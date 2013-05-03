Петергоф – одно из самых популярных мест среди отечественных и иностранных туристов. Его удивительный парковый ансамбль пленит красотой и изяществом, а памятники архитектуры поражают воображение масштабностью и богатым убранством.

Петергоф –Город 🏙️ фонтанов приглашает всех ценителей прекрасного познакомиться с одной из ярчайших страниц истории 📖 Северной столицы ⭐️. Местные фонтаны поражают своей красотой и численностью. Только представьте: в Петергофе насчитывается более 180 фонтанов. Помимо прочего, они являют собой уникальные гидравлические сооружения 18 века. Потрясающие дворцы и фонтаны, тенистые аллеи и сияющие на солнце ☀️ золотые скульптуры, уединенные беседки и выход к Финскому заливу – все это делает Петергоф незабываемым местом. Мы заберем Вас в указанном вами месте в Петербурге и на комфортабельном микроавтобусе 🚌 проведем индивидуальную экскурсию ⛳ в Петергоф с посещением Парка, дворца и осмотром фонтанов. Продолжительность - 5 часов

Наши экскурсии 🧭 доступны не только путешественникам, которые уже прибыли в Петербург, но и тем, кто только что добрался до аэропорта Пулково или железнодорожного вокзала Санкт-Петербурга. Вас встретит надежный и качественный транспорт со всеми удобствами, и только для Вас! Все туры проходят в индивидуальном формате только для Вашей группы с персональным Гидом-экскурсоводом и на частном минивэне - микроавтобусе 🚌 от нашей турфирмы. Даже если Вас только двое, мы все равно проведем экскурсию ⛳ на 7-8 ми местном ТС, где с легкостью можно разместить все Ваши вещи и отправиться в незабываемое путешествие с повышенным комфортом!

Также наша транспортно-экскурсионная компания с большим удовольствием может провести только для Вас двойные экскурсии 🧭 по Санкт-Петербургу, на личном транспорте и с персональным Гидом-экскурсоводом.