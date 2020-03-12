140 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к великолепию дворца и музейных коллекций и найти среди экспонатов то, что по душе

Александра
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Александра – ваш гид
Эрмитаж завораживает своим величием.

Каждый посетитель обнаружит здесь тот зал и те экспонаты, к которым захочет возвращаться снова и снова.

Давайте искать их вместе: я покажу вам парадные покои и самые известные шедевры, а поле ваших интересов подскажет, куда дальше — будем ли мы смотреть жилые комнаты, древности Японии, картины малых голландцев или что-то другое.

А в конце экскурсии отправим открытку прямо из Эрмитажа.

Признайтесь, ведь вы давно этого не делали.

Самое время!
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии140 отзывов
4.99
Отправить открытку из Эрмитажа
Отправить открытку из Эрмитажа

Что вас ожидает

То, без чего Эрмитаж — просто «музей»
Я проведу вас по парадным залам дворца, в которых устраивались самые пышные балы и церемонии империи, покажу комнаты, где принимались важнейшие для страны решения. Вы поймёте, что Эрмитаж — это место, где творилась большая история. После этого будет особенно любопытно заглянуть в личные покои царской семьи, например, в библиотеку Николая II или курительную комнату. И конечно, вы посетите залы, ради которых ценители искусства со всего мира стремятся попасть в Эрмитаж — зал Рембрандта, зал Рубенса, зал Леонардо да Винчи и зал Рафаэля, увидите скульптуру Микеланджело и работы Тициана.

Прогулка по интересам
Мы смело можем составить маршрут иначе, если вы сообщите мне свои предпочтения. Я с удовольствием расскажу об античной скульптуре, французской, английской, немецкой живописи, работах Веласкеса и Эль Греко, живописи малых голландцев или об искусстве Византии. Я историк и приветствую живой диалог на экскурсиях — будем обращаться к историческому контексту и дискутировать. А для детей на протяжении экскурсии я предусмотрела интересные задания. Скучно не будет никому!

Организационные детали

  • Входной билет в Эрмитаж оплачивается дополнительно. Вы можете приобрести билеты заранее онлайн (700 рублей с взрослого человека), попросить об этом меня или купить их в кассе музея в день экскурсии (400 рублей).
  • Буду рада, если при бронировании вы немного расскажете мне о своих интересах: тогда я смогу скорректировать наш маршрут по экспозициям. И обязательно сообщите мне, если с вами будут дети.
Отправить открытку из Эрмитажа
Отправить открытку из Эрмитажа
Отправить открытку из Эрмитажа
Отправить открытку из Эрмитажа
Отправить открытку из Эрмитажа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Меня зовут Александра, я закончила исторический факультет СПбГУ в 2012 году, несколько лет работаю экскурсоводом, много работаю с детьми. Мои родители приехали в Петербург, когда мне было 6 лет, здесь я выросла и влюбилась в белые ночи и запах моря. Разбираюсь в искусстве и истории, стараюсь сделать свои экскурсии глубокими и живыми. Буду рада показать путешественникам Эрмитаж и любимый город!
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140 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Хочется сказать огромное спасибо Александре за содержательные и организованные экскурсии!
Все это проходило в праздничные дни, за отведенное время для нас отдельное спасибо.
В ходе экскурсий предоставляемая информация была доступна пониманию на любой возраст.
Было очень интересно и увлекательно!
Александра не только эрудированная и знающая свое дело, но и прекраснейший души человек!
1 марта 2020
Александра, замечательный экскурсовод. Очень увлечённый человек. Три часа пролетели незаметно.
25 февраля 2020
Огромное спасибо нашему гиду Александре! Мы заранее оговорили план экскурсии. Надеялись, что всё понравится! Но! Александра превзошла все наши ожидания!!!! Будем долго вспоминать этот день! И обязательно ещё встретимся с Александрой! Семья, которая писала открытки на Дворцовой площади:)
20 декабря 2019
Экскурсия была хорошо подготовлена, понравилось внимание к деталям. Подойдёт любителям искусства с разным уровнем знаний. Остались только положительные эмоции. Спасибо!
16 декабря 2019
Была на экскурсии с тремя детьми (12, 12 и 9 лет). Дети и я остались в восторге. Сначала думала, что трехчасовая экскурсия это очень сложно, но Александра показала, что может быть иначе. Никто не заметил, как закончилось время экскурсии. Дети готовы были продолжать ( остановило только приближение окончания работы музея). Александра прекрасный рассказчик. Заинтересовала детей и историей Эрмитажа, и шедеврами, и интересными фактами из жизни царской семьи. И, конечно, бонус - открытка, отправленная почтой Эрмитажа. Мы ждали их с нетерпением по возвращению домой. Для первого знакомства с музеем - экскурсия отличная. В следующий приезд в Санкт-Петербург обратимся к Александре за новой экскурсией по Эрмитажу.
25 ноября 2019
Огромная благодарность гиду Александре - профессионалу своего дела, умеющему подать материал не только интересно, но доступно и душевно. 2,5 часа пролетели незаметно. К тому же она просто необыкновенно приятный и милый человек.
21 октября 2019
Замечательная экскурсия! Александра прекрасный рассказчик! Для нас это было первое вдумчивое знакомство с эрмитажем и мы получили интересный рассказ и об архитектурных особенностях дворца и его залов, и об основных шедеарах коллекции музея. При этом, экскурсовод готов глубже и подробнее говорить о темах, которые могут вас заинтересовать по ходу экскурсии. Мы остались очень довольны! Рекомендуем!
12 октября 2019
Александра проводила экскурсию по Эрмитажу для нашей группы, включающей двух сербских иеромонахов-игуменов. Все на высшем уровне, эрудиция, грамотная речь, и самое главное - огромная любовь к своей профессии и людям. Вся группа выражает глубокую признательность и несомненно булем советовать своим знакомым и друзьям!
6 октября 2019
Тем, кто впервые в Эрмитаже, я бы советовал обратиться именно к этому гиду, которая сумела за столь небольшое время и за вполне приемлемую сумму доходчиво рассказать об истории и Питера и о некоторых страницах российской и мировой истории и культуры. Юрий и Галина Чивтаевы, г. Усть-Кут, Иркутская обл.
30 сентября 2019
Чудесный вариант экскурсии. Считаю, что только так и нужно ходить в Эрмитаж ) Обилие китайских гостей создаёт шумовой фон. Но приятный голос гида и интересная информация спасают ) Буду рекомендовать всем )
Ещё 130 отзывов

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