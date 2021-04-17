На нашей экскурсии вы в очередной раз убедитесь, что Петербург не зря прозвали музеем под открытым небом.



После небольшой прогулки по старинным кварталам между Невским проспектом и Фонтанкой, где почти каждое здание — памятник архитектуры, истории, культуры и искусства, вы отправитесь на теплоходную прогулку.