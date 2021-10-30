Павловск - самая уютная и романтичная из императорских резиденций, - по праву считается излюбленным местом велосипедных и пеших прогулок петербуржцев.

Приезжая в Павловск, сразу попадаешь в атмосферу любви, с которой его владельцы создавали этот природно-архитектурный ансамбль.

Гуляя по по живописным долинам и таинственным рощам Павловского парка, мы:

насладимся гармонией одного из самых больших в Европе пейзажных парков.

узнаем о жизни и чертах характера удивительной женщины, его первой хозяйки, императрицы Марии Федоровны, а также других владельцев Павловска.

встретим на своем пути множество парковых затей, вольеров, беседок, мостиков, павильонов, живописных руин, богов и муз, которые расскажут нам о внутреннем мире, занятиях и развлечениях обитателей и гостей Павловска.

поговорим о том, с именами каких известных личностей связан Павловск и как он повлиял на их судьбу.

С 30.10.2021 по 07.11.2021 посещение музейных объектов разрешено только при наличии: