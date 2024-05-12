Что вас ждет

На экскурсии вы узнаете об императоре Павле Первом, его жизни и трагической смерти, о его сыновьях, будущих императорах Российской империи. Мы с вами пройдем по историческим, очень красивым местам Петербурга. Здесь каждый камень помнит прогулки императоров Павла Первого, Александра Первого, Николая Первого и других значимых для России личностей. Вы больше узнаете об их жизни, работе, любви, отношениях в семье, страданиях и страхах.

Важно знать:

Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, а также возьмите с собой воду и хорошее настроение. Друзья, если Вы хотите посетить экскурсию и не видите нужной даты или времени, то кликните на любой день и напишите мне, я открою бронирование.