Взглянуть на город с необычной стороны и разгадать его скрытый образ на авто-прогулке
Каждый великий город мира существует в двух планах бытия. Первый — это образ города, привычный для многих. Это образ–картинка, складывающийся из одинакового набора памятников, площадей и соборов. Второй — это образ сокрытый.
Понравится ли вам город или нет, влюбитесь ли вы в него или останетесь равнодушным — зависит от того, откроется ли вам его сокрытая таинственная сущность.
Я предлагаю взглянуть на город как на место обитания небесного воинства, каждый представитель которого имеет свою историю, свой смысл и своё место в панораме Петербурга.
Такое знакомство с безмолвными и таинственными обитателями сделает вас на шаг ближе к тому, чтобы открыть для себя мистическую сторону Петербурга.
Понравится ли вам город или нет, влюбитесь ли вы в него или останетесь равнодушным — зависит от того, откроется ли вам его сокрытая таинственная сущность.
Я предлагаю взглянуть на город как на место обитания небесного воинства, каждый представитель которого имеет свою историю, свой смысл и своё место в панораме Петербурга.
Такое знакомство с безмолвными и таинственными обитателями сделает вас на шаг ближе к тому, чтобы открыть для себя мистическую сторону Петербурга.
Ближайшие даты:
26
апр
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мая
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Программа
Маршрут экскурсии включает в себя достопримечательности центральной части города, а также знакомство с малоизвестными, но не менее впечатляющими образами ангелов, которые вы не только не встретите в классических путеводителях, но которые едва ли знакомы самим жителям города.
Из экскурсии вы узнаете:
- кто такой ангел-хранитель и когда празднуют День ангела;
- где поселилось самое юное крылатое изваяние города;
- что такое ангелология и кто главный среди ангелов;
- кто такой Сатанаил и почему он так полюбился архитекторам северного модерна;
- и в завершении — гарантированное исполнение желания при встрече с одним из добрейших представителей городского ангельского воинства.
Организационные детали
В стоимость включено: аренда легкового автомобиля 2,5 часа (возможна доставка до адреса); услуги русскоговорящего гида 2 часа; фото по желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела 91 экскурсию для 145 туристов
Меня зовут Мария, по образованию я философ, защитила кандидатскую диссертацию по философии религии, работаю в музее. Люблю свой город и свою работу. Мой любимый формат экскурсии – мини-группы за присущие им камерность и глубину погружения в тему.
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