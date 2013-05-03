Персональная экскурсия в Петергоф на минивене

4.5
2 отзыва
ЛенбаТур
ЛенбаТур – Гид из Санкт-Петербурга
Персональная экскурсия в Петергоф на минивене
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Экскурсия

8 700 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Персональная экскурсия в Петергоф на минивене
Персональная экскурсия в Петергоф на минивене

Что вы увидите 🤩

  • Это будет индивидуальная экскурсия с персональным гидом в Петергоф с посещением Парка
  • дворца и осмотром фонтанов
Петергоф – одно из самых популярных мест среди отечественных и иностранных туристов. Его удивительный парковый ансамбль пленит красотой и изяществом, а памятники архитектуры поражают воображение масштабностью и богатым убранством.
Петергоф –Город 🏙️ фонтанов приглашает всех ценителей прекрасного познакомиться с одной из ярчайших страниц истории 📖 Северной столицы ⭐️. Местные фонтаны поражают своей красотой и численностью. Только представьте: в Петергофе насчитывается более 180 фонтанов. Помимо прочего, они являют собой уникальные гидравлические сооружения 18 века. Потрясающие дворцы и фонтаны, тенистые аллеи и сияющие на солнце ☀️ золотые скульптуры, уединенные беседки и выход к Финскому заливу – все это делает Петергоф незабываемым местом. Мы заберем Вас в указанном вами месте в Петербурге и на комфортабельном микроавтобусе 🚌 проведем индивидуальную экскурсию ⛳ в Петергоф с посещением Парка, дворца и осмотром фонтанов. Продолжительность - 5 часов
Наши экскурсии 🧭 доступны не только путешественникам, которые уже прибыли в Петербург, но и тем, кто только что добрался до аэропорта Пулково или железнодорожного вокзала Санкт-Петербурга. Вас встретит надежный и качественный транспорт со всеми удобствами, и только для Вас! Все туры проходят в индивидуальном формате только для Вашей группы с персональным Гидом-экскурсоводом и на частном минивэне - микроавтобусе 🚌 от нашей турфирмы. Даже если Вас только двое, мы все равно проведем экскурсию ⛳ на 7-8 ми местном ТС, где с легкостью можно разместить все Ваши вещи и отправиться в незабываемое путешествие с повышенным комфортом!
Также наша транспортно-экскурсионная компания с большим удовольствием может провести только для Вас двойные экскурсии 🧭 по Санкт-Петербургу, на личном транспорте и с персональным Гидом-экскурсоводом.
🚩 Начало: мы заберем вас с любого удобного для вас места
🏁 Место завершения: окончание экскурсии - по договоренности в вами - в любом удобном месте
Что входит
  • экскурсия ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕЙ ГРУППЫ
  • профессиональный экскурсовод
  • новый транспорт (минивэны-микроавтобусы)
  • полная страховка пассажиров
  • 5-6 остановок на фото сессии.
Что не входит
  • личные расходы
Важная информация
на восьмиместном минивене
Персональная экскурсия в Петергоф на минивене
Персональная экскурсия в Петергоф на минивене
Время проведения: ежедневно, в любое удобное для вас время
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЛенбаТур
ЛенбаТур
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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