Павловск - самая уютная и романтичная из императорских резиденций, - по праву считается излюбленным местом велосипедных и пеших прогулок петербуржцев.
Приезжая в Павловск, сразу попадаешь в атмосферу любви, с которой его владельцы создавали этот природно-архитектурный ансамбль.
Гуляя по по живописным долинам и таинственным рощам Павловского парка, мы:
- насладимся гармонией одного из самых больших в Европе пейзажных парков.
- узнаем о жизни и чертах характера удивительной женщины, его первой хозяйки, императрицы Марии Федоровны, а также других владельцев Павловска.
- встретим на своем пути множество парковых затей, вольеров, беседок, мостиков, павильонов, живописных руин, богов и муз, которые расскажут нам о внутреннем мире, занятиях и развлечениях обитателей и гостей Павловска.
- поговорим о том, с именами каких известных личностей связан Павловск и как он повлиял на их судьбу.
С 30.10.2021 по 07.11.2021 посещение музейных объектов разрешено только при наличии:
- либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
- либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, который подтверждает, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;
- либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию.
- отрицательного результата ПЦР-теста, выполненного за 24 часа до посещения музея.