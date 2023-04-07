«Отпуск - это маленькая жизнь». Групповой тур из Санкт-Петербурга в Карелию

Весь карельский колорит за один день: водопады, лес, уха, хаски и музей в скале

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Карелия – это край озер и лесов. А еще здесь есть скалы и водопады, живописные экотропы и атмосферные музеи.

Уже не терпится увидеть всё это? В группе до 50 человек вас ждёт познавательное и максимально комфортное путешествие: короткие переезды и остановки в красивых местах, фотопаузы и прогулки на природе. В стоимость входит даже питание: вкуснейший обед с карельской ухой.
«Отпуск - это маленькая жизнь». Групповой тур из Санкт-Петербурга в Карелию
«Отпуск - это маленькая жизнь». Групповой тур из Санкт-Петербурга в Карелию
«Отпуск - это маленькая жизнь». Групповой тур из Санкт-Петербурга в Карелию
«Отпуск - это маленькая жизнь». Групповой тур из Санкт-Петербурга в Карелию
«Отпуск - это маленькая жизнь». Групповой тур из Санкт-Петербурга в Карелию
«Отпуск - это маленькая жизнь». Групповой тур из Санкт-Петербурга в Карелию
«Отпуск - это маленькая жизнь». Групповой тур из Санкт-Петербурга в Карелию
«Отпуск - это маленькая жизнь». Групповой тур из Санкт-Петербурга в Карелию
«Отпуск - это маленькая жизнь». Групповой тур из Санкт-Петербурга в Карелию
«Отпуск - это маленькая жизнь». Групповой тур из Санкт-Петербурга в Карелию
«Отпуск - это маленькая жизнь». Групповой тур из Санкт-Петербурга в Карелию
«Отпуск - это маленькая жизнь». Групповой тур из Санкт-Петербурга в Карелию
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Описание

Что вас ожидает

Карелия придётся по душе как ценителям природных красот, так и неутомимым исследователям. За один день вам предстоит пройти по экотропе, увидеть сразу несколько водопадов, забраться в бункер и познакомиться с хаски. Гурманы тоже не заскучают: в программе карельский обед с ухой лохикейтто и дегустация традиционных напитков.

Программа тура

07:30 — Отправление от Казанского собора
08:00 — Отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»
09:10 — Храм Коневской Иконы Божией Матери
11:00 — Парк природы «Долина водопадов»

  • Четыре карельских водопада
  • Отличные локации для фото
  • Гостевая зона с северными оленями и экспозиция «Саамская деревня»
    13:00 — Карельский обед с ухой лохикейтто. Можно дополнить другими местными деликатесами (за отдельную плату)
14:00 — Гора Филина, один из крупнейших подземных музеев в Европе
  • Экскурсионная программа в сопровождении музейного гида
  • Экотропа
  • Экспозиция военной техники
  • Тировая зона
    16:00 — Дегустация карельских традиционных напитков
    17:30 — Хутор Милка
  • Экскурсионная программа и театрализованная экскурсия
  • Знакомство и фото с хаски
    21:00-21:35 — Возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • За день до поездки с 20:00 до 21:00 вам поступит смс-сообщение со всей информацией (данные гида, номер автобуса, время и место посадки).
  • С собой нужно иметь: паспорт (детям — свидетельство о рождении), удобные одежду и обувь по погоде

Входит в стоимость

— Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от набора группы)
— Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
— Обзорные экскурсии в городах на маршруте
— Посещение храма Коневской иконы Божией Матери
— Посещение экопарка «Долина водопадов»
— Возможность покормить северных оленей на территории парка (за отдельную плату)
— Карельский обед с ухой лохикейтто
— Хаски шоу
— Дегустация карельских бальзамов и настоек
— Экскурсионная программа в военно-геологическом музее «Гора Филина»
— Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
— Посещение Хутора Милка

Оплачивается дополнительно

— Расстегаи с форелью и другие карельские деликатесы: от 150 руб.
— Гостевая зона с северными оленями и экспозиция «Саамская деревня»: взрослые 300 руб.; дети от 3 до 16 лет включительно 250 руб.
— Тировая зона: от 200 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водопады
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