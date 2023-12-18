От масляных фонарей - до светильников с искусственным интеллектом

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Прогуляться по Северной столице и узнать историю развития уличного освещения в мини-группе

Эта экскурсия даст возможность взрослым и детям по-новому взглянуть на историю Санкт-Петербурга, узнать о научных открытиях и технологиях в области наружного освещения и светодизайна.

Мы изучим фонари у Медного всадника, прогуляемся по Исаакиевской площади, научимся отличать светильники от фонарей и поговорим об особенностях эксплуатации ростральных колонн.
От масляных фонарей - до светильников с искусственным интеллектом
От масляных фонарей - до светильников с искусственным интеллектом
От масляных фонарей - до светильников с искусственным интеллектом
От масляных фонарей - до светильников с искусственным интеллектом
От масляных фонарей - до светильников с искусственным интеллектом
От масляных фонарей - до светильников с искусственным интеллектом
От масляных фонарей - до светильников с искусственным интеллектом
От масляных фонарей - до светильников с искусственным интеллектом
Ближайшие даты:
18
дек
20
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
27
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет693 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В программе — насыщенная экскурсия с погружением в историю Санкт-Петербурга и этапы развития наружного освещения от простой горелки к современным светильникам. Демонстрация оригинальных образцов фонарей и архитектурно-художественной подсветки тоже будет!

  • Мы пройдём через Исаакиевскую площадь и найдём необходимые для эксплуатации элементы на фонарях
  • В Александровском саду определим отличия светильников от фонарей
  • Подойдём к фонарям у Медного всадника, чтобы узнать, в честь какого события они установлены
  • Выйдем на Дворцовую набережную и поговорим об освещении мостов и истории эксплуатации ростральных колонн
  • Завершим прогулку на Дворцовой площади в поиске прожекторов-невидимок

Организационные детали

  • Маршрут составляет примерно 1,5 км
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет (в финале их ждёт сюрприз за правильные ответы на вопросы)
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

в понедельник, среду и пятницу в 13:00 и 15:00, в субботу в 10:30 и 13:30, в воскресенье в 10:30 и 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 13:00 и 15:00, в субботу в 10:30 и 13:30, в воскресенье в 10:30 и 12:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеМедный всадникПопулярные местаДворцовая площадьДля студентовУникальный опыт

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
по договоренности
Завтра
17 дек
18 дек
19 дек
3 500 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Восхититься лучшими образцами архитектуры Северной столицы и побывать в роскошном дворце (в группе)
у метро «Площадь Восстания»
Завтра
17 дек
18 дек
19 дек
2 350 за человека
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
541 отзыв
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Садовая ул., д. 17
23 дек
24 дек
25 дек
27 дек
1 590 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ