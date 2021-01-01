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Пасхальная экскурсия. Новгородская область

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Пасха — самый большой православный праздник.

Праздничные богослужения продолжаются 40 дней, вплоть до Вознесения Господня.

Всё это время верующие приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!».

О других традициях православия мы поговорим на нашей интерактивной экскурсии 🧭 в Новгородскую область, на которой мы посетим 2 уникальных объекта — фабрику стеклянных игрушек в поселке Крестцы и староверческое подворье в деревне Лякова.
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧒Подходит для детей
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Пасхальная экскурсия. Новгородская область
Пасхальная экскурсия. Новгородская область

Что вы увидите

  • Крестцы Новгородской области
  • Фабрика стеклянных игрушек
  • Староверческая Усадьба в деревне Лякова
Путевая экскурсия ⛳
Экскурсию ⛳ по трассе ведёт наш экскурсовод. Вас ждёт увлекательный экскурс в историю 📖 и традиции празднования Масленицы на Руси. По дороге увидим Троицкую церковь ⛪ 1865 года и Путевой дворец императрицы Екатерины Великой. Мы приедем в старинное русское село Крестцы, через которое издавна проходит дорога из Великого Новгорода в Москву. Многие цари и императоры, поэты и писатели делали здесь остановку, чтоб отдохнуть. Крестцы славятся древним промыслом «крестецкой строчкой» —особым способом вышивки.
Фабрика стеклянных игрушек
Посещение производства, где можно познакомиться с полным процессом создания игрушки из стекла. Вы увидите, как из стеклянной трубочки получается красивая, необычной формы игрушка. У вас будет уникальная возможность стать непосредственным участником производства. Можно будет постоять рядом с мастером, потрогать, пощупать и покрасить. В программе предусмотрен мастер-класс, на котором дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению подарка маме на 8 Марта, сами распишут настоящее стеклянное сердечко и заберут его с собой на память о посещении необыкновенной фабрики!
Староверческая усадьба в деревне Лякова
Переезд в староверческую Усадьбу в деревне Лякова. Горячий обед, чай из самоваров с домашними пирогами. Знакомство с бытом Усадьбы, народные игры и развлекательная программа. Вас ждёт весёлая театрализованная программа с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома.
Интерактивная экскурсия ⛳, мастер-класс, обед и игры на экскурсии 🧭 в Лякова
  • интерактивная экскурсия ⛳ в клубе-музее «Староверческое подворье»;
  • обед из блюд староверческой кухни: щи крошевные со сметаной и хреном, травяной чай с пирогами;
  • мастер-класс по крашению пасхальных яиц, Христославие, катание и битьё яиц;
  • участие в обряде «Средокрестие» — запекание в тесте монет, орехов и расшифровка символов;
  • игры и весенний хоровод, участие в обряде «Вербохлёст» для здоровья и послушания детей.
Посещение производства стеклянных игрушек
В фирменном магазине вам предложат огромный выбор эксклюзивных новогодних украшений от производителя. Цены в два, а иногда в три раза дешевле, чем в магазине.
На фабрике ёлочных игрушек работают стеклодувы и художники, которые делают каждую игрушку уникальной, создавая её от начала и до конца. Сказочные жар-птицы, ослепительные царевны, диковинные цветы, заснеженные домики и многое другое выходит из рук мастеров фабрики с необычайной легкостью. После экскурсии 🧭 в староверческой усадьбе можно купить фермерские продукты.
Желаем вам пасхальной радости, тепла, добра и любви, потому что любовь именно в этот день сошла на землю! Христос Воскресе!
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей;
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды);
  • В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезду на место;
  • После оплаты на e-mail вы получите электронный билет 🎫, который можно предъявить на посадке в электронном или распечатанном виде.
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
  • 2 мастер-класса
  • обед
  • обрядовые игры
  • все входные билеты.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Думская ул., 2, Санкт-Петербург
Пасхальная экскурсия. Новгородская область
Пасхальная экскурсия. Новгородская область
Пасхальная экскурсия. Новгородская область
Пасхальная экскурсия. Новгородская область

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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