Карелия – это край озер и лесов. А еще здесь есть скалы и водопады, живописные экотропы и атмосферные музеи. Уже не терпится увидеть всё это? В группе до 50 человек вас ждёт познавательное и максимально комфортное путешествие: короткие переезды и остановки в красивых местах, фотопаузы и прогулки на природе. В стоимость входит даже питание: вкуснейший обед с карельской ухой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Карелия придётся по душе как ценителям природных красот, так и неутомимым исследователям. За один день вам предстоит пройти по экотропе, увидеть сразу несколько водопадов, забраться в бункер и познакомиться с хаски. Гурманы тоже не заскучают: в программе карельский обед с ухой лохикейтто и дегустация традиционных напитков.

Программа тура

07:30 — Отправление от Казанского собора

08:00 — Отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»

09:10 — Храм Коневской Иконы Божией Матери

11:00 — Парк природы «Долина водопадов»

Четыре карельских водопада

Отличные локации для фото

Гостевая зона с северными оленями и экспозиция «Саамская деревня»

13:00 — Карельский обед с ухой лохикейтто. Можно дополнить другими местными деликатесами (за отдельную плату)

Экскурсионная программа в сопровождении музейного гида

Экотропа

Экспозиция военной техники

Тировая зона

16:00 — Дегустация карельских традиционных напитков

17:30 — Хутор Милка

16:00 — Дегустация карельских традиционных напитков 17:30 — Хутор Милка Экскурсионная программа и театрализованная экскурсия

Знакомство и фото с хаски

21:00-21:35 — Возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

За день до поездки с 20:00 до 21:00 вам поступит смс-сообщение со всей информацией (данные гида, номер автобуса, время и место посадки).

С собой нужно иметь: паспорт (детям — свидетельство о рождении), удобные одежду и обувь по погоде

Входит в стоимость

— Гора Филина, один из крупнейших подземных музеев в Европе

— Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от набора группы)

— Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки

— Обзорные экскурсии в городах на маршруте

— Посещение храма Коневской иконы Божией Матери

— Посещение экопарка «Долина водопадов»

— Возможность покормить северных оленей на территории парка (за отдельную плату)

— Карельский обед с ухой лохикейтто

— Хаски шоу

— Дегустация карельских бальзамов и настоек

— Экскурсионная программа в военно-геологическом музее «Гора Филина»

— Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства

— Посещение Хутора Милка

Оплачивается дополнительно

— Расстегаи с форелью и другие карельские деликатесы: от 150 руб.

— Гостевая зона с северными оленями и экспозиция «Саамская деревня»: взрослые 300 руб.; дети от 3 до 16 лет включительно 250 руб.

— Тировая зона: от 200 руб.