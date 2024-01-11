Эта программа идеальна для первого знакомства малышей с Санкт-Петербургом. Никаких дат, фамилий и лекций — в игровой форме мы вовлекаем юных путешественников в изучение города. Гулять будем по Малой Садовой, где ребята осмотрят старинные здания, отыщут талисманы города и его волшебных жителей и загадают желания — одним словом, скучать будет некогда!

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Описание

Что вас ожидает

На этой небольшой, но удивительной улице вы встретите кота Елисея с подругой Василисой, которые спасли наш город от крыс. И собаку-фотографа. И елисеек с королевой. В игровой форме дети узнают про историю улицы, её секреты и, конечно, загадают несколько желаний.

Важно

Программа экскурсии адаптируется не только под состав группы и возраст её участников, но и под мероприятия, которые проводятся на улице. Так, в период зимних праздников мы поговорим про Новый год и Рождество. А ребят ждёт настоящая новогодняя карусель и подарочек под большой ёлкой. В дни книжной ярмарки отправимся в страну букв и узнаем, в какой книге их ждёт сюрприз.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная. Необходимо оценивать возрастные особенности ребёнка, чтобы он смог выдержать час на улице.