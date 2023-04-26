Каждый великий город мира существует в двух планах бытия. Первый — это образ города, привычный для многих. Это образ–картинка, складывающийся из одинакового набора памятников, площадей и соборов. Второй — это образ сокрытый. Понравится ли вам город или нет, влюбитесь ли вы в него или останетесь равнодушным — зависит от того, откроется ли вам его сокрытая таинственная сущность. Я предлагаю взглянуть на город как на место обитания небесного воинства, каждый представитель которого имеет свою историю, свой смысл и своё место в панораме Петербурга. Такое знакомство с безмолвными и таинственными обитателями сделает вас на шаг ближе к тому, чтобы открыть для себя мистическую сторону Петербурга.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа

Маршрут экскурсии включает в себя достопримечательности центральной части города, а также знакомство с малоизвестными, но не менее впечатляющими образами ангелов, которые вы не только не встретите в классических путеводителях, но которые едва ли знакомы самим жителям города.

Из экскурсии вы узнаете:

кто такой ангел-хранитель и когда празднуют День ангела;

где поселилось самое юное крылатое изваяние города;

что такое ангелология и кто главный среди ангелов;

кто такой Сатанаил и почему он так полюбился архитекторам северного модерна;

и в завершении — гарантированное исполнение желания при встрече с одним из добрейших представителей городского ангельского воинства.

Организационные детали

В стоимость включено: аренда легкового автомобиля 2,5 часа (возможна доставка до адреса); услуги русскоговорящего гида 2 часа; фото по желанию.