Владимирский округ - одна из самых живописных частей не туристического центра Петербурга.
Это "разночинный Петербург" с узкими улочками и переулками с "народными" названиями (стремянная улица, свечной, кузнечный переулки) и расходящимися звездами перекрёстками.
Здесь, без оглядки на строгие ансамбли, "спрятались" пичудливые доходные дома периода экслектики и модерна. "Боярские палати" сочетаются со "сказочной" готикой, пышным барокко, национальными и природными мотивами стиля северный модерн.
На экскурсии 🧭 Вы:
- побываете в самых интересных парадных Владимирского округа;
- прогуляетесь 👣 по романтичным улочкам и переулкам
- услышите живые истории 📖 о жителях этого необычного района; купцах, архитекторах, работниках дворцового ведомства, писателях и ученых.
- А я, как волшебница, буду открывать для Вас тайны и красоты парадных, дворов и подворотен Владимирской части.