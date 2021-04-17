Что вас ожидает:
- Вы увидите дома, где Достоевский поселил героев романа «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова и Сонечку Мармеладову, разгадаете тайну Канавы — канала Грибоедова, заглянете в Юсуповский сад, рядом с которым находится один из 20 адресов Достоевского в Петербурге.
Экскурсионные остановки:
Сенная площадь, Кокушкин мост, Столярный переулок, наб. канала Грибоедова, Средняя Подьяческая ул. , Никольский сад, Семимостье
Завершится экскурсия в одном из самых живописных уголков нашего города — у «перекрестка трёх мостов» рядом с Никольским собором. Здесь Достоевский поселил Мечтателя — героя ещё одного своего петербургского произведения «Белые ночи».
Важная информация:
- Протяженность экскурсии: 2, 2 км. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.