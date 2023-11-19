«Пески»: прогулки по старинным улочкам Петербурга

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Этот исторический район Петербурга редко попадает в популярные туристические маршруты. Я раскрою вам красоту его аутентичных улочек и расскажу о примечательных местах.

Увидим необычные церкви и доходные дома, узнаем, где снимали сцены для экранизации «Мастера и Маргариты», и множество других интересных фактов.
«Пески»: прогулки по старинным улочкам Петербурга
«Пески»: прогулки по старинным улочкам Петербурга
«Пески»: прогулки по старинным улочкам Петербурга
«Пески»: прогулки по старинным улочкам Петербурга
Ближайшие даты:
19
ноя
26
ноя
3
дек
10
дек
17
дек
24
дек
31
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Московский вокзал
  • Музей Суворова
  • Доходные дома
  • Храм Рождества Богородицы
  • БКЗ «Октябрьский»
  • Евангелическая женская больница
  • Больница Раухфуса
  • Шестоковская грузинская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Пески Петербурга

Пески — это исторический район, расположенный южнее Таврического сада и тянущийся вплоть до Невского проспекта. Своё название район получил из-за песчаной гряды, которая пролегала вдоль современного Лиговского проспекта до самой Невы, и дальше шла по реке Охте. Это была не искусственная гряда, а естественные отложения, сформированные древним Литориновым морем, которое ещё каких-то 6000 лет назад находилось на месте Петербурга. Мы с вами увидим место, где когда-то находился Слоновый двор, пройдемся по тихим улочкам, посетим интересные церкви, узнаем, почему режиссер Бортко снимал сцены про «нехорошую квартиру» в Петербурге, а также познакомимся со множеством интересных фактов этого удивительного района.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед и личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Восстания 2 (выход из метро)
Завершение: Лиговский проспект 10/118
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Необычные
На выходные
Доходные дома

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и в старинной квартире
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
409 отзывов
Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и в старинной квартире
Рассмотреть красоту старинных построек с разных ракурсов
недалеко от м. Владимирская
Завтра
10 ноя
11 ноя
12 ноя
1354745 за человека
Петербург старинный и современный - обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
104 отзыва
Петербург старинный и современный - обзорная экскурсия
Дворцовая площадь
11 ноя
16 ноя
18 ноя
23 ноя
1 590 за человека
Скетчинг с художником на крыше и набережной Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Скетчинг с художником на крыше и набережной Петербурга
Увидеть город с высоты птичьего полёта и своими руками создать лучшее воспоминание о Петербурге
на Исаакиевской площади
10 ноя
11 ноя
12 ноя
13 ноя
от 4 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ