Дворец князей Белосельских-Белозерских выделяется даже среди запоминающихся зданий Невского проспекта.
Современники называли его «совершенством в своем роде», «величественным палаццо» и «художественным подвигом» архитектора. Спроектированный по чертежам А. И. Штакеншнейдера, особняк был одобрен самим императором. Приглашаем вас прогуляться по парадным залам последнего дворца Невского проспекта.
Современники называли его «совершенством в своем роде», «величественным палаццо» и «художественным подвигом» архитектора. Спроектированный по чертежам А. И. Штакеншнейдера, особняк был одобрен самим императором. Приглашаем вас прогуляться по парадным залам последнего дворца Невского проспекта.
Ближайшие даты:
9
мар
мар
Описание
Что вас ожидает: Свое имя дворец унаследовал от первых владельцев — князей Белосельских-Белозерских — дипломатов, военных, видных государственных чиновников. Местные приемы сравнивали с балами в Зимнем дворце. В конце 19 века хозяином особняка стал великий князь Сергей Александрович, а в начале 20-го — великий князь Дмитрий Павлович. Здесь до сих пор сохранились подлинные интерьеры. Для посещения в составе экскурсии доступны Дубовый зал, Золотая Малиновая гостиная, Картинная галерея, Парадная столовая и Зеркальный зал, который используют для проведения концертов. Вы осмотрите роскошные интерьеры дворца, узнаете подробности строительства, проследите судьбы его владельцев. Организационные моменты:
- Экскурсия проводится строго в группе, в сопровождении экскурсовода, строго по маршруту.
- Любительская фотосъемка разрешена везде, кроме Золотой Малиновой гостиной. Видеосъемка запрещена.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Невский пр., д. 41
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Экскурсия проводится строго в группе, в сопровождении экскурсовода, строго по маршруту.
- Любительская фотосъемка разрешена везде, кроме Золотой Малиновой гостиной. Видеосъемка запрещена
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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