Открыть Петергоф по-новому: дворцы Александрии и фонтаны Нижнего парка (обед и билеты включены)

Побывать в Фермерском дворце и Коттедже, а также увидеть главные достопримечательности комплекса

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Тысячи людей ежедневно гуляют по Нижнему парку среди великолепных фонтанов — и вы увидите эти визитные карточки Петергофа.

Но мало кто доходит до парка Александрия — а зря! Хоть он и не такой роскошный, но заслуживает внимания: именно здесь в уютных дворцах проходила семейная жизнь Николая I и Александра II. Вы увидите личные вещи царей и узнаете детали из их быта.
Открыть Петергоф по-новому: дворцы Александрии и фонтаны Нижнего парка (обед и билеты включены)
Открыть Петергоф по-новому: дворцы Александрии и фонтаны Нижнего парка (обед и билеты включены)
Открыть Петергоф по-новому: дворцы Александрии и фонтаны Нижнего парка (обед и билеты включены)
Открыть Петергоф по-новому: дворцы Александрии и фонтаны Нижнего парка (обед и билеты включены)
Открыть Петергоф по-новому: дворцы Александрии и фонтаны Нижнего парка (обед и билеты включены)
Открыть Петергоф по-новому: дворцы Александрии и фонтаны Нижнего парка (обед и билеты включены)
Ближайшие даты:
5
авг
12
авг
19
авг
26
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсионные остановки: парк Александрия, Разводная площадь, Нижний парк, Большой каскад.

Какие достопримечательности вы увидите

  • Парк Александрия
  • Коттедж
  • Фермерский дворец
  • Телеграфная станция
  • Конюшенный двор
  • Нижний парк
  • Большой каскад
  • Фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву»

Детали программы

1️⃣ Со знаменитым Нижним парком граничит другой, менее известный — Александрия. Вы побываете в Коттедже — семейном очаге Николая I и Александры Фёдоровны. Он сохранился до наших дней практически без перестроек, и в этом его уникальность. Наполненные подлинными вещами интерьеры дворца хранят атмосферу уюта и тепла. Вы узнаете, почему императрица именно здесь «была счастлива, как нигде больше».

2️⃣ Затем заглянем в Фермерский дворец — летнюю дачу императоров. Это единственный в России дворец, который построили специально для Александра II. Вы узнаете, как изначально выглядела эта «дача», чем вдохновлялись её владелец и архитектор, как и почему позднее поменялся облик дворца и что находилось на его территории для игр царских детей.

3️⃣ Конечно же, в нашей программе будут многочисленные фонтаны и каскады Нижнего парка. Вы насладитесь видами, а также услышите о смыслах и технических особенностях этих малых архитектурных форм.

Организационные детали

  • Внимание! По территории Нижнего парка запрещено передвигаться на самокатах. Если вы планируете взять с собой самокат, то его необходимо сдать в камеру хранения перед входом на территорию парка, для чего вам понадобится паспорт.
  • В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида, транспортное обслуживание, входные билеты с экскурсией по дворцу Коттедж, входные билеты с экскурсией по Фермерскому дворцу, комплексный обед, входные билеты с экскурсией по Нижнему парку

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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