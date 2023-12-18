Прогуляться по Северной столице и узнать историю развития уличного освещения в мини-группе
Эта экскурсия даст возможность взрослым и детям по-новому взглянуть на историю Санкт-Петербурга, узнать о научных открытиях и технологиях в области наружного освещения и светодизайна.
Мы изучим фонари у Медного всадника, прогуляемся по Исаакиевской площади, научимся отличать светильники от фонарей и поговорим об особенностях эксплуатации ростральных колонн.
Мы изучим фонари у Медного всадника, прогуляемся по Исаакиевской площади, научимся отличать светильники от фонарей и поговорим об особенностях эксплуатации ростральных колонн.
Ближайшие даты:
18
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|693 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В программе — насыщенная экскурсия с погружением в историю Санкт-Петербурга и этапы развития наружного освещения от простой горелки к современным светильникам. Демонстрация оригинальных образцов фонарей и архитектурно-художественной подсветки тоже будет!
- Мы пройдём через Исаакиевскую площадь и найдём необходимые для эксплуатации элементы на фонарях
- В Александровском саду определим отличия светильников от фонарей
- Подойдём к фонарям у Медного всадника, чтобы узнать, в честь какого события они установлены
- Выйдем на Дворцовую набережную и поговорим об освещении мостов и истории эксплуатации ростральных колонн
- Завершим прогулку на Дворцовой площади в поиске прожекторов-невидимок
Организационные детали
- Маршрут составляет примерно 1,5 км
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет (в финале их ждёт сюрприз за правильные ответы на вопросы)
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
в понедельник, среду и пятницу в 13:00 и 15:00, в субботу в 10:30 и 13:30, в воскресенье в 10:30 и 12:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Исаакиевской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и пятницу в 13:00 и 15:00, в субботу в 10:30 и 13:30, в воскресенье в 10:30 и 12:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 665 туристов
Алексей, 52 года. Провожу экскурсии, которые запомнится навсегда. Будет, что рассказать близким и друзьям. Грамотная речь, красивый слог, пишу стихи. Увлекаюсь историей наружного освещения. Работаю в светотехнической отрасли более 10 лет, в эксплуатации, развитии и производстве. Коренной ленинградец-петербуржец. Родился и живу в СПб. Экс-начальник отдела перспективного развития Ленсвет. Преподаватель «Мировой энергетики» в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, главный специалист СПБГБУ «Центр энергосбережения». С любовью расскажу и покажу всё самое главное, важное и красивое в вечернем облике Санкт-Петербурга. Фотосессия в подарок)
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