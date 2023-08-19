Затеряться в лабиринтах Северной столицы и научиться видеть красоту в обыденности
В архитектуре и планировке улиц, в художественных галереях, в форме дворов и их креативном оформлении.
Вы рассекретите необычные локации и поймёте, куда смотреть, чтобы замечать прекрасное в повседневности.
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Описание
Что вас ожидает
Я не искусствовед, я — созерцатель. Люблю любоваться искусством, пытаться его понять, погружаться в историю создания того или иного творения — и хочу поделиться своими впечатлениями и опытом с вами. После этой экскурсии вы и сами станете подмечать любопытные детали в архитектуре. Итак, в программе:
Художественные галереи и выставки, располагающиеся порой в самых неожиданных локациях. Мы зайдём в магазин российского вина, а окажемся в арт-буфете с работами современных художников. В барном квартале наведаемся в трёхэтажную Галерею искусств. А в старой петербургской квартире, где провёл несколько детских лет композитор Рахманинов, обнаружим отель и выставочное пространство.
Дворы и улицы: я раскрою, как воплощается градостроительное искусство на примере нескольких улиц Петербурга. Вы оцените идеальные пропорции улицы Зодчего Росси и посмотрите на набережную канала Грибоедова с разных ракурсов. Также мы исследуем лабиринты петербургских дворов и переулков, выйдем закоулками к нарядному «Запорожцу» и полюбуемся Казанским собором.
Книжная история. Я покажу, что интересного можно найти в книжном магазине под квартирой баснописца Крылова, и расскажу любопытные факты про само здание. А ещё мы заглянем в Гостиный двор и посмотрим, как меняется взгляд на город с высоты второго этажа.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
- Дополнительно оплачивается билет в галерею в отеле «Рахманинов» (150 руб. /взрослые, 100 руб. /студенты всех форм обучения, 50 руб. /дети до 10 лет включительно и пенсионеры). Все остальные места мы посещаем бесплатно.
- Основная часть маршрута проходит по улице, поэтому одевайтесь по погоде
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Александринского театра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.