Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

Этот тур для тех, кто уже посетил все известные объекты Старой Ладоги и не знал, что в округе и даже в самой Старой Ладоге есть пещеры и красивые 🤩 водопады. А также не гулял по каньону реки Лава.
- Мы посетим Танечкину, Староладожскую и Ребровские пещеры.
- Полюбуемся Горчаковщинским и другим красивым водопадом у деревни Колчаново.
- Прогуляемся по каньону реки Лава, попробуем найти окаменелых трилобитов и других морских обитателей древнего моря 🌊 остатки Любшанской крепости, которая была основана даже раньше чем Староладожская.
- Увидим всю Старую Ладогу с необычной видовой точки.
Что входит
- аренда джипа (УАЗ "буханка" с переделанным туристическим салоном)
- топливо
- работа водителя, гида
Начало
🚩 Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 73
Место завершения
🏁 Санкт-Петербург, станция метро "Ломоносовская"
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ярослав Т.
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