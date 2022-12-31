Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🔎 Новогоднее расследование. Кажется, произошло происшествие, без которого праздник в Петербурге может не состояться! В компании секретного новогоднего агента ребята возьмутся за дело: им предстоит искать записки, разгадывать шифры и строить маршрут, который приведет к победе и небольшим подаркам. А помогать будут хранители праздника — олени и эльфы, Щелкунчик и мышиный король, которых мы отыщем на улицах города.
🎄 Самые нарядные уголки Петербурга. Предновогодний город всегда разный — и всегда красочный! Ребята увидят объекты художественной подсветки: мосты со сказочными фонарями, берега каналов, «Рождественскую пещеру». Полюбуются пешеходными зонами и выберут самую красивую елку Невского проспекта.
🎅 Много нового про Новый год! Конечно, на экскурсии будет не только весело, но и интересно. Участники узнают, как праздновали Рождество первые петербуржцы, кто придумал наряжать елку, как вошли в новогоднюю моду мандарины, имбирные пряники, конфеты-тросточки, салат оливье и многое другое. Вспомним самые трогательные зимние легенды и представим, как веселились на Новый год наши бабушки и дедушки.
Организационные детали
Программа рассчитана на детей от 7 до 12 лет
В стоимость входит работа гида-игротехника и его помощника, а также небольшие съедобные подарки детям и родителям
Это семейная экскурсия. Все задания выполняются детьми совместно с родителями или же всей большой группой.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Наша команда — это веселые и креативные гиды, которые специализируются на работе с детьми. Все мы водим экскурсии уже больше 10 лет. Главное для нас — чтобы не было скучно ни детям, ни взрослым. И чтобы все весело и с пользой проводили время в постоянном общении с гидом, персонажами и друг с другом!