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От Копорья до Ивангорода

КарелияГид
КарелияГид – Гид из Санкт-Петербурга
Отправляясь к западным границам нашей страны, вы познакомитесь с историей 📖 многочисленных здешних усадеб, а через судьбы их владельцев вам откроется прошлое Ингерманландии от средневековья до начала XX века.

В Ивангороде вы полюбуетесь на коллекцию картин знаменитого иллюстратора И.

Я.

Билибина.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 2 113 ₽ за человека

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От Копорья до Ивангорода
От Копорья до Ивангорода

Что вы увидите

  • Копорье
  • Копорская крепость
  • Усадьба «Котлы»
  • Кингисепп (Ямбург)
  • Екатерининский собор
  • Ивангород
  • Выставка картин И. Я. Билибина
  • Усадьба Штиглица и район «Парусинка»
Внешний осмотр Копорской крепости с гидомВы увидите одну из старейших средневековых крепостей на Северо-западе. Её история 📖 началась с Ливонского ордена и походов Александра Невского. Во времена Российской империи крепость превратилась в усадьбу дворян Зиновьевых, которые считались ценителями искусства и незаурядными людьми своего времени.
*После обрушения входа в марте 2020 г. доступ на территорию крепости невозможен до завершения ремонтных работПереезд в усадьбу «Котлы». Экскурсия ⛳ по усадьбе. С Копорским краем и грандиозной усадьбой Альбрехта связана судьба одного знаменитого человека — Ореста Кипренского. Вы увидите семейную усыпальницу владельцев, восстановленную церковь ⛪ и руины некогда грандиозного дворца. В усадебном парке 🌳 сохранился «Камень Кипренского». Переезд в Кингисепп (Ямбург). Внешний осмотр Екатерининского собораЗдесь вы познакомитесь с Екатерининским собором, находящимся на высоком берегу Луги. В окрестностях Санкт-Петербурга это одна из интереснейших построек в стиле рококо, созданная Антонио Ринальди. У стен храма можно увидеть земляные валы старинной крепости. Переезд в Ивангород. Экскурсия по Ивангородской крепостиКрепость служила щитом русских земель, на протяжении более двух столетий являясь неприступным форпостом на западной границе. Даже сейчас она поражает своей монументальностью и мощью. Она стоит на крутых склонах Девичьей горы ⛰️, в месте труднодоступном и живописном. Гора с трёх сторон омывается быстрой рекой Нарвой, по другую сторону которой расположен Нарвский замок 🏰 Ливонского ордена. Это единственный в мире случай, чтобы когда-то вражеские крепости стояли друг против друга на расстоянии «полёта стрелы».
*(вх. билеты 🎫 за доп. плату). Маршрут предполагает подъём по лестнице к крепости и подъём внутри крепости на крепостные ходы. Посещение выставки картин И. Я. БилибинаДругая знаменитая достопримечательность 🏛️ Ивангорода — коллекция картин знаменитого иллюстратора, участника «Мира искусств», создавшего свой неповторимый стиль живописи.
  • (вх. билеты за доп. плату)Знакомство с усадьбой Штиглица и районом «Парусинка»У живописного разлива, теперь находящегося рядом с эстонской границей, построена роскошная усадьба известного промышленника и мецената. Не так давно здесь восстановили церковь во имя Живоначальной Святой Троицы — настоящий архитектурный шедевр своего времени. В крипте церкви расположена семейная усыпальница. Не меньшую ценность представляет собой промышленный район «Парусинка», где работало текстильное предприятие Штиглица.
Что входит
  • транспортное обслуживание
  • услуги экскурсовода-сопровождающего.
Что не входит
  • входные билеты в музей И. Я. Билибина
  • входные билеты в Ивангородскую крепость — 250 руб. /чел., 200 руб. /льгот.
  • обед — 350 руб. (при группе от 10 человек).
От Копорья до Ивангорода
От Копорья до Ивангорода
От Копорья до Ивангорода
От Копорья до Ивангорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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КарелияГид
КарелияГид
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