Побывать в Фермерском дворце и Коттедже, а также увидеть главные достопримечательности комплекса
Но мало кто доходит до парка Александрия — а зря! Хоть он и не такой роскошный, но заслуживает внимания: именно здесь в уютных дворцах проходила семейная жизнь Николая I и Александра II. Вы увидите личные вещи царей и узнаете детали из их быта.
авг
авг
авг
авг
Описание
Что вас ожидает
Экскурсионные остановки: парк Александрия, Разводная площадь, Нижний парк, Большой каскад.
Какие достопримечательности вы увидите
- Парк Александрия
- Коттедж
- Фермерский дворец
- Телеграфная станция
- Конюшенный двор
- Нижний парк
- Большой каскад
- Фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву»
Детали программы
1️⃣ Со знаменитым Нижним парком граничит другой, менее известный — Александрия. Вы побываете в Коттедже — семейном очаге Николая I и Александры Фёдоровны. Он сохранился до наших дней практически без перестроек, и в этом его уникальность. Наполненные подлинными вещами интерьеры дворца хранят атмосферу уюта и тепла. Вы узнаете, почему императрица именно здесь «была счастлива, как нигде больше».
2️⃣ Затем заглянем в Фермерский дворец — летнюю дачу императоров. Это единственный в России дворец, который построили специально для Александра II. Вы узнаете, как изначально выглядела эта «дача», чем вдохновлялись её владелец и архитектор, как и почему позднее поменялся облик дворца и что находилось на его территории для игр царских детей.
3️⃣ Конечно же, в нашей программе будут многочисленные фонтаны и каскады Нижнего парка. Вы насладитесь видами, а также услышите о смыслах и технических особенностях этих малых архитектурных форм.
Организационные детали
- Внимание! По территории Нижнего парка запрещено передвигаться на самокатах. Если вы планируете взять с собой самокат, то его необходимо сдать в камеру хранения перед входом на территорию парка, для чего вам понадобится паспорт.
- В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида, транспортное обслуживание, входные билеты с экскурсией по дворцу Коттедж, входные билеты с экскурсией по Фермерскому дворцу, комплексный обед, входные билеты с экскурсией по Нижнему парку
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.