Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

В селе Рождествено вы прогуляетесь 👣 по одноименному парку. Посмотрите на место, где, по легенде, под землю провалилась Никольская церковь ⛪. Осмотрите Рождественские пещеры. Сможете набрать воды из святого источника. Подойдете к малоизвестному гроту, где поищете окаменелых трилобитов. А потом подниметесь на холм, где полюбуетесь музеем-усадьбой Рождествено и открывающимся видом на реку Оредеж.
В каньоне реки Ящера вы увидите обрывы белого песчаника, высотой до 10-12 метров. На стенах каньона можно найти надписи 1937 и 1954…
Далее я отвезу вас к Борщовским пещерам. Также, как и почти все в Ленобласти, это искусственные катакомбы, выкопанные добытчиками белого кварцевого песка для стекольной промышленности. Когда-то общая длина Борщевских пещер достигала 15 километров!
Следующая остановка — Корповские пещеры, самые труднодоступные в регионе. Находятся они на территории Лужского артиллерийского полигона (не переживайте, сейчас стрельбища не проводятся). Дорога не сложная, но могут быть огромные лужи, которые предстоит преодолеть. Вы проедете по красивому сосновому лесу 🌲 на берег реки Обла, где и отыщете природный объект.
В завершение я отвезу вас на другой берег Облы, чтобы вы смогли осмотреть малоизвестный и почти не тронутый вандалами грот.
Организационные детали
Мы будем подъезжать максимально близко к заявленным объектам, преимущественно по лесным дорогам. Поэтому стоить быть готовым к возможным тряскам на кочках и ухабах.
Много ходить не придется. Но на объектах вам предстоит преодолевать крутые подъемы и спуски, ходить в «наклонку» и даже ползать на четвереньках по пещерам. Все это требует минимальной физической подготовки и определенного снаряжения (список вы увидите при бронировании).
Начало и место завершения
🚩 у метро Московская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет всем! Меня зовут Ярослав. Я профессиональный путешественник. Я много где был, но больше всего мне нравятся природные красоты нашей планеты. Такие места, порой, неизведанные и неожиданные, я и хочу показать вам в своих авторских маршрутах по Ленинградской области.