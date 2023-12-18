Когда: в понедельник, среду и пятницу в 13:00 и 15:00, в субботу в 10:30 и 13:30, в воскресенье в 10:30 и 12:30

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала