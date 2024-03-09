Парадные залы дворца Белосельских-Белозерских

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Дворец князей Белосельских-Белозерских выделяется даже среди запоминающихся зданий Невского проспекта.

Современники называли его «совершенством в своем роде», «величественным палаццо» и «художественным подвигом» архитектора. Спроектированный по чертежам А. И. Штакеншнейдера, особняк был одобрен самим императором. Приглашаем вас прогуляться по парадным залам последнего дворца Невского проспекта.
Парадные залы дворца Белосельских-Белозерских
Парадные залы дворца Белосельских-Белозерских
Парадные залы дворца Белосельских-Белозерских
Ближайшие даты:
9
мар

Описание

Что вас ожидает: Свое имя дворец унаследовал от первых владельцев — князей Белосельских-Белозерских — дипломатов, военных, видных государственных чиновников. Местные приемы сравнивали с балами в Зимнем дворце. В конце 19 века хозяином особняка стал великий князь Сергей Александрович, а в начале 20-го — великий князь Дмитрий Павлович. Здесь до сих пор сохранились подлинные интерьеры. Для посещения в составе экскурсии доступны Дубовый зал, Золотая Малиновая гостиная, Картинная галерея, Парадная столовая и Зеркальный зал, который используют для проведения концертов. Вы осмотрите роскошные интерьеры дворца, узнаете подробности строительства, проследите судьбы его владельцев. Организационные моменты:
  • Экскурсия проводится строго в группе, в сопровождении экскурсовода, строго по маршруту.
  • Любительская фотосъемка разрешена везде, кроме Золотой Малиновой гостиной. Видеосъемка запрещена.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Невский пр., д. 41
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится строго в группе, в сопровождении экскурсовода, строго по маршруту.
  • Любительская фотосъемка разрешена везде, кроме Золотой Малиновой гостиной. Видеосъемка запрещена
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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