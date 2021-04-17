Достоевский создал неповторимую атмосферу Петербурга на страницах своих книг.



Каждый человек видит город по-своему.



С нами вы убедитесь в этом.



Мы прогуляемся по торговой Сенной площади и увидим извилистый Екатерининский канал, заглянем в Юсуповский сад и узнаем, где жили герои романов Достоевского.