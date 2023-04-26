Петербург - город ангелов

Взглянуть на город с необычной стороны и разгадать его скрытый образ на авто-прогулке

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4 отзыва
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Ответы на вопросы
Каждый великий город мира существует в двух планах бытия. Первый — это образ города, привычный для многих. Это образ–картинка, складывающийся из одинакового набора памятников, площадей и соборов. Второй — это образ сокрытый.

Понравится ли вам город или нет, влюбитесь ли вы в него или останетесь равнодушным — зависит от того, откроется ли вам его сокрытая таинственная сущность.

Я предлагаю взглянуть на город как на место обитания небесного воинства, каждый представитель которого имеет свою историю, свой смысл и своё место в панораме Петербурга.

Такое знакомство с безмолвными и таинственными обитателями сделает вас на шаг ближе к тому, чтобы открыть для себя мистическую сторону Петербурга.
Петербург - город ангелов
Петербург - город ангелов
Петербург - город ангелов
Петербург - город ангелов
Петербург - город ангелов
Петербург - город ангелов
Ближайшие даты:
26
апр
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа

Маршрут экскурсии включает в себя достопримечательности центральной части города, а также знакомство с малоизвестными, но не менее впечатляющими образами ангелов, которые вы не только не встретите в классических путеводителях, но которые едва ли знакомы самим жителям города.

Из экскурсии вы узнаете:

  • кто такой ангел-хранитель и когда празднуют День ангела;
  • где поселилось самое юное крылатое изваяние города;
  • что такое ангелология и кто главный среди ангелов;
  • кто такой Сатанаил и почему он так полюбился архитекторам северного модерна;
  • и в завершении — гарантированное исполнение желания при встрече с одним из добрейших представителей городского ангельского воинства.

Организационные детали

В стоимость включено: аренда легкового автомобиля 2,5 часа (возможна доставка до адреса); услуги русскоговорящего гида 2 часа; фото по желанию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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