140 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

То, без чего Эрмитаж — просто «музей»

Я проведу вас по парадным залам дворца, в которых устраивались самые пышные балы и церемонии империи, покажу комнаты, где принимались важнейшие для страны решения. Вы поймёте, что Эрмитаж — это место, где творилась большая история. После этого будет особенно любопытно заглянуть в личные покои царской семьи, например, в библиотеку Николая II или курительную комнату. И конечно, вы посетите залы, ради которых ценители искусства со всего мира стремятся попасть в Эрмитаж — зал Рембрандта, зал Рубенса, зал Леонардо да Винчи и зал Рафаэля, увидите скульптуру Микеланджело и работы Тициана.

Прогулка по интересам

Мы смело можем составить маршрут иначе, если вы сообщите мне свои предпочтения. Я с удовольствием расскажу об античной скульптуре, французской, английской, немецкой живописи, работах Веласкеса и Эль Греко, живописи малых голландцев или об искусстве Византии. Я историк и приветствую живой диалог на экскурсиях — будем обращаться к историческому контексту и дискутировать. А для детей на протяжении экскурсии я предусмотрела интересные задания. Скучно не будет никому!