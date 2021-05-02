Путевая экскурсия

Экскурсию по трассе ведёт наш экскурсовод. Вас ждёт увлекательный экскурс в историю и традиции празднования Масленицы на Руси. По дороге увидим Троицкую церковь 1865 года и Путевой дворец императрицы Екатерины Великой. Мы приедем в старинное русское село Крестцы, через которое издавна проходит дорога из Великого Новгорода в Москву. Многие цари и императоры, поэты и писатели делали здесь остановку, чтоб отдохнуть. Крестцы славятся древним промыслом «крестецкой строчкой» —особым способом вышивки.

Фабрика стеклянных игрушек

Посещение производства, где можно познакомиться с полным процессом создания игрушки из стекла. Вы увидите, как из стеклянной трубочки получается красивая, необычной формы игрушка. У вас будет уникальная возможность стать непосредственным участником производства. Можно будет постоять рядом с мастером, потрогать, пощупать и покрасить. В программе предусмотрен мастер-класс, на котором дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению подарка маме на 8 Марта, сами распишут настоящее стеклянное сердечко и заберут его с собой на память о посещении необыкновенной фабрики!

Староверческая усадьба в деревне Лякова

Переезд в староверческую Усадьбу в деревне Лякова. Горячий обед, чай из самоваров с домашними пирогами. Знакомство с бытом Усадьбы, народные игры и развлекательная программа. Вас ждёт весёлая театрализованная программа с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома.

Интерактивная экскурсия, мастер-класс, обед и игры на экскурсии в Лякова:

интерактивная экскурсия в клубе-музее «Староверческое подворье»;

обед из блюд староверческой кухни: щи крошевные со сметаной и хреном, травяной чай с пирогами;

мастер-класс по крашению пасхальных яиц, Христославие, катание и битьё яиц;

участие в обряде «Средокрестие» — запекание в тесте монет, орехов и расшифровка символов;

игры и весенний хоровод, участие в обряде «Вербохлёст» для здоровья и послушания детей.

Посещение производства стеклянных игрушек.

В фирменном магазине вам предложат огромный выбор эксклюзивных новогодних украшений от производителя. Цены в два, а иногда в три раза дешевле, чем в магазине.

На фабрике ёлочных игрушек работают стеклодувы и художники, которые делают каждую игрушку уникальной, создавая её от начала и до конца. Сказочные жар-птицы, ослепительные царевны, диковинные цветы, заснеженные домики и многое другое выходит из рук мастеров фабрики с необычайной легкостью. После экскурсии в староверческой усадьбе можно купить фермерские продукты.

Желаем вам пасхальной радости, тепла, добра и любви, потому что любовь именно в этот день сошла на землю! Христос Воскресе!

Важная информация: