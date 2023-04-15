Уникальное сочетание в одном туре: природные достопримечательности Карелии и неповторимая архитектура Петербурга.
Вы увидите знаменитый нижний парк Петродворца, уникальную коллекцию шедевров фирмы Карла Фаберже и каньоны и водопады Карелии, а также самый посещаемый остров Ладоги — Святой Валаам.
мая
июн
июн
июн
июн
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы», Эрмитаж
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Начало тура плавающее, старт примерно в 9:30-11:30, точное время и место отправления Вам будет отправлено в смс-сообщении накануне вечером с 18 до 21:00.
Отъезд от гостиницы.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями — белками.
18:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Выезд в Карелию. Крепость Корела, Рускеальские водопады, Рускеала
Завтрак заказать заранее на ресепшен (ланч-бокс).
Освобождение номеров.
Выезд с вещами в Карелию (подробнее в разделе “Важно знать”).
09:00 Техническая остановка по дороге в г. Приозерске.
По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.
09:30 Крепость Корела, внешний осмотр.
Вы сможете прогуляться вокруг старинной постройки, а наш гид расскажет историю сражений за Карельский перешеек и самого укрепления.
Вы увидите места, где в 90-х проходили съемки фильма «Брат» и клипа группы Nautilus Pompilius на песню «Крылья».
10:00 Отправление в г. Сортавала.
Трассовая экскурсия о Карелии.
12:00 Город Сортавала.
Автобусная обзорная экскурсия и обед.
На подъезде к городу гид расскажет вам об истории этих краев и достопримечательностях Сортавала, которые стоит посетить.
На обед мы остановимся в одном из кафе города, где предлагаются комплексные обеды за дополнительную плату.
13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.
В тени леса тут и там прячутся деревянные фигуры мифических существ — это всё обитатели экотропы «Аллея сказок».
Вход на экотропу оплачивается дополнительно по желанию.
14:00 Горный парк «Рускеала».
Экскурсия и свободное время.
Общее время в парке — не менее 3 часов.
Посещение парка начинается с экскурсии от местного лицензированного гида.
Вы не только услышите подробную историю Мраморного каньона, но и узнаете, какие еще интересные места можно посетить в свободное время, которое ждет вас после экскурсии.
17:00 Выезд из горного парка «Рускеала» на ретропоезде (по желанию за доп. плату) в г. Сортавала, где вас заберет наш автобус до Санкт-Петербурга.
17:30 Выезд из горного парка «Рускеала» на автобусе.
18:30 Прибытие в город Сортавала.
Расселение по отелям.
Свободное время для ужина и отдыха.
Свободный день. Экскурсионная программа на выбор за доп. плату
Вы можете выбрать свою экскурсионную программу: отправиться на Валаам на «Метеоре» или на катере с посещением Ладожских шхер или отправиться в экспедицию к лесным водопадам — выбор только за вами.
Подробности программ указаны в разделе "Важно знать".
Программы не входят в стоимость и оплачиваются заранее при бронировании тура.
- Экскурсия на скоростном теплоходе на остров Валаам (оплачивается дополнительно по желанию).
Начало в 09:00.
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер (оплачивается дополнительно по желанию).
Начало в 08:30.
- Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно).
Начало в 08:45.
- Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию)
Начало в 15:00.
Экскурсия "Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии", городской парк "Ваккосалми"
08:00 Завтрак в отеле.
09:30 Освобождение номеров, сбор группы в автобусе.
10:20 Экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии».
11:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти».
По дороге вы увидите залив Кирьявалахти, похожий на норвежский фьорд.
12:00 «Северная Фиваида» и музей «У Мастера».
«Северная Фиваида» — настоящий музей под открытым небом, где вы не только полюбуетесь очарованием карельской природы, но и сможете увидеть, как распространялось православие на Русском Севере.
На территории «Северной Фиваиды» находится музей ремесел «У Мастера», где представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала.
14:00 Обед (не входят в стоимость тура и оплачиваются на месте по желанию).
15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала.
Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми».
Вы обязательно посетите памятник Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
А в рамках авторской экскурсии вы посетите городской парк «Ваккосалми», где узнаете историю парка, увидите известное Певчее поле — площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной «акустической системой», созданной природой.
Там, среди пестрых полянок и хвойных деревьев, оборудована смотровая площадка с панорамным видом на окрестности и на акваторию Ладожского озера, которую вы можете посетить по желанию.
Посещение минерального центра карельского шунгита.
17:00 Свободное время в городе.
18:00 Сбор группы, отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Место посадки: ул. Суворова, 1.
Ориентир: рыбный магазин Jarvikala.
20:30 Техническая остановка.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург в 23:00 — ст. м. «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная прогулка по центру города. Эрмитаж
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная прогулка по центру города.
Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовую площадь.
Прогулка по Летнему саду.
В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа — одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
18:00 Свободное время в центре города.
- Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» (оплачивается по желанию на месте).
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.
Стоимость 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., пенс.
Автобусная экскурсия в Гатчину. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд от гостиницы.
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина — одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры — всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.
И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание экскурсионной программы в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Проживание
Тур предполагает размещение 4 ночи в отеле Санкт-Петербурга, 2 ночи в отеле в г. Петрозаводск.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Размещение в Санкт-Петербурге: Best Western, Октябрьская, Ибис + отель категории “Комфорт” в Карелии
|44 950
|68 250
|43 150
|Размещение в Санкт-Петербурге: Best Western, Октябрьская, Ибис + отель категории “Премиум” в Карелии
|48 950
|75 650
|47 150
Варианты проживания
Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Северная"
Премиум-отели в г. Петрозаводск. Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Гостиница «Октябрьская» 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.
Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.
Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Гостиница «Ибис» 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в Санкт-Петербурге (4 ночи)
- Проживание в Карелии, 2 ночи
- Завтраки в отеле
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении 7 дней тура
- Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
- Посещение мест исполнения желаний
- Посещение древних протосаамских лабиринтов и сейдов
- Посещение живописных мест Северного Приладожья.
- Экскурсия “Дворцы Петербурга”
- Входной билет в музей Фаберже
- Экскурсия по музею Фаберже
- Автобусная экскурсия в Петергоф
- Экскурсия по Нижнему парку
- Экскурсия по Летнему саду
- Входные билеты в Эрмитаж
- Экскурсия по Эрмитажу
- Автобусная экскурсия в Гатчину
- Входные билеты в Гатчинский дворец
- Экскурсия по Гатчинскому двору
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с аттестованным местным гидом
- Входной билет в музей под открытым небом «Северная Фиваида»
- Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти» с видом на Ладожские шхеры
- Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми»
- Авторская тематическая трассовая экскурсия «Места силы Карелии»
- Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии» по местам силы Карелии
- Экскурсия по острову Койонсаари с посещением природных обзорных площадок с лучшими видами на Ладожское озеро
- Долина мхов и природные обзорные площадки с лучшими видами на Ладожское озеро
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
- Экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям) — 4900 руб. /взр., 2500 руб. /дети до 12 лет, бесплатно — дети до 6 лет
- Туры с отправлением на Валаам по субботам в период с 01.06 по 31.08.2023, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2023: 5300 руб. /взр., 2900 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет — бесплатно
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер — 4900 руб. /взр.,2500 руб. / дети до 9 лет включительно
- Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям) — 2200 руб. /взр., 1700 руб. / ребенок до 9 лет включительно
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере — 2200 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала» (экскурсия «Подземный космос» по пещерам «Рускеалы», прокат лодок, веревочный парк, троллей и другое): по ценам парка
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен — 500-700 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет — 400 руб. /чел., дети до 7 лет — бесплатно, дети от 7 до 14 лет — 300 руб. /чел., студенты (очн.) — 300 руб. /чел., пенсионеры — 300 руб. /чел.
- Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- Оригинал российского паспорта;
- для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
- свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
- медицинский полис.
Вещи в дорогу
Для основной программы:
- наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
- удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
- так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
- к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
- репелленты (средства от насекомых);
- солнцезащитные средства;
- необходимые медикаменты;
- страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.
Для дополнительных программ:
- При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли какие-то скидки или доплаты на тур?
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
Дети до 7 1000 руб. Школьники 650 руб. Студенты 500 руб. Пенсионеры 500 руб. ВОВ, инвалиды 1 группы 900 руб.
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 1200 руб.
Обязательная доплата на месте для иностранных граждан: регистрационный сбор в гостиницах от 150 до 200 рублей.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
- Как проходят экскурсии в 4 день за доп. плату?
Вы можете выбрать свою экскурсионную программу: отправиться на Валаам на «Метеоре» или на катере с посещением Ладожских шхер или отправиться в экспедицию к лесным водопадам – выбор только за вами!
Программы не входят в стоимость и оплачиваются заранее при бронировании тура.
Вариант 1.
- Экскурсия на скоростном теплоходе на остров Валаам (оплачивается дополнительно по желанию)
09:00 – Отправление на остров Валаам на «Метеоре».
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий.
Готовимся к поездке:
На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе.
При посещении внутренней территории соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п.
Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову общей протяженностью около 3 километров. Но маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.
10:00 – Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия.
Продолжительность первой части экскурсии – 2 часа.
Увлекательную историю монастыря и прилегающих территорий вам расскажет гид. Вы подниметесь по святой лестнице на гору Фавор, откуда можно запечатлеть красочный вид на монастырь, сад, Монастырскую бухту. Вы увидите мраморную Знаменскую часовню, пройдете под сводами Святых врат, над которыми располагается Петропавловская церковь.
Далее вас ждет прогулка в монастырское каре, к келейным корпусам, где живут монахи. Вы увидите старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. Особое внимание уделяется главному священному объекту – отреставрированному Свято-Преображенскому собору, где вы сможете поклониться мощам валаамских чудотворцев, основателей обители Сергия и Германа.
У вас будет возможность послушать концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения. Концерты проходят по выходным, праздникам и не только. В летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира. Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте монастыря.
12:30 – Обед в трапезной монастыря. Вы отведаете блюда монастырской трапезной, приготовленные из натуральных.
продуктов по старинным рецептам. Обед включен в стоимость тура.
13:30 – Пешеходная экскурсия по острову Валаам. Вторая часть.
Продолжительность второй части экскурсии – 1,5 часа. Ваш путь идет к Никольскому скиту через цепь островов, связанных между собой деревянными мостами. По дороге вы осмотрите яблоневый сад и монастырскую таможню. А уже в самом Никольском скиту возвышается шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца с белоснежным келейным корпусом и гранитный поклонный крест.
16:00 – Возвращение в Сортавала. Свободное время.
Вариант 2.
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.
Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.
Не входит в стоимость тура и оплачивается по желанию в момент бронирования тура.
08:30 – Сбор группы на причале.
09:00 – Отправление на Валаам на катере.
Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.
10:00 – Прибытие в центральную усадьбу
Наш катер причалит в удивительной красоты месте – Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным отсюда предстает монастырь, расположенный на высокой скале.
У вас есть время на самостоятельное изучение Валаама, а мы можем посоветовать отличный маршрут.
Сначала пройдите к подножию горы Фавор, подняться на которую можно по широкой гранитной лестнице XIX века. Ваш дальнейший маршрут пройдет мимо Знаменской часовни к Святым вратам обители, уникальность которых заключается в надвратной Петропавловской церкви, к которой некогда примыкали кельи, где останавливались члены царской семьи Романовых.
Архитектурным центром на острове является монастырское каре, которое начало формироваться еще в XVIII веке. Здесь вы также увидите уникальную Успенскую трапезную церковь – старейшую на Валааме.
Обязательно посетите главную достопримечательность – Спасо-Преображенский собор, где расположены мощи святых основателей обители.
В конце прогулки вы сможете посетить сувенирные лавочки и магазины и приобрести на память уникальные местные сувениры.
13:00 – Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.
14:00 – Ладожские шхеры.
Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые являются одной из главных природных достопримечательностей Карелии.
Ладожские шхеры – это скалистый архипелаг в Ладожском озере, который запоминается благодаря впечатляющему виду – десятки небольших островов с изрезанными каменистыми побережьями на глади огромного озера.
Солнце играет лучами в водах озера, камни величественно выступают из воды, зеленые острова создают потрясающий контраст – прогулка точно впечатлит всех неравнодушных к природе Русского Севера.
15:00 – Прибытие.
Свободное время.
Вариант 3.
- Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно).
08:45 – Сбор на экскурсию от вашего отеля.
Наш автобус заберет вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки!
09:00 – Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.
По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавала и Карелии в целом.
Чем знаменит этот небольшой город и почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона?
Что интересного можно – нет, нужно! – увидеть путешественнику, который остановился в Сортавала?
Почему про карельскую природу местные жители говорят: «У нас в Карелии воды – хоть упейся, камней – хоть убейся»?
Карелия – это маленькая страна, которую лучше и сто раз увидеть, и сто раз о ней услышать:)
Остановка у Импилахтинской железной дороги.
Этот участок железной дороги также появился благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы. Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень. Так появился небольшой, но очень красивый каньон. Посмотреть на него вы сможете с высоты моста – это одно из самых «фотогеничных» мест в окрестностях Сортавала.
Еще одна диковинка – сохранившаяся действующая электрожезловая система и семафоры. Система простая и надежная: если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.
А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!
Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.
Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиолетовым оттенком гранаты-альмандины. В XVI–XVII веках шведы даже принимали эти камни за рубины!
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
Экскурсия к древним водопадам Карелии (зависит от погодных условий).
Посещение возможных объектов (по погодным условиям).
Суровый карельский климат преподносит путешественникам сюрпризы. К сожалению, не всегда есть возможность дойти или доехать до всех водопадов. Поэтому будьте готовы к тому, что маршрут может быть изменен. Ниже приведен список объектов, которые мы планируем посетить, но обещать, что увидите их все, мы не можем. Отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Мы делаем всё, что от нас зависит, чтобы путешествие было насыщенным и интересным, но дорога вносит свои коррективы.
ГЭС в Ляскеля
Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики. Особенно примечательными считаются две вещи. Первая – то, что ГЭС Ляскеля в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала. Вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция. Сверху вам откроется интересный вид на бурные потоки воды!
ГЭС Харлу
Расположена на реке Янисйоки у поселка Харлу и сейчас является действующей!
Вы увидите потоки воды, которые шумно проходят через ГЭС и вырабатывают электроэнергию.
Посещение водопада Койриноя-2 (Верхний)
Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Водопад похож на горку: шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.
Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид сверху на водопад и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя-1 (Нижний)
Водопад Койриноя-1 достигает высоты около пяти метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых, нижняя, достигает четырех метров. А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского оловомедеплавильного завода: в XIX веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Кстати, весной, когда Койриноя-1 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!
Посещение водопадов Белые Мосты (Юканкоски)
Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии, название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski («речной порог»).
«Братья-падуны», как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались два водопада – 18-метровый и 11-метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.
К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.
14:00 – Возвращение в Сортавала.
Обед.
Наш автобус привезет вас в центр города.
Ориентир: рыбный магазин Jarvikala
г. Сортавала, ул. Суворова, 1
Вариант 4.
- Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию)
15:00 – Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 комфортабельный катер высокой проходимости будет ждать вас на причале г. Сортавала. Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы заглянем в рыбный магазин около причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастические природные красоты Ладоги:
- остров Хавус и его высокий обрыв, названный Ястребиной скалой,
- остров Каарнетсаари,
- падающую скалу.
А также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли «крышей Ладоги», и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.
При неблагоприятных погодных условиях прогулка на катере может быть отменена.
Не включено в стоимость тура.
17:00 – Возвращение с прогулки на катере
Общее завершение для всех программ.
Свободное время.
- Откуда идет автобус в Карелию в 3 день тура?
Выезд с вещами в Карелию.
06:30 – Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания» (ежедневно).
Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина «Буквоед» до конца здания.
07:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»
07:25 – Отправление автобуса от ст. м. «Озерки».
Место посадки: СПб., ст. м. «Озерки», Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет «Окей».
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.