Ксения проводит ещё 2 экскурсии

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Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада

Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма

Ксения
Ксения – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
В этом маршруте мы совместили главные памятники парадного Петербурга с посещением колоритного Спаса на Крови.

За один день вы увидите визитные карточки города от Дворцовой площади до Михайловского замка, полюбуетесь мозаиками и пряничными куполами храма, а в завершение прогуляетесь 👣 среди мраморных скульптур Летнего сада.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада

Что вас ожидает

Главные символы Петербурга
На автобусе 🚌 мы проедем по парадным проспекта и набережным Северной столицы ⭐️, любуясь визитными карточками города: ансамблями Стрелки Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадей, Смольного монастыря и Таврического дворца. Вы увидите архитектурные доминанты Невского проспекта, удивитесь петербургским контрастам, проезжая мимо Соборной мечети и Казанского собора. Услышите историю 📖 града Петра от основания до наших дней и сделаете фото на площади Растрелли и у мистического Михайловского замка.

Спас на Крови снаружи и внутри
Во второй части экскурсии 🧭 мы посетим мемориальный храм Воскресения Христова, построенный на месте, где смертельного ранили императора Александра II. Вы рассмотрите колоритную архитектуру здания, внутри увидите сохранившийся фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую после рокового ранения упал монарх. И, конечно, особое внимание мы уделим главному элементу убранства Спаса на Крови — уникальным мозаикам, покрывающим интерьеры и фасады храма.

Прогулка по Летнему саду
В завершение экскурсии мы отправимся в старейший сад Санкт-Петербурга, разбитый по приказу Петра I через год после основания города. Вы пройдете по тенистым дорожкам среди пышной зелени, изящных фонтанов и беседок, рассмотрите первую в России коллекцию мраморных скульптур и узнаете, какие античные персонажи обитают в саду. А еще мы откроем секрет, почему именно знаменитую статую Венеры по указу царя охранял часовой.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автобусе и входные билеты
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Окончание экскурсии — в Летнем саду
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ксения
Ксения
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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