Иван проводит ещё 2 экскурсии

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Party like a Russian. История русского веселья.

Иван
Иван – Гид из Санкт-Петербурга
Party like a Russian.

История русского веселья.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Party like a Russian. История русского веселья.
Party like a Russian. История русского веселья.
Лекция - впечатление - потеха в которой собраны яркие истории 📖 о том, как люди в нашей стране умели объединяться, праздновать, развлекаться, иными способами приятно проводить время в компании друг друга. Мы расскажем о истоках различных народных традиций, многие из которых родились в Санкт-Петербурге. Вас ожидают блины, наливки, музыка, песни, викторина и другие составляющие русского веселья.

Вы узнаете:

    *что такое Масленица и почему мы обязаны есть блины
    *кто на Руси ходил в кабаки и куда в это время ходили нормальные люди
    *как голосовали в Великом Новгороде, и почему сейчас так нельзя
    *откуда пошли славные алкогольные традиции и как называли Петра I старообрядцы
    В прекрасном лофте в центре города мы расскажем историю русской колоды, жестокого романса, рецепт оригинального салата Оливье и рецепт счастья по-русски
    Начало и место завершения
    🚩 Невский проспект д. 60
    Party like a Russian. История русского веселья.
    Party like a Russian. История русского веселья.
    Party like a Russian. История русского веселья.

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Иван
    Иван
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