Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

Этот тур для тех, кто уже посетил все известные объекты Старой Ладоги и не знал, что в округе и даже в самой Старой Ладоге есть пещеры и красивые 🤩 водопады. А также не гулял по каньону реки Лава.

Мы посетим Танечкину, Староладожскую и Ребровские пещеры.

Полюбуемся Горчаковщинским и другим красивым водопадом у деревни Колчаново.

Прогуляемся по каньону реки Лава, попробуем найти окаменелых трилобитов и других морских обитателей древнего моря 🌊 остатки Любшанской крепости, которая была основана даже раньше чем Староладожская.

Увидим всю Старую Ладогу с необычной видовой точки.