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Описание
Мы полюбуемся самыми известными достопримечательностями города с необычных, захватывающих ракурсов. Мы посетим недавно открытые городские пространства, где исторические здания и улицы сформировали красивейшие променадные зоны. Услышим массу захватывающих историй. И по-особому познакомимся с Северной столицей.
Со смотровой площадки Думской башни Вы увидите планировку города, задуманную Петром Великим, главные высотные доминанты Петербурга и даже башню Лахта – центра.
Главный штаб – одно из музейных зданий, принадлежащих Государственному Эрмитажу. После завершения реконструкции, восточное крыло Главного штаба стало местом экспонирования той части эрмитажной коллекции, которая хронологически простирается от эпохи французской революции до наших дней. Вы познакомитесь с одной из лучших в мире коллекций живописи импрессионистов и постимпрессионистов, которая включает шедевры кисти Матисса, Пикассо, Мориса Дени и многих других; посетите зал памяти Карла Фаберже, Музей Гвардии и экспозицию «Министерство иностранных дел России».
Дети до 12 лет не допускаются на смотровую площадку!
по воскресеньям в 11:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Подъем на смотровую площадку
Входной билет с экскурсией в Главный штаб продолжительность - 1 час, самостоятельное посещение - 1 час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Думская Башня, Думская улица, д. 1-3
Завершение: Главный Штаб, Дворцовая площадь, д. 6 / 8
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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