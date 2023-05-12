Паромная переправа к Петропавловской крепости и обратно на «Тритоне»

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Паромная переправа между Мытнинской набережной (Петропавловская крепость) и Адмиралтейской набережной! «Тритон» – комфортабельное маломерное судно вместимостью до 11 человек. Безопасные, маневренные и аккуратные катера – отличный выбор для переправы.
Паромная переправа к Петропавловской крепости и обратно на «Тритоне»
Паромная переправа к Петропавловской крепости и обратно на «Тритоне»
Паромная переправа к Петропавловской крепости и обратно на «Тритоне»
Паромная переправа к Петропавловской крепости и обратно на «Тритоне»
Паромная переправа к Петропавловской крепости и обратно на «Тритоне»
Паромная переправа к Петропавловской крепости и обратно на «Тритоне»
Паромная переправа к Петропавловской крепости и обратно на «Тритоне»
Паромная переправа к Петропавловской крепости и обратно на «Тритоне»
Ближайшие даты:
12
мая
13
мая
14
мая
15
мая
16
мая
17
мая
18
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Здание биржи
  • Здание Главного Адмиралтейства
  • Кунсткамера
  • Петропавловская крепость
  • Ростральные колонны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Паромная переправа между Мытнинской набережной (Петропавловская крепость) и Адмиралтейской набережной дом 2 (причал "Спуск со львами").
Отправление от причалов каждые 15 минут с 11:00 до 20:00 ч.
На маршруте работают комфортабельные тримараны вместимостью до 11 чел.

Пт. – вс. с 13:00 до 20:00, отправление каждые 30 минут

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на «Тритон» по выбранному маршруту
  • Зонты
Когда и сколько длится?
Когда: Пт. – вс. с 13:00 до 20:00, отправление каждые 30 минут
Экскурсия длится около 49 минут 48 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано. Рекомендуем приходить за 20 минут до отправления.
  • Места на судно выкупаются автоматически в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Мы не можем гарантировать, что все кресла будут расположены рядом.
  • Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
  • При посадке на борт необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу
  • Посадка осуществляется при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе
  • Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
Водные развлечения
Летние
Петропавловская крепость
Популярные места

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
494 отзыва
Петропавловская крепость для детей
Игры, загадки и городские легенды - познавательная интерактивная прогулка в сердце Петербурга
В начале Иоанновского моста
Завтра
14 мая
15 мая
16 мая
4 420 за всё до 6 чел.
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
162 отзыва
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём
15 мая
16 мая
18 мая
19 мая
4 550 за всё до 8 чел.
Побег из Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
117 отзывов
Побег из Петропавловской крепости
Обойти бастионы крепости, составить карту побега из тюрьмы и узнать, сколько зайцев живет на острове
у Иоанновского моста
Завтра
15 мая
16 мая
19 мая
1 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ