепости невозможен до завершения ремонтных работПереезд в усадьбу «Котлы». Экскурсия ⛳ по усадьбе. С Копорским краем и грандиозной усадьбой Альбрехта связана судьба одного знаменитого человека — Ореста Кипренского. Вы увидите семейную усыпальницу владельцев, восстановленную церковь ⛪ и руины некогда грандиозного дворца. В усадебном парке 🌳 сохранился «Камень Кипренского». Переезд в Кингисепп (Ямбург). Внешний осмотр Екатерининского собораЗдесь вы познакомитесь с Екатерининским собором, находящимся на высоком берегу Луги. В окрестностях Санкт-Петербурга это одна из интереснейших построек в стиле рококо, созданная Антонио Ринальди. У стен храма можно увидеть земляные валы старинной крепости. Переезд в Ивангород. Экскурсия по Ивангородской крепостиКрепость служила щитом русских земель, на протяжении более двух столетий являясь неприступным форпостом на западной границе. Даже сейчас она поражает своей монументальностью и мощью. Она стоит на крутых склонах Девичьей горы ⛰️, в месте труднодоступном и живописном. Гора с трёх сторон омывается быстрой рекой Нарвой, по другую сторону которой расположен Нарвский замок 🏰 Ливонского ордена. Это единственный в мире случай, чтобы когда-то вражеские крепости стояли друг против друга на расстоянии «полёта стрелы».

*(вх. билеты 🎫 за доп. плату). Маршрут предполагает подъём по лестнице к крепости и подъём внутри крепости на крепостные ходы. Посещение выставки картин И. Я. БилибинаДругая знаменитая достопримечательность 🏛️ Ивангорода — коллекция картин знаменитого иллюстратора, участника «Мира искусств», создавшего свой неповторимый стиль живописи.