Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

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Пещеры, гроты и каньон реки Лава

Ярослав Т.
Ярослав Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Пещеры, гроты и каньон реки Лава
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 👣Пешеходная
  • Подземная
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 16 000 ₽ за экскурсию

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Пещеры, гроты и каньон реки Лава
Пещеры, гроты и каньон реки Лава
Этот тур для тех, кто уже посетил все известные объекты Старой Ладоги и не знал, что в округе и даже в самой Старой Ладоге есть пещеры и красивые 🤩 водопады. А также не гулял по каньону реки Лава.
  • Мы посетим Танечкину, Староладожскую и Ребровские пещеры.
  • Полюбуемся Горчаковщинским и другим красивым водопадом у деревни Колчаново.
  • Прогуляемся по каньону реки Лава, попробуем найти окаменелых трилобитов и других морских обитателей древнего моря 🌊 остатки Любшанской крепости, которая была основана даже раньше чем Староладожская.
  • Увидим всю Старую Ладогу с необычной видовой точки.
Что входит
  • аренда джипа (УАЗ "буханка" с переделанным туристическим салоном)
  • топливо
  • работа водителя, гида
Что не входит
  • личные траты
Начало
🚩 Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 73
Место завершения
🏁 Санкт-Петербург, станция метро "Ломоносовская"
Пещеры, гроты и каньон реки Лава
Пещеры, гроты и каньон реки Лава
Пещеры, гроты и каньон реки Лава
Пещеры, гроты и каньон реки Лава
Пещеры, гроты и каньон реки Лава

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ярослав Т.
Ярослав Т.
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