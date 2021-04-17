Пешеходная экскурсия "Северная Венеция" + теплоход по рекам и каналам

На нашей экскурсии вы в очередной раз убедитесь, что Петербург не зря прозвали музеем под открытым небом...

На нашей экскурсии вы в очередной раз убедитесь, что Петербург не зря прозвали музеем под открытым небом.

После небольшой прогулки по старинным кварталам между Невским проспектом и Фонтанкой, где почти каждое здание — памятник архитектуры, истории, культуры и искусства, вы отправитесь на теплоходную прогулку.
Пешеходная экскурсия "Северная Венеция" + теплоход по рекам и каналам
Пешеходная экскурсия "Северная Венеция" + теплоход по рекам и каналам
Пешеходная экскурсия "Северная Венеция" + теплоход по рекам и каналам
Пешеходная экскурсия "Северная Венеция" + теплоход по рекам и каналам
Пешеходная экскурсия "Северная Венеция" + теплоход по рекам и каналам
Пешеходная экскурсия "Северная Венеция" + теплоход по рекам и каналам

Что вы увидите 🤩

  • башня Городской Думы
  • Русский музей
  • Памятник А. С. Пушкину
  • Михайловский замок
  • Цирк им. Г. Чинизелли
  • Шереметевский дворец

Что вас ожидает:

  • Вы увидите город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, особняки, мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению.

Экскурсионные остановки:

    Площадь Искусств, Кленовая аллея, Двор Шереметевского дворца
    Гранитные набережные придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.

    Важная информация:

    • Протяженность экскурсии: 1, 5 км. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    🚩 Начало: ст. метро «Гостиный двор» (на выходе с эскалатора)
    🏁 Место завершения: в центре города
     Что входит
    • услуги экскурсовода
    • теплоходная прогулка по рекам и каналам
     Что не входит
    • транспортные услуги
    Важная информация
    • Протяженность экскурсии: 1
    • 5 км. Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Когда: по ср в 10:30, по чт в 15:00, по сб в 15:00
    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ГК Т.
    ГК Т.
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