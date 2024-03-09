Экскурсия проводится строго в группе, в сопровождении экскурсовода, строго по маршруту.

Любительская фотосъемка разрешена везде, кроме Золотой Малиновой гостиной. Видеосъемка запрещена.

Что вас ожидает: Свое имя дворец унаследовал от первых владельцев — князей Белосельских-Белозерских — дипломатов, военных, видных государственных чиновников. Местные приемы сравнивали с балами в Зимнем дворце. В конце 19 века хозяином особняка стал великий князь Сергей Александрович, а в начале 20-го — великий князь Дмитрий Павлович. Здесь до сих пор сохранились подлинные интерьеры. Для посещения в составе экскурсии доступны Дубовый зал, Золотая Малиновая гостиная, Картинная галерея, Парадная столовая и Зеркальный зал, который используют для проведения концертов. Вы осмотрите роскошные интерьеры дворца, узнаете подробности строительства, проследите судьбы его владельцев. Организационные моменты: