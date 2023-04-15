Вы можете выбрать свою экскурсионную программу: отправиться на Валаам на «Метеоре» или на катере с посещением Ладожских шхер или отправиться в экспедицию к лесным водопадам – выбор только за вами!

Программы не входят в стоимость и оплачиваются заранее при бронировании тура.

Вариант 1.

Экскурсия на скоростном теплоходе на остров Валаам (оплачивается дополнительно по желанию)

09:00 – Отправление на остров Валаам на «Метеоре».

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий.

Готовимся к поездке:

На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе.

При посещении внутренней территории соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п.

Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову общей протяженностью около 3 километров. Но маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.

10:00 – Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия.

Продолжительность первой части экскурсии – 2 часа.

Увлекательную историю монастыря и прилегающих территорий вам расскажет гид. Вы подниметесь по святой лестнице на гору Фавор, откуда можно запечатлеть красочный вид на монастырь, сад, Монастырскую бухту. Вы увидите мраморную Знаменскую часовню, пройдете под сводами Святых врат, над которыми располагается Петропавловская церковь.

Далее вас ждет прогулка в монастырское каре, к келейным корпусам, где живут монахи. Вы увидите старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. Особое внимание уделяется главному священному объекту – отреставрированному Свято-Преображенскому собору, где вы сможете поклониться мощам валаамских чудотворцев, основателей обители Сергия и Германа.

У вас будет возможность послушать концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения. Концерты проходят по выходным, праздникам и не только. В летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира. Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте монастыря.

12:30 – Обед в трапезной монастыря. Вы отведаете блюда монастырской трапезной, приготовленные из натуральных.

продуктов по старинным рецептам. Обед включен в стоимость тура.

13:30 – Пешеходная экскурсия по острову Валаам. Вторая часть.

Продолжительность второй части экскурсии – 1,5 часа. Ваш путь идет к Никольскому скиту через цепь островов, связанных между собой деревянными мостами. По дороге вы осмотрите яблоневый сад и монастырскую таможню. А уже в самом Никольском скиту возвышается шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца с белоснежным келейным корпусом и гранитный поклонный крест.

16:00 – Возвращение в Сортавала. Свободное время.

Вариант 2.

Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.

Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.

Не входит в стоимость тура и оплачивается по желанию в момент бронирования тура.

08:30 – Сбор группы на причале.

09:00 – Отправление на Валаам на катере.

Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.

10:00 – Прибытие в центральную усадьбу

Наш катер причалит в удивительной красоты месте – Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным отсюда предстает монастырь, расположенный на высокой скале.

У вас есть время на самостоятельное изучение Валаама, а мы можем посоветовать отличный маршрут.

Сначала пройдите к подножию горы Фавор, подняться на которую можно по широкой гранитной лестнице XIX века. Ваш дальнейший маршрут пройдет мимо Знаменской часовни к Святым вратам обители, уникальность которых заключается в надвратной Петропавловской церкви, к которой некогда примыкали кельи, где останавливались члены царской семьи Романовых.

Архитектурным центром на острове является монастырское каре, которое начало формироваться еще в XVIII веке. Здесь вы также увидите уникальную Успенскую трапезную церковь – старейшую на Валааме.

Обязательно посетите главную достопримечательность – Спасо-Преображенский собор, где расположены мощи святых основателей обители.

В конце прогулки вы сможете посетить сувенирные лавочки и магазины и приобрести на память уникальные местные сувениры.

13:00 – Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.

14:00 – Ладожские шхеры.

Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые являются одной из главных природных достопримечательностей Карелии.

Ладожские шхеры – это скалистый архипелаг в Ладожском озере, который запоминается благодаря впечатляющему виду – десятки небольших островов с изрезанными каменистыми побережьями на глади огромного озера.

Солнце играет лучами в водах озера, камни величественно выступают из воды, зеленые острова создают потрясающий контраст – прогулка точно впечатлит всех неравнодушных к природе Русского Севера.

15:00 – Прибытие.

Свободное время.

Вариант 3.

Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно).

08:45 – Сбор на экскурсию от вашего отеля.

Наш автобус заберет вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки!

09:00 – Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.

По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавала и Карелии в целом.

Чем знаменит этот небольшой город и почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона?

Что интересного можно – нет, нужно! – увидеть путешественнику, который остановился в Сортавала?

Почему про карельскую природу местные жители говорят: «У нас в Карелии воды – хоть упейся, камней – хоть убейся»?

Карелия – это маленькая страна, которую лучше и сто раз увидеть, и сто раз о ней услышать:)

Остановка у Импилахтинской железной дороги.

Этот участок железной дороги также появился благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы. Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень. Так появился небольшой, но очень красивый каньон. Посмотреть на него вы сможете с высоты моста – это одно из самых «фотогеничных» мест в окрестностях Сортавала.

Еще одна диковинка – сохранившаяся действующая электрожезловая система и семафоры. Система простая и надежная: если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.

А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!

Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.

Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиолетовым оттенком гранаты-альмандины. В XVI–XVII веках шведы даже принимали эти камни за рубины!

Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!

Экскурсия к древним водопадам Карелии (зависит от погодных условий).

Посещение возможных объектов (по погодным условиям).

Суровый карельский климат преподносит путешественникам сюрпризы. К сожалению, не всегда есть возможность дойти или доехать до всех водопадов. Поэтому будьте готовы к тому, что маршрут может быть изменен. Ниже приведен список объектов, которые мы планируем посетить, но обещать, что увидите их все, мы не можем. Отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Мы делаем всё, что от нас зависит, чтобы путешествие было насыщенным и интересным, но дорога вносит свои коррективы.

ГЭС в Ляскеля

Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики. Особенно примечательными считаются две вещи. Первая – то, что ГЭС Ляскеля в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала. Вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция. Сверху вам откроется интересный вид на бурные потоки воды!

ГЭС Харлу

Расположена на реке Янисйоки у поселка Харлу и сейчас является действующей!

Вы увидите потоки воды, которые шумно проходят через ГЭС и вырабатывают электроэнергию.

Посещение водопада Койриноя-2 (Верхний)

Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Водопад похож на горку: шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.

Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид сверху на водопад и на реку ниже по течению.

Посещение водопада Койриноя-1 (Нижний)

Водопад Койриноя-1 достигает высоты около пяти метров и известен своей живописностью.

Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых, нижняя, достигает четырех метров. А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского оловомедеплавильного завода: в XIX веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.

Кстати, весной, когда Койриноя-1 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!

Посещение водопадов Белые Мосты (Юканкоски)

Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии, название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski («речной порог»).

«Братья-падуны», как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались два водопада – 18-метровый и 11-метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.

К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.

14:00 – Возвращение в Сортавала.

Обед.

Наш автобус привезет вас в центр города.

Ориентир: рыбный магазин Jarvikala

г. Сортавала, ул. Суворова, 1

Вариант 4.

Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию)

15:00 – Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 комфортабельный катер высокой проходимости будет ждать вас на причале г. Сортавала. Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы заглянем в рыбный магазин около причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастические природные красоты Ладоги:

остров Хавус и его высокий обрыв, названный Ястребиной скалой,

остров Каарнетсаари,

падающую скалу.

А также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли «крышей Ладоги», и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.

При неблагоприятных погодных условиях прогулка на катере может быть отменена.

Не включено в стоимость тура.

17:00 – Возвращение с прогулки на катере

Общее завершение для всех программ.

Свободное время.