Пасхальная экскурсия в Новгородской области

От Троицкой церкви до старинного русского села Крестцы: историческая экскурсия

5
1 оценка
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Ответы на вопросы
Пасха — самый большой православный праздник. Праздничные богослужения продолжаются 40 дней, вплоть до Вознесения Господня. Всё это время верующие приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!».

О других традициях православия мы поговорим на нашей интерактивной экскурсии в Новгородскую область, на которой мы посетим 2 уникальных объекта — фабрику стеклянных игрушек в поселке Крестцы и староверческое подворье в деревне Лякова.
Пасхальная экскурсия в Новгородской области
Пасхальная экскурсия в Новгородской области
Пасхальная экскурсия в Новгородской области
Пасхальная экскурсия в Новгородской области
Пасхальная экскурсия в Новгородской области
Пасхальная экскурсия в Новгородской области
Ближайшие даты:
15
апр
22
апр

Что вас ожидает:

  • Крестцы Новгородской области
  • Фабрика стеклянных игрушек
  • Староверческая Усадьба в деревне Лякова
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путевая экскурсия

Экскурсию по трассе ведёт наш экскурсовод. Вас ждёт увлекательный экскурс в историю и традиции празднования Масленицы на Руси. По дороге увидим Троицкую церковь 1865 года и Путевой дворец императрицы Екатерины Великой. Мы приедем в старинное русское село Крестцы, через которое издавна проходит дорога из Великого Новгорода в Москву. Многие цари и императоры, поэты и писатели делали здесь остановку, чтоб отдохнуть. Крестцы славятся древним промыслом «крестецкой строчкой» —особым способом вышивки.

Фабрика стеклянных игрушек

Посещение производства, где можно познакомиться с полным процессом создания игрушки из стекла. Вы увидите, как из стеклянной трубочки получается красивая, необычной формы игрушка. У вас будет уникальная возможность стать непосредственным участником производства. Можно будет постоять рядом с мастером, потрогать, пощупать и покрасить. В программе предусмотрен мастер-класс, на котором дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению подарка маме на 8 Марта, сами распишут настоящее стеклянное сердечко и заберут его с собой на память о посещении необыкновенной фабрики!

Староверческая усадьба в деревне Лякова

Переезд в староверческую Усадьбу в деревне Лякова. Горячий обед, чай из самоваров с домашними пирогами. Знакомство с бытом Усадьбы, народные игры и развлекательная программа. Вас ждёт весёлая театрализованная программа с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома.

Интерактивная экскурсия, мастер-класс, обед и игры на экскурсии в Лякова:

  • интерактивная экскурсия в клубе-музее «Староверческое подворье»;
  • обед из блюд староверческой кухни: щи крошевные со сметаной и хреном, травяной чай с пирогами;
  • мастер-класс по крашению пасхальных яиц, Христославие, катание и битьё яиц;
  • участие в обряде «Средокрестие» — запекание в тесте монет, орехов и расшифровка символов;
  • игры и весенний хоровод, участие в обряде «Вербохлёст» для здоровья и послушания детей.
  • Посещение производства стеклянных игрушек.
  • В фирменном магазине вам предложат огромный выбор эксклюзивных новогодних украшений от производителя. Цены в два, а иногда в три раза дешевле, чем в магазине.
  • На фабрике ёлочных игрушек работают стеклодувы и художники, которые делают каждую игрушку уникальной, создавая её от начала и до конца. Сказочные жар-птицы, ослепительные царевны, диковинные цветы, заснеженные домики и многое другое выходит из рук мастеров фабрики с необычайной легкостью. После экскурсии в староверческой усадьбе можно купить фермерские продукты.
Желаем вам пасхальной радости, тепла, добра и любви, потому что любовь именно в этот день сошла на землю! Христос Воскресе!

Важная информация:

  • Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей;
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды);
  • В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезду на место;
  • После оплаты на e-mail вы получите электронный билет, который можно предъявить на посадке в электронном или распечатанном виде.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • 2 мастер-класса
  • Обед
  • Обрядовые игры
  • Все входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Думская ул. , 2, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды)
  • В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезду на место
  • После оплаты на e-mail вы получите электронный билет, который можно предъявить на посадке в электронном или распечатанном виде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
2 мая 2021

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