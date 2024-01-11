Пешеходная экскурсия по Малой Садовой для малышей
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Интерактивное знакомство с самой знаменитой пешеходной улицей Санкт-Петербурга для детей 3-8 лет

Эта программа идеальна для первого знакомства малышей с Санкт-Петербургом.

Никаких дат, фамилий и лекций — в игровой форме мы вовлекаем юных путешественников в изучение города.

Гулять будем по Малой Садовой, где ребята осмотрят старинные здания, отыщут талисманы города и его волшебных жителей и загадают желания — одним словом, скучать будет некогда!
Пешеходная экскурсия по Малой Садовой для малышей
Пешеходная экскурсия по Малой Садовой для малышей
Пешеходная экскурсия по Малой Садовой для малышей
Пешеходная экскурсия по Малой Садовой для малышей
Пешеходная экскурсия по Малой Садовой для малышей
Ближайшие даты:
11
янв
12
янв
15
янв
17
янв
18
янв
19
янв
22
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

На этой небольшой, но удивительной улице вы встретите кота Елисея с подругой Василисой, которые спасли наш город от крыс. И собаку-фотографа. И елисеек с королевой. В игровой форме дети узнают про историю улицы, её секреты и, конечно, загадают несколько желаний.

Важно

Программа экскурсии адаптируется не только под состав группы и возраст её участников, но и под мероприятия, которые проводятся на улице. Так, в период зимних праздников мы поговорим про Новый год и Рождество. А ребят ждёт настоящая новогодняя карусель и подарочек под большой ёлкой. В дни книжной ярмарки отправимся в страну букв и узнаем, в какой книге их ждёт сюрприз.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная. Необходимо оценивать возрастные особенности ребёнка, чтобы он смог выдержать час на улице.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеНочныеЗимниеЛетниеИнтерактивныеУлицы и переулкиДля детейДля студентовОбзорные

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
94 отзыва
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Петропавловская крепость
Сегодня
Завтра
10 янв
11 янв
от 4 300 за всё до 3 чел.
Открыть Петербург детям
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
531 отзыв
Открыть Петербург детям
Обзорная экскурсия для путешественников 7-12 лет - познавательная, но не скучная
на Дворцовой площади
Завтра
10 янв
12 янв
13 янв
1 800 за человека
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
2 отзыва
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Прокатиться по загадочным местам города и выяснить, где живёт самый депрессивный призрак
в районе метро «Площадь Восстания»
Завтра
13 янв
16 янв
20 янв
850 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ