Наша экскурсия посвящена знаменитому пригороду Санкт-Петербурга городу Павловску. Мы посетим главную достопримечательность Павловска – императорский дворец и парк. Императорская резиденция была основана в 1777 г. в ознаменование рождения первого внука Екатерины Великой, Александра. Во времена правления Павла I Павловск являлся официальной летней резиденцией российского императора. Во время экскурсии по дворцу мы осмотрим парадные залы, включая Тронный зал, в котором проходил банкет в честь победы в Отечественной войне 1812 года, и широко известный Греческий зал, а также жилые покои семьи Павла I, что даст нам представление об их повседневной жизни. После осмотра дворца мы прогуляемся по парку, крупнейшему ландшафтному парку Европы. Несомненным украшением парка являются многочисленные павильоны и скульптуры, и мы посетим павильон «Храм Дружбы» на берегу реки Славянки. После прогулки по парку мы поедем на автобусную экскурсию по городу Павловск, во время которой мы увидим Храм Николая Чудотворца, Бастион императора Павла I и другие достопримечательности.