Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Пещеры, гроты и каньоны: джип-тур из Петербурга

Отправиться к необычайным подземным красотам и открыть неизведанный юг Ленинградской области

Ярослав
Ярослав – Гид из Санкт-Петербурга
В авторском маршруте я собрал немноголюдные, тихие и, порой, труднодоступные места, до которых можно добраться только на внедорожнике.

Вы посетите фактурные Рождественские, Борщовские и Корповские пещеры.

Откроете красивый каньон реки Ящера и малоизвестный грот на берегу Облы.

А по пути послушаете об этих живописных природных объектах.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 16 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Пещеры, гроты и каньоны: джип-тур из Петербурга
Пещеры, гроты и каньоны: джип-тур из Петербурга

Что вас ожидает

  • В селе Рождествено вы прогуляетесь 👣 по одноименному парку. Посмотрите на место, где, по легенде, под землю провалилась Никольская церковь ⛪. Осмотрите Рождественские пещеры. Сможете набрать воды из святого источника. Подойдете к малоизвестному гроту, где поищете окаменелых трилобитов. А потом подниметесь на холм, где полюбуетесь музеем-усадьбой Рождествено и открывающимся видом на реку Оредеж.
  • В каньоне реки Ящера вы увидите обрывы белого песчаника, высотой до 10-12 метров. На стенах каньона можно найти надписи 1937 и 1954…
  • Далее я отвезу вас к Борщовским пещерам. Также, как и почти все в Ленобласти, это искусственные катакомбы, выкопанные добытчиками белого кварцевого песка для стекольной промышленности. Когда-то общая длина Борщевских пещер достигала 15 километров!
  • Следующая остановка — Корповские пещеры, самые труднодоступные в регионе. Находятся они на территории Лужского артиллерийского полигона (не переживайте, сейчас стрельбища не проводятся). Дорога не сложная, но могут быть огромные лужи, которые предстоит преодолеть. Вы проедете по красивому сосновому лесу 🌲 на берег реки Обла, где и отыщете природный объект.
  • В завершение я отвезу вас на другой берег Облы, чтобы вы смогли осмотреть малоизвестный и почти не тронутый вандалами грот.

Организационные детали

  • Мы будем подъезжать максимально близко к заявленным объектам, преимущественно по лесным дорогам. Поэтому стоить быть готовым к возможным тряскам на кочках и ухабах.
  • Много ходить не придется. Но на объектах вам предстоит преодолевать крутые подъемы и спуски, ходить в «наклонку» и даже ползать на четвереньках по пещерам. Все это требует минимальной физической подготовки и определенного снаряжения (список вы увидите при бронировании).
Начало и место завершения
🚩 у метро Московская
Пещеры, гроты и каньоны: джип-тур из Петербурга
Пещеры, гроты и каньоны: джип-тур из Петербурга
Пещеры, гроты и каньоны: джип-тур из Петербурга
Пещеры, гроты и каньоны: джип-тур из Петербурга
Пещеры, гроты и каньоны: джип-тур из Петербурга
Пещеры, гроты и каньоны: джип-тур из Петербурга
Пещеры, гроты и каньоны: джип-тур из Петербурга
Пещеры, гроты и каньоны: джип-тур из Петербурга
Пещеры, гроты и каньоны: джип-тур из Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ярослав
Ярослав
Привет всем! Меня зовут Ярослав. Я профессиональный путешественник. Я много где был, но больше всего мне нравятся природные красоты нашей планеты. Такие места, порой, неизведанные и неожиданные, я и хочу показать вам в своих авторских маршрутах по Ленинградской области.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2053 отзыва
Весь центр Петербурга с крыши
700
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1505 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
755 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва