Иван проводит ещё 2 экскурсии

Лекция - впечатление - потеха в которой собраны яркие истории 📖 о том, как люди в нашей стране умели объединяться, праздновать, развлекаться, иными способами приятно проводить время в компании друг друга. Мы расскажем о истоках различных народных традиций, многие из которых родились в Санкт-Петербурге. Вас ожидают блины, наливки, музыка, песни, викторина и другие составляющие русского веселья.

Вы узнаете:

*что такое Масленица и почему мы обязаны есть блины

*кто на Руси ходил в кабаки и куда в это время ходили нормальные люди

*как голосовали в Великом Новгороде, и почему сейчас так нельзя

*откуда пошли славные алкогольные традиции и как называли Петра I старообрядцы

В прекрасном лофте в центре города мы расскажем историю русской колоды, жестокого романса, рецепт оригинального салата Оливье и рецепт счастья по-русски