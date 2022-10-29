по воскресеньям в 11:00

Мы полюбуемся самыми известными достопримечательностями города с необычных, захватывающих ракурсов. Мы посетим недавно открытые городские пространства, где исторические здания и улицы сформировали красивейшие променадные зоны. Услышим массу захватывающих историй. И по-особому познакомимся с Северной столицей.

Со смотровой площадки Думской башни Вы увидите планировку города, задуманную Петром Великим, главные высотные доминанты Петербурга и даже башню Лахта – центра.

Главный штаб – одно из музейных зданий, принадлежащих Государственному Эрмитажу. После завершения реконструкции, восточное крыло Главного штаба стало местом экспонирования той части эрмитажной коллекции, которая хронологически простирается от эпохи французской революции до наших дней. Вы познакомитесь с одной из лучших в мире коллекций живописи импрессионистов и постимпрессионистов, которая включает шедевры кисти Матисса, Пикассо, Мориса Дени и многих других; посетите зал памяти Карла Фаберже, Музей Гвардии и экспозицию «Министерство иностранных дел России».

Дети до 12 лет не допускаются на смотровую площадку!