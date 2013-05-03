Парадные, дворы и подворотни Владимирского округа

Лилия А.
Лилия А. – Гид из Санкт-Петербурга
Парадные, дворы и подворотни Владимирского округа
Задать вопрос

Фото-прогулка

850 ₽ за человека

Забронировать
Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Парадные, дворы и подворотни Владимирского округа
Парадные, дворы и подворотни Владимирского округа

Что вы увидите 🤩

  • Кузнечный
  • Поварской переулок
  • Колокольную
  • Стремянную улицу
  • улицу Ломоносова
  • Владимирский и Загородный проспекты
  • "5 углов"
Владимирский округ - одна из самых живописных частей не туристического центра Петербурга.
Это "разночинный Петербург" с узкими улочками и переулками с "народными" названиями (стремянная улица, свечной, кузнечный переулки) и расходящимися звездами перекрёстками.
Здесь, без оглядки на строгие ансамбли, "спрятались" пичудливые доходные дома периода экслектики и модерна. "Боярские палати" сочетаются со "сказочной" готикой, пышным барокко, национальными и природными мотивами стиля северный модерн.

На экскурсии 🧭 Вы:

  • побываете в самых интересных парадных Владимирского округа;
  • прогуляетесь 👣 по романтичным улочкам и переулкам
  • услышите живые истории 📖 о жителях этого необычного района; купцах, архитекторах, работниках дворцового ведомства, писателях и ученых.
  • А я, как волшебница, буду открывать для Вас тайны и красоты парадных, дворов и подворотен Владимирской части.
🚩 Начало: памятник Достоевскому (Большая Московская ул. , 2)
🏁 Место завершения: Фонтанки наб., 64
Что входит
  • услуги гида
Важная информация
экскурсия пешеходная, одевайтесь по погоде
Парадные, дворы и подворотни Владимирского округа
Парадные, дворы и подворотни Владимирского округа
Парадные, дворы и подворотни Владимирского округа
Парадные, дворы и подворотни Владимирского округа
Время проведения: по запросу
  • Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лилия А.
Лилия А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые👣Пешком🏛История и архитектура⚙️Необычные☀️На целый день👨‍👩‍👧‍👦Семейные📸Фото-прогулки🥰Романтические#По дворам и парадным#Достоевский📚Литература и искусство#Интерьеры

Лилия А. проводит ещё 6 экскурсий

Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Центру
3 000
3 часа
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Центру
14 отзывов
Три собора Петербурга
3 750
2 часа
Три собора Петербурга
4 отзыва
Рождественский Петербург
5 000
2 часа
Рождественский Петербург
1 отзыв
Знакомство с Васильевским островом
850
2 часа
Знакомство с Васильевским островом
15 отзывов
Петербургские женщины – великие и удивительные
3 000
2 часа
Петербургские женщины – великие и удивительные
1 отзыв
Дома и люди
3 000
2 часа
Дома и люди
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов
990
2 часа
Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов
83 отзыва
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
900
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
434 отзыва
Петербург и Петропавловская крепость — большая обзорная экскурсия 5 часов
1 200
5 часов
Петербург и Петропавловская крепость — большая обзорная экскурсия 5 часов
76 отзывов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
2 315
5.5 часов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
683 отзыва
Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутри
скидка20%
1000
800
2 часа
Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутри
411 отзывов
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Весь центр Петербурга с крыши
790
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1638 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге