Наша сказочная история начинается в момент, когда в городе зажигаются огни, в воздухе начинает витать праздничное настроение, а центр Петербурга засыпает снегом… Новогодним снегом! Участники станут героями удивительного сюжета, услышат истории о Рождестве, найдут на улицах города эльфов и Щелкунчика и, выполняя задания, непременно спасут Новый год.

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Описание

Что вас ожидает

🔎 Новогоднее расследование. Кажется, произошло происшествие, без которого праздник в Петербурге может не состояться! В компании секретного новогоднего агента ребята возьмутся за дело: им предстоит искать записки, разгадывать шифры и строить маршрут, который приведет к победе и небольшим подаркам. А помогать будут хранители праздника — олени и эльфы, Щелкунчик и мышиный король, которых мы отыщем на улицах города.

🎄 Самые нарядные уголки Петербурга. Предновогодний город всегда разный — и всегда красочный! Ребята увидят объекты художественной подсветки: мосты со сказочными фонарями, берега каналов, «Рождественскую пещеру». Полюбуются пешеходными зонами и выберут самую красивую елку Невского проспекта.

🎅 Много нового про Новый год! Конечно, на экскурсии будет не только весело, но и интересно. Участники узнают, как праздновали Рождество первые петербуржцы, кто придумал наряжать елку, как вошли в новогоднюю моду мандарины, имбирные пряники, конфеты-тросточки, салат оливье и многое другое. Вспомним самые трогательные зимние легенды и представим, как веселились на Новый год наши бабушки и дедушки.

Организационные детали