Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Привет всем! Меня зовут Ярослав. Я профессиональный путешественник. Я много где был, но больше всего мне нравятся природные красоты нашей планеты. Такие места, порой, неизведанные и неожиданные, я и хочу показать вам в своих авторских маршрутах по Ленинградской области.