Достоевский создал неповторимую атмосферу Петербурга на страницах своих книг

4.2
14 отзывов
Достоевский создал неповторимую атмосферу Петербурга на страницах своих книг.

Каждый человек видит город по-своему.

С нами вы убедитесь в этом.

Мы прогуляемся по торговой Сенной площади и увидим извилистый Екатерининский канал, заглянем в Юсуповский сад и узнаем, где жили герои романов Достоевского.
Петербург Достоевского
Петербург Достоевского
Петербург Достоевского
Петербург Достоевского
Петербург Достоевского
Петербург Достоевского

Что вы увидите 🤩

  • «Вяземская лавра»
  • Кокушкин мост
  • Дом купца Зверкова
  • Дом Раскольникова
  • Дом Сони Мармеладовой
  • Дом старухи-процентщицы
  • Дворы-колодцы
  • Съезжий дом на Садовой улице
  • Никольский сад
  • Никольский собор
  • Пикалов мост
  • Юсуповский сад

Что вас ожидает:

  • Вы увидите дома, где Достоевский поселил героев романа «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова и Сонечку Мармеладову, разгадаете тайну Канавы — канала Грибоедова, заглянете в Юсуповский сад, рядом с которым находится один из 20 адресов Достоевского в Петербурге.

Экскурсионные остановки:

    Сенная площадь, Кокушкин мост, Столярный переулок, наб. канала Грибоедова, Средняя Подьяческая ул. , Никольский сад, Семимостье
    Завершится экскурсия в одном из самых живописных уголков нашего города — у «перекрестка трёх мостов» рядом с Никольским собором. Здесь Достоевский поселил Мечтателя — героя ещё одного своего петербургского произведения «Белые ночи».

    Важная информация:

    • Протяженность экскурсии: 2, 2 км. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    🚩 Начало: ст. метро «Сенная площадь» (на выходе с эскалатора)
    🏁 Место завершения: ст. метро «Сенная площадь»
     Что входит
    • услуги экскурсовода
     Что не входит
    • Личные расходы
    Важная информация
    • Протяженность экскурсии: 2
    • 2 км. Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Время проведения: По четвергам в 18:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ГК Т.
    ГК Т.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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