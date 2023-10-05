5 день

Кронштадт, музейно-исторический парку «Остров фортов»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы:

побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен;

пройдете по аллеям Петровского парка;

увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта;

дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова;

петровский корабельный док;

знаменитый Кронштадтский футшток;

Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Прогулка по музейно-историческому парку "Остров фортов".

Главный объект парка-Аллея героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках истории Военно-Морского Флота, и Маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Обустроены детская площадка площадью 1000 кв. м, прогулочные зоны тихого отдыха, в том числе яблоневый сад с прудом и панорамные качели не берегу.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату:

Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам: «Путешествие по русскому Амстердаму». Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в вашей душе навсегда.