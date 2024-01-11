Интерактивное знакомство с самой знаменитой пешеходной улицей Санкт-Петербурга для детей 3-8 лет
Никаких дат, фамилий и лекций — в игровой форме мы вовлекаем юных путешественников в изучение города.
Гулять будем по Малой Садовой, где ребята осмотрят старинные здания, отыщут талисманы города и его волшебных жителей и загадают желания — одним словом, скучать будет некогда!
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Описание
Что вас ожидает
На этой небольшой, но удивительной улице вы встретите кота Елисея с подругой Василисой, которые спасли наш город от крыс. И собаку-фотографа. И елисеек с королевой. В игровой форме дети узнают про историю улицы, её секреты и, конечно, загадают несколько желаний.
Важно
Программа экскурсии адаптируется не только под состав группы и возраст её участников, но и под мероприятия, которые проводятся на улице. Так, в период зимних праздников мы поговорим про Новый год и Рождество. А ребят ждёт настоящая новогодняя карусель и подарочек под большой ёлкой. В дни книжной ярмарки отправимся в страну букв и узнаем, в какой книге их ждёт сюрприз.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. Необходимо оценивать возрастные особенности ребёнка, чтобы он смог выдержать час на улице.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.