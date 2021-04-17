Что вас ожидает:
- Вы увидите город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, особняки, мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению.
Экскурсионные остановки:
Площадь Искусств, Кленовая аллея, Двор Шереметевского дворца
Гранитные набережные придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.
Важная информация:
- Протяженность экскурсии: 1, 5 км. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.