Паромная переправа между Мытнинской набережной (Петропавловская крепость) и Адмиралтейской набережной! «Тритон» – комфортабельное маломерное судно вместимостью до 11 человек. Безопасные, маневренные и аккуратные катера – отличный выбор для переправы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Здание биржи
- Здание Главного Адмиралтейства
- Кунсткамера
- Петропавловская крепость
- Ростральные колонны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Паромная переправа между Мытнинской набережной (Петропавловская крепость) и Адмиралтейской набережной дом 2 (причал "Спуск со львами").
Отправление от причалов каждые 15 минут с 11:00 до 20:00 ч.
На маршруте работают комфортабельные тримараны вместимостью до 11 чел.
Пт. – вс. с 13:00 до 20:00, отправление каждые 30 минут
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет на «Тритон» по выбранному маршруту
- Зонты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пт. – вс. с 13:00 до 20:00, отправление каждые 30 минутЭкскурсия длится около 49 минут 48 секундБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано. Рекомендуем приходить за 20 минут до отправления.
- Места на судно выкупаются автоматически в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Мы не можем гарантировать, что все кресла будут расположены рядом.
- Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
- При посадке на борт необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу
- Посадка осуществляется при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе
- Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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