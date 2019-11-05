113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Город с высоты в компании нескучных рассказов

Алексей
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Алексей – представитель гидов
Программа-минимум в городе на Неве — увидеть его сверху! Со мной вы пройдете по системе крыш с видами на все соборы Петербурга, на его широкие проспекты, водные артерии и лабиринты проводов.

Обещаю вам безопасный путь, легкие рассказы о городе и ответы на все вопросы о Питере.
850 ₽
723 за человека
скидка15%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча на Литейном проспекте
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии113 отзывов
4.65
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга

Что вас ожидает

Прогулка по системе крыш
На крыши мы попадем из жилого дома на Литейном проспекте: вы не будете переживать из-за возможных недовольных жителей, ведь у нас есть необходимые договоренности. Гулять по крышам будет комфортно и не страшно — «тропы» оборудованы нескользящим покрытием. На высоте вы проведете 40-50 минут: вдоволь полюбуетесь видами и успеете сделать много отличных фото.

Панорамы, истории и байки
Вы увидите все главные петербуржские соборы (кроме Смольного), парки, старый и новый стадионы, Александрийскую колонну и другие must-see места города. Я подскажу, что где находится; расскажу главное о достопримечательностях и поделюсь сюжетами Литейного проспекта, а также с радостью отвечу на любые вопросы о Петербурге.

Кому подойдет прогулка

Прогулка рассчитана на взрослых путешественников и детей старше 8 лет.

Организационные детали

  • Мы ценим ваше время, поэтому прогулка состоится даже в дождливую погоду — мы дадим вам дождевики. Во время легкого дождя экскурсия проходит, но в ливень нет возможности подняться на крышу.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга
От крыши к крыше в центре Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Литейном проспекте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Работаю с дружной командой гидов. Мы — № 1 по крышам Петербурга! Одни из первых начали организовывать такие прогулки, на рынке более 5 лет. Опытные гиды, более 1 000 000 довольных путешественников, интересные и необычные места!
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113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 ноября 2019
Содержание хорошее, час пролетел незаметно. Маршрут - в центре с видом на Литейный проспект. Сам маршрут не длинный, если кто-то рассчитывает на долгий путь, то не на этой экскурсии.
29 октября 2019
Отличная экскурсия)) немного пощекотали нервы, но было очень интересно и фото просто шикарные получились👌
27 октября 2019
Хотелось бы маршрут подлиннее, но я понимаю, что это не от Вас зависит! Спасибо большое: интересно, увлекательно. Приеду с внуком!
26 октября 2019
Я не рекомендую тур, потому что написано, что тур продлится 1,5 часа, но мы начали с 16:20 и закончили в 17:20. Когда солнце садилось, гид рассказывал историю зданий, не позволяя нам сфотографировать этот прекрасный момент !! Пожалуйста, подумайте дважды, прежде чем бронировать этот тур.
Юлианна
23 октября 2019
Очень понравилось. Андрей отличный рассказчик и внимательный сопровождающий. Спасибо!
21 октября 2019
Это незабываемые ощущения! Всем советую данную экскурсию ! Переизбыток адреналина и буря эмоций вам обеспечены! :)
17 октября 2019
Побывали на экскурсии...остались очень довольны...Наш гид Андрей рассказывал все интересно,было приятно слушать...вообщем мы остались довольны и под впечатлением...единственное можно маршрут удленить)))друзьям и знакомым посоветуем эту экскурсию.
14 октября 2019
Давно хотела посетить экскурсию И наконец-то, моя мечта осуществилась!!! Ощущения даже выше ожиданий, что бывает очень редко:))
Думаю ,что даже через какое-то время пойду во второй раз...
12 октября 2019
Очень понравилось! Необычно, когда смотришь на город с высоты крыш! Не хватило времени посидеть полюбоваться...
12 октября 2019
Гиды молодцы да и погода благоволила плюс адреналин. В общем и целом все понравилось. Единственное хорошо бы проложить новые маршруты ближе к центру, а также пустить по маршруту страховочную веревку Подойдет экскурсия в первую очередь тем, кто боится высоты)
Ещё 103 отзыва

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