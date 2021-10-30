Павловск - царство гармонии
Павловск - царство гармонии
Павловск - царство гармонии
Павловск - царство гармонии
Павловск - царство гармонии
Павловск - царство гармонии
Павловск - царство гармонии
Павловск - царство гармонии

Что вы увидите 🤩

  • Павловский дворец
  • тройную липовую аллею
  • собственный садик
  • павильон Дружбы
  • мостик кентавров
  • молочную ферму
  • каскад "Руина"
  • каскад Аполлона
  • большие круги
  • павильон трех граций
  • галерею Гонзаго
  • холодную баню
  • старую Сильвию
Павловск - самая уютная и романтичная из императорских резиденций, - по праву считается излюбленным местом велосипедных и пеших прогулок петербуржцев.
Приезжая в Павловск, сразу попадаешь в атмосферу любви, с которой его владельцы создавали этот природно-архитектурный ансамбль.

Гуляя по по живописным долинам и таинственным рощам Павловского парка, мы:

  • насладимся гармонией одного из самых больших в Европе пейзажных парков.
  • узнаем о жизни и чертах характера удивительной женщины, его первой хозяйки, императрицы Марии Федоровны, а также других владельцев Павловска.
  • встретим на своем пути множество парковых затей, вольеров, беседок, мостиков, павильонов, живописных руин, богов и муз, которые расскажут нам о внутреннем мире, занятиях и развлечениях обитателей и гостей Павловска.
  • поговорим о том, с именами каких известных личностей связан Павловск и как он повлиял на их судьбу.

С 30.10.2021 по 07.11.2021 посещение музейных объектов разрешено только при наличии:

  • либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
  • либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, который подтверждает, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;
  • либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию.
  • отрицательного результата ПЦР-теста, выполненного за 24 часа до посещения музея.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
основной
5 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • экскурсионное сопровождение от места встречи, по дороге и в Павловске.
  • Организационные услуги.
Что не входит
  • транспорт (такси)
  • билеты в парк и дворец (по желанию)
Место начала и завершения
Загородный пр, 52
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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по запросу

Лилия А.
Лилия А.
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