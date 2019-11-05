113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по системе крыш

На крыши мы попадем из жилого дома на Литейном проспекте: вы не будете переживать из-за возможных недовольных жителей, ведь у нас есть необходимые договоренности. Гулять по крышам будет комфортно и не страшно — «тропы» оборудованы нескользящим покрытием. На высоте вы проведете 40-50 минут: вдоволь полюбуетесь видами и успеете сделать много отличных фото.

Панорамы, истории и байки

Вы увидите все главные петербуржские соборы (кроме Смольного), парки, старый и новый стадионы, Александрийскую колонну и другие must-see места города. Я подскажу, что где находится; расскажу главное о достопримечательностях и поделюсь сюжетами Литейного проспекта, а также с радостью отвечу на любые вопросы о Петербурге.

Кому подойдет прогулка

Прогулка рассчитана на взрослых путешественников и детей старше 8 лет.