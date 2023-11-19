Этот исторический район Петербурга редко попадает в популярные туристические маршруты. Я раскрою вам красоту его аутентичных улочек и расскажу о примечательных местах.
Увидим необычные церкви и доходные дома, узнаем, где снимали сцены для экранизации «Мастера и Маргариты», и множество других интересных фактов.
Увидим необычные церкви и доходные дома, узнаем, где снимали сцены для экранизации «Мастера и Маргариты», и множество других интересных фактов.
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Что вас ожидает:
- Московский вокзал
- Музей Суворова
- Доходные дома
- Храм Рождества Богородицы
- БКЗ «Октябрьский»
- Евангелическая женская больница
- Больница Раухфуса
- Шестоковская грузинская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пески ПетербургаПески — это исторический район, расположенный южнее Таврического сада и тянущийся вплоть до Невского проспекта. Своё название район получил из-за песчаной гряды, которая пролегала вдоль современного Лиговского проспекта до самой Невы, и дальше шла по реке Охте. Это была не искусственная гряда, а естественные отложения, сформированные древним Литориновым морем, которое ещё каких-то 6000 лет назад находилось на месте Петербурга. Мы с вами увидим место, где когда-то находился Слоновый двор, пройдемся по тихим улочкам, посетим интересные церкви, узнаем, почему режиссер Бортко снимал сцены про «нехорошую квартиру» в Петербурге, а также познакомимся со множеством интересных фактов этого удивительного района.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед и личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Восстания 2 (выход из метро)Завершение: Лиговский проспект 10/118
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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