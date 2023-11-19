Этот исторический район Петербурга редко попадает в популярные туристические маршруты. Я раскрою вам красоту его аутентичных улочек и расскажу о примечательных местах. Увидим необычные церкви и доходные дома, узнаем, где снимали сцены для экранизации «Мастера и Маргариты», и множество других интересных фактов.

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