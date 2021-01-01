Павловск все включено: дворец, парк и многое другое

Павловск все включено

Павловск все включено: дворец, парк и многое другое
Павловск все включено: дворец, парк и многое другое
Павловск все включено: дворец, парк и многое другое
Павловск все включено: дворец, парк и многое другое
Павловск все включено: дворец, парк и многое другое
Павловск все включено: дворец, парк и многое другое

Что вы увидите 🤩

  • Павловск
  • Павловский дворец и парк
  • Павильон "Храм Дружбы"
  • Гостиный двор в Павловске
  • Храм Николая Чудотворца
  • Бастион императора Павла I (замок БИП)
  • Церковь Живоначальной Троицы
Наша экскурсия посвящена знаменитому пригороду Санкт-Петербурга городу Павловску. Мы посетим главную достопримечательность Павловска – императорский дворец и парк. Императорская резиденция была основана в 1777 г. в ознаменование рождения первого внука Екатерины Великой, Александра. Во времена правления Павла I Павловск являлся официальной летней резиденцией российского императора. Во время экскурсии по дворцу мы осмотрим парадные залы, включая Тронный зал, в котором проходил банкет в честь победы в Отечественной войне 1812 года, и широко известный Греческий зал, а также жилые покои семьи Павла I, что даст нам представление об их повседневной жизни. После осмотра дворца мы прогуляемся по парку, крупнейшему ландшафтному парку Европы. Несомненным украшением парка являются многочисленные павильоны и скульптуры, и мы посетим павильон «Храм Дружбы» на берегу реки Славянки. После прогулки по парку мы поедем на автобусную экскурсию по городу Павловск, во время которой мы увидим Храм Николая Чудотворца, Бастион императора Павла I и другие достопримечательности.
🚩 Начало: Станция метро Московская гл. вход в Дом Советов
🏁 Место завершения: Ст. м. Московская
 Что входит
  • поездка на автобусе
  • входной билет в Павловский дворец
  • входной билет в парк и павильон "Храм Дружбы"
  • экскурсионное обслуживание.
 Что не входит
  • Личные расходы
  • питание
Время проведения: 9.00-14.00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
ОЛТОН Т.
ОЛТОН Т.
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