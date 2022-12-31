Падал новогодний снег: семейный квест с поиском подарков

Спасти Новый год в Петербурге, увидеть украшенные уголки города и услышать зимние истории

Наша сказочная история начинается в момент, когда в городе зажигаются огни, в воздухе начинает витать праздничное настроение, а центр Петербурга засыпает снегом… Новогодним снегом! Участники станут героями удивительного сюжета, услышат истории о Рождестве, найдут на улицах города эльфов и Щелкунчика и, выполняя задания, непременно спасут Новый год.
Падал новогодний снег: семейный квест с поиском подарков
Падал новогодний снег: семейный квест с поиском подарков
Падал новогодний снег: семейный квест с поиском подарков
Падал новогодний снег: семейный квест с поиском подарков
Падал новогодний снег: семейный квест с поиском подарков
Падал новогодний снег: семейный квест с поиском подарков
Падал новогодний снег: семейный квест с поиском подарков
Падал новогодний снег: семейный квест с поиском подарков
Падал новогодний снег: семейный квест с поиском подарков
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
28
дек
29
дек
4
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔎 Новогоднее расследование. Кажется, произошло происшествие, без которого праздник в Петербурге может не состояться! В компании секретного новогоднего агента ребята возьмутся за дело: им предстоит искать записки, разгадывать шифры и строить маршрут, который приведет к победе и небольшим подаркам. А помогать будут хранители праздника — олени и эльфы, Щелкунчик и мышиный король, которых мы отыщем на улицах города.

🎄 Самые нарядные уголки Петербурга. Предновогодний город всегда разный — и всегда красочный! Ребята увидят объекты художественной подсветки: мосты со сказочными фонарями, берега каналов, «Рождественскую пещеру». Полюбуются пешеходными зонами и выберут самую красивую елку Невского проспекта.

🎅 Много нового про Новый год! Конечно, на экскурсии будет не только весело, но и интересно. Участники узнают, как праздновали Рождество первые петербуржцы, кто придумал наряжать елку, как вошли в новогоднюю моду мандарины, имбирные пряники, конфеты-тросточки, салат оливье и многое другое. Вспомним самые трогательные зимние легенды и представим, как веселились на Новый год наши бабушки и дедушки.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей от 7 до 12 лет
  • В стоимость входит работа гида-игротехника и его помощника, а также небольшие съедобные подарки детям и родителям
  • Это семейная экскурсия. Все задания выполняются детьми совместно с родителями или же всей большой группой.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☃️Зимние🕵️КвестыНевский проспект🗽Популярные места🎄Новогодние 2023Елисеевский магазин👨‍👩‍👧‍👦Семейные

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Зимние истории дворцов Петербурга
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Зимние истории дворцов Петербурга
Ваша новогодняя история начинается! В коротком
31 дек
от 9 250 за 1 человека
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
Нет отзывов
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Погулять по зимнему Пушкину, поводить хороводы у елочки и найти подарки
в городе Пушкин
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
от 55004 950 за всё до 4 чел.
Праздничный Петербург: путешествие по истории Нового года
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Праздничный Петербург: путешествие по истории Нового года
Узнать всё о любимом празднике на экскурсии в самых волшебных декорациях города
на Дворцовой площади
24 дек
25 дек
30 дек
31 дек
850723 за 1 человека
Встречаем Новый год в Санкт-Петербурге
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4
27 отзывов
Встречаем Новый год в Санкт-Петербурге
Наверное, хотя бы раз каждому хотелось отметить Новый год
31 дек
2 200 за 1 человека
Занимательные истории новогоднего Петербурга для детей и родителей
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
2 отзыва
Занимательные истории новогоднего Петербурга для детей и родителей
Полюбоваться волшебно украшенным городом и услышать самое любопытное о праздничных традициях
на стрелке Васильевского острова
24 дек
3 янв
5 янв
7 янв
800 за 1 человека
Петербург: история новогодней елки
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
5
3 отзыва
Петербург: история новогодней елки
Погулять по главным улицам, зарядиться новогодним настроением и раскрыть секреты любимого праздника
в районе Аничкова моста
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
790 за 1 человека
Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.8
6 отзывов
Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
Большая новогодняя экскурсия по Петербургу. На машине мы объедем все самые красивые ёлки
В центре города, по догоаоренности по вашему адрес...
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
8 500 за всё до 3 чел.
Новогодние забавы Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
5
3 отзыва
Новогодние забавы Петербурга
Узнать историю зимнего праздника и повеселиться на интерактивной детской экскурсии
в районе метро Гостиный Двор
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
62005 580 за всё до 5 чел.
Новая география Петербурга
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
Нет отзывов
Новая география Петербурга
Давайте отправимся за пределы парадного Петербурга и посмотрим, как город изменился за последние годы
Невский проспект, 87 / 2 (офис Ленинград-Тур)
1 100 за 1 человека
Новогодний Петербург на автобусе
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Роза
Роза
5
2 отзыва
Новогодний Петербург на автобусе
Полюбоваться иллюминацией и познакомиться с историей главного праздника года на групповой экскурсии
у Гостиного двора
25 дек
26 дек
27 дек
28 дек
1 200 за 1 человека
Зимний образ Петербурга
7 дней
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Зимний образ Петербурга
В этом недельном туре вы успеете с головой окунуться в зимнее очарование Санкт-Петербурга
Россия, Санкт-Петербург
31 дек
от 19 170 за 1 человека
Огни новогоднего Петербурга и подарки
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Филипп
Филипп
4.6
7 отзывов
Огни новогоднего Петербурга и подарки
Рассмотреть дворцы и проспекты в праздничном убранстве и узнать о зимних традициях царской России
метро Невский проспект
24 дек
25 дек
28 дек
29 дек
1 095 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ