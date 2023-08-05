Тысячи людей ежедневно гуляют по Нижнему парку среди великолепных фонтанов — и вы увидите эти визитные карточки Петергофа. Но мало кто доходит до парка Александрия — а зря! Хоть он и не такой роскошный, но заслуживает внимания: именно здесь в уютных дворцах проходила семейная жизнь Николая I и Александра II. Вы увидите личные вещи царей и узнаете детали из их быта.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсионные остановки: парк Александрия, Разводная площадь, Нижний парк, Большой каскад.

Какие достопримечательности вы увидите

Парк Александрия

Коттедж

Фермерский дворец

Телеграфная станция

Конюшенный двор

Нижний парк

Большой каскад

Фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву»

Детали программы

1️⃣ Со знаменитым Нижним парком граничит другой, менее известный — Александрия. Вы побываете в Коттедже — семейном очаге Николая I и Александры Фёдоровны. Он сохранился до наших дней практически без перестроек, и в этом его уникальность. Наполненные подлинными вещами интерьеры дворца хранят атмосферу уюта и тепла. Вы узнаете, почему императрица именно здесь «была счастлива, как нигде больше».

2️⃣ Затем заглянем в Фермерский дворец — летнюю дачу императоров. Это единственный в России дворец, который построили специально для Александра II. Вы узнаете, как изначально выглядела эта «дача», чем вдохновлялись её владелец и архитектор, как и почему позднее поменялся облик дворца и что находилось на его территории для игр царских детей.

3️⃣ Конечно же, в нашей программе будут многочисленные фонтаны и каскады Нижнего парка. Вы насладитесь видами, а также услышите о смыслах и технических особенностях этих малых архитектурных форм.

Организационные детали