Ксения проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Главные символы Петербурга

На автобусе 🚌 мы проедем по парадным проспекта и набережным Северной столицы ⭐️, любуясь визитными карточками города: ансамблями Стрелки Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадей, Смольного монастыря и Таврического дворца. Вы увидите архитектурные доминанты Невского проспекта, удивитесь петербургским контрастам, проезжая мимо Соборной мечети и Казанского собора. Услышите историю 📖 града Петра от основания до наших дней и сделаете фото на площади Растрелли и у мистического Михайловского замка.

Спас на Крови снаружи и внутри

Во второй части экскурсии 🧭 мы посетим мемориальный храм Воскресения Христова, построенный на месте, где смертельного ранили императора Александра II. Вы рассмотрите колоритную архитектуру здания, внутри увидите сохранившийся фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую после рокового ранения упал монарх. И, конечно, особое внимание мы уделим главному элементу убранства Спаса на Крови — уникальным мозаикам, покрывающим интерьеры и фасады храма.

Прогулка по Летнему саду

В завершение экскурсии мы отправимся в старейший сад Санкт-Петербурга, разбитый по приказу Петра I через год после основания города. Вы пройдете по тенистым дорожкам среди пышной зелени, изящных фонтанов и беседок, рассмотрите первую в России коллекцию мраморных скульптур и узнаете, какие античные персонажи обитают в саду. А еще мы откроем секрет, почему именно знаменитую статую Венеры по указу царя охранял часовой.

Организационные детали