Весь карельский колорит за один день: водопады, лес, уха, хаски и музей в скале
Уже не терпится увидеть всё это? В группе до 50 человек вас ждёт познавательное и максимально комфортное путешествие: короткие переезды и остановки в красивых местах, фотопаузы и прогулки на природе. В стоимость входит даже питание: вкуснейший обед с карельской ухой.
апр
апр
апр
апр
мая
мая
мая
даты
Описание
Что вас ожидает
Карелия придётся по душе как ценителям природных красот, так и неутомимым исследователям. За один день вам предстоит пройти по экотропе, увидеть сразу несколько водопадов, забраться в бункер и познакомиться с хаски. Гурманы тоже не заскучают: в программе карельский обед с ухой лохикейтто и дегустация традиционных напитков.
Программа тура
07:30 — Отправление от Казанского собора
08:00 — Отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»
09:10 — Храм Коневской Иконы Божией Матери
11:00 — Парк природы «Долина водопадов»
- Четыре карельских водопада
- Отличные локации для фото
- Гостевая зона с северными оленями и экспозиция «Саамская деревня»
13:00 — Карельский обед с ухой лохикейтто. Можно дополнить другими местными деликатесами (за отдельную плату)
- Экскурсионная программа в сопровождении музейного гида
- Экотропа
- Экспозиция военной техники
- Тировая зона
16:00 — Дегустация карельских традиционных напитков
17:30 — Хутор Милка
- Экскурсионная программа и театрализованная экскурсия
- Знакомство и фото с хаски
21:00-21:35 — Возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- За день до поездки с 20:00 до 21:00 вам поступит смс-сообщение со всей информацией (данные гида, номер автобуса, время и место посадки).
- С собой нужно иметь: паспорт (детям — свидетельство о рождении), удобные одежду и обувь по погоде
Входит в стоимость
— Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от набора группы)
— Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
— Обзорные экскурсии в городах на маршруте
— Посещение храма Коневской иконы Божией Матери
— Посещение экопарка «Долина водопадов»
— Возможность покормить северных оленей на территории парка (за отдельную плату)
— Карельский обед с ухой лохикейтто
— Хаски шоу
— Дегустация карельских бальзамов и настоек
— Экскурсионная программа в военно-геологическом музее «Гора Филина»
— Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
— Посещение Хутора Милка
Оплачивается дополнительно
— Расстегаи с форелью и другие карельские деликатесы: от 150 руб.
— Гостевая зона с северными оленями и экспозиция «Саамская деревня»: взрослые 300 руб.; дети от 3 до 16 лет включительно 250 руб.
— Тировая зона: от 200 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.