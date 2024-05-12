Мы пройдем по красивейшим места Петербурга-кругом история 18-19 веков. Здесь каждый камень и дом помнит судьбы императоров и других значимых для России личностей.
На пешеходной экскурсии вы услышите историю не простой жизни императора Павле Первого, о трагической смерти, а также о сыновьях- Александре, Константине, Николае, Михаиле.
На пешеходной экскурсии вы услышите историю не простой жизни императора Павле Первого, о трагической смерти, а также о сыновьях- Александре, Константине, Николае, Михаиле.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 20:30
Что вас ожидает:
- Михайловский дворец
- Михайловский театр
- Марсово поле
- Летний сад
- Михайловский замок
- Памятник Чижику-Пыжику
- Памятник Петру Первому
Описание экскурсии
Что вас ждет
На экскурсии вы узнаете об императоре Павле Первом, его жизни и трагической смерти, о его сыновьях, будущих императорах Российской империи. Мы с вами пройдем по историческим, очень красивым местам Петербурга. Здесь каждый камень помнит прогулки императоров Павла Первого, Александра Первого, Николая Первого и других значимых для России личностей. Вы больше узнаете об их жизни, работе, любви, отношениях в семье, страданиях и страхах.
Важно знать:
Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, а также возьмите с собой воду и хорошее настроение. Друзья, если Вы хотите посетить экскурсию и не видите нужной даты или времени, то кликните на любой день и напишите мне, я открою бронирование.
10:00,12:00,14:00,16:30,18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|750 ₽
|группа до 7 человек
|2 500 ₽
|Школьная группа
|7 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Михайловский дворец
- Михайловский театр
- Марсово поле
- Летний сад
- Михайловский замок
- Памятник Чижику-Пыжику
- Памятник Петру Первому
Что включено
- Оплата за услугу гиду и Спутнику за одного гостя.
Что не входит в цену
- Билет в музей Михайловский замок.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Михайловский сквер, возле памятника Пушкину
Завершение: Михайловский замок
Когда и сколько длится?
Когда: 10:00,12:00,14:00,16:30,18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- В нашей экскурсии важно иметь удобную обувь
- Воду
- Одежду по погоде и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
12 мая 2024
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