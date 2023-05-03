Увидеть главные места города, погулять по Петропавловской крепости и посетить часовню Ксении Блаженн
Приглашаем на обзорную экскурсию по Северной столице — на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.
Вы увидите визитные карточки города, остановитесь в самых значимых местах и услышите интересную путевую информацию.
А также пройдёте по территории Петропавловской крепости и побываете на Смоленском кладбище, где находится могила Святой Ксении Блаженной.
Вы увидите визитные карточки города, остановитесь в самых значимых местах и услышите интересную путевую информацию.
А также пройдёте по территории Петропавловской крепости и побываете на Смоленском кладбище, где находится могила Святой Ксении Блаженной.
Ближайшие даты:
3
мая
мая
4
мая
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5
мая
мая
6
мая
мая
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мая
мая
8
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Описание
Что вас ожидает
Петербург во всей красе
Вы проедете по Невскому проспекту и другим центральным улицам города. Увидите из окна автобуса Дворцовую площадь, Кунсткамеру, бесчисленные дворцы и старинные особняки. Кроме того, в программе 5 остановок:
- Исаакиевская площадь (10 минут). Это главная административная площадь города. Здесь вы увидите конный памятник Николаю I и собор пресвятого Исаакия Далматского.
- Петропавловская крепость (30-40 минут). Вы погуляете с гидом по крепости, с которой началась история города. А также раскроете, при каких обстоятельствах Петр I обратил на неё внимание.
- Храм Спаса на Крови (10 минут). Вы рассмотрите храм, воздвигнутый на месте гибели царя-освободителя Александра II, и расшифруете особенности его архитектуры.
- Крейсер Аврора (10 минут). Этот мощный и для своего времени быстроходный корабль построили в далёком 1900 году. Вы узнаете, свидетелем каких важных исторических событий он стал.
- Часовня Ксении Блаженной (30-40 минут). На Смоленском кладбище, среди крестов и памятников, возвышается небольшая часовня. Это могила Святой Ксении Блаженной. Здесь всегда многолюдно: верующие пишут записки, ставят свечи, молятся и возлагают цветы. Вы узнаете, почему в это место стремятся попасть христиане со всего мира.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
- Все объекты, кроме часовни Ксении Блаженной, мы осматриваем снаружи
- В зависимости от дорожной ситуации остановки могут быть изменены
ежедневно в 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Площадь Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 14:30Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 56 экскурсий для 126 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы официальное туристическое агентство в Санкт-Петербурге. Проводим пешеходные и автобусные экскурсии, раскрывающие богатую историю Северной столицы. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
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