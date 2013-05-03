Владимирский округ - одна из самых живописных частей не туристического центра Петербурга.

Это "разночинный Петербург" с узкими улочками и переулками с "народными" названиями (стремянная улица, свечной, кузнечный переулки) и расходящимися звездами перекрёстками.

Здесь, без оглядки на строгие ансамбли, "спрятались" пичудливые доходные дома периода экслектики и модерна. "Боярские палати" сочетаются со "сказочной" готикой, пышным барокко, национальными и природными мотивами стиля северный модерн.

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