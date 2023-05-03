Петербург: большая обзорная экскурсия на автобусе

Увидеть главные места города, погулять по Петропавловской крепости и посетить часовню Ксении Блаженн

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Приглашаем на обзорную экскурсию по Северной столице — на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.

Вы увидите визитные карточки города, остановитесь в самых значимых местах и услышите интересную путевую информацию.

А также пройдёте по территории Петропавловской крепости и побываете на Смоленском кладбище, где находится могила Святой Ксении Блаженной.
Петербург: большая обзорная экскурсия на автобусе
Петербург: большая обзорная экскурсия на автобусе
Петербург: большая обзорная экскурсия на автобусе
Петербург: большая обзорная экскурсия на автобусе
Петербург: большая обзорная экскурсия на автобусе
Петербург: большая обзорная экскурсия на автобусе
Петербург: большая обзорная экскурсия на автобусе
Ближайшие даты:
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петербург во всей красе

Вы проедете по Невскому проспекту и другим центральным улицам города. Увидите из окна автобуса Дворцовую площадь, Кунсткамеру, бесчисленные дворцы и старинные особняки. Кроме того, в программе 5 остановок:

  • Исаакиевская площадь (10 минут). Это главная административная площадь города. Здесь вы увидите конный памятник Николаю I и собор пресвятого Исаакия Далматского.
  • Петропавловская крепость (30-40 минут). Вы погуляете с гидом по крепости, с которой началась история города. А также раскроете, при каких обстоятельствах Петр I обратил на неё внимание.
  • Храм Спаса на Крови (10 минут). Вы рассмотрите храм, воздвигнутый на месте гибели царя-освободителя Александра II, и расшифруете особенности его архитектуры.
  • Крейсер Аврора (10 минут). Этот мощный и для своего времени быстроходный корабль построили в далёком 1900 году. Вы узнаете, свидетелем каких важных исторических событий он стал.
  • Часовня Ксении Блаженной (30-40 минут). На Смоленском кладбище, среди крестов и памятников, возвышается небольшая часовня. Это могила Святой Ксении Блаженной. Здесь всегда многолюдно: верующие пишут записки, ставят свечи, молятся и возлагают цветы. Вы узнаете, почему в это место стремятся попасть христиане со всего мира.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
  • Все объекты, кроме часовни Ксении Блаженной, мы осматриваем снаружи
  • В зависимости от дорожной ситуации остановки могут быть изменены

ежедневно в 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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