От Троицкой церкви до старинного русского села Крестцы: историческая экскурсия
Пасха — самый большой православный праздник. Праздничные богослужения продолжаются 40 дней, вплоть до Вознесения Господня. Всё это время верующие приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!».
О других традициях православия мы поговорим на нашей интерактивной экскурсии в Новгородскую область, на которой мы посетим 2 уникальных объекта — фабрику стеклянных игрушек в поселке Крестцы и староверческое подворье в деревне Лякова.
О других традициях православия мы поговорим на нашей интерактивной экскурсии в Новгородскую область, на которой мы посетим 2 уникальных объекта — фабрику стеклянных игрушек в поселке Крестцы и староверческое подворье в деревне Лякова.
Ближайшие даты:
15
апр
апр
22
апр
апр
Что вас ожидает:
- Крестцы Новгородской области
- Фабрика стеклянных игрушек
- Староверческая Усадьба в деревне Лякова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путевая экскурсия
Экскурсию по трассе ведёт наш экскурсовод. Вас ждёт увлекательный экскурс в историю и традиции празднования Масленицы на Руси. По дороге увидим Троицкую церковь 1865 года и Путевой дворец императрицы Екатерины Великой. Мы приедем в старинное русское село Крестцы, через которое издавна проходит дорога из Великого Новгорода в Москву. Многие цари и императоры, поэты и писатели делали здесь остановку, чтоб отдохнуть. Крестцы славятся древним промыслом «крестецкой строчкой» —особым способом вышивки.
Фабрика стеклянных игрушек
Посещение производства, где можно познакомиться с полным процессом создания игрушки из стекла. Вы увидите, как из стеклянной трубочки получается красивая, необычной формы игрушка. У вас будет уникальная возможность стать непосредственным участником производства. Можно будет постоять рядом с мастером, потрогать, пощупать и покрасить. В программе предусмотрен мастер-класс, на котором дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению подарка маме на 8 Марта, сами распишут настоящее стеклянное сердечко и заберут его с собой на память о посещении необыкновенной фабрики!
Староверческая усадьба в деревне Лякова
Переезд в староверческую Усадьбу в деревне Лякова. Горячий обед, чай из самоваров с домашними пирогами. Знакомство с бытом Усадьбы, народные игры и развлекательная программа. Вас ждёт весёлая театрализованная программа с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома.
Интерактивная экскурсия, мастер-класс, обед и игры на экскурсии в Лякова:
- интерактивная экскурсия в клубе-музее «Староверческое подворье»;
- обед из блюд староверческой кухни: щи крошевные со сметаной и хреном, травяной чай с пирогами;
- мастер-класс по крашению пасхальных яиц, Христославие, катание и битьё яиц;
- участие в обряде «Средокрестие» — запекание в тесте монет, орехов и расшифровка символов;
- игры и весенний хоровод, участие в обряде «Вербохлёст» для здоровья и послушания детей.
- Посещение производства стеклянных игрушек.
- В фирменном магазине вам предложат огромный выбор эксклюзивных новогодних украшений от производителя. Цены в два, а иногда в три раза дешевле, чем в магазине.
- На фабрике ёлочных игрушек работают стеклодувы и художники, которые делают каждую игрушку уникальной, создавая её от начала и до конца. Сказочные жар-птицы, ослепительные царевны, диковинные цветы, заснеженные домики и многое другое выходит из рук мастеров фабрики с необычайной легкостью. После экскурсии в староверческой усадьбе можно купить фермерские продукты.
Желаем вам пасхальной радости, тепла, добра и любви, потому что любовь именно в этот день сошла на землю! Христос Воскресе!
Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей;
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды);
- В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезду на место;
- После оплаты на e-mail вы получите электронный билет, который можно предъявить на посадке в электронном или распечатанном виде.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- 2 мастер-класса
- Обед
- Обрядовые игры
- Все входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Думская ул. , 2, Санкт-Петербург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды)
- В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезду на место
- После оплаты на e-mail вы получите электронный билет, который можно предъявить на посадке в электронном или распечатанном виде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья Чистякова
2 мая 2021
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