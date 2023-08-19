Искусство в Петербурге — это не только Эрмитаж и Русский музей: на экскурсии я покажу вам, как тяга к красоте и желание творить находят воплощение в облике города. В архитектуре и планировке улиц, в художественных галереях, в форме дворов и их креативном оформлении. Вы рассекретите необычные локации и поймёте, куда смотреть, чтобы замечать прекрасное в повседневности.

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Описание

Что вас ожидает

Я не искусствовед, я — созерцатель. Люблю любоваться искусством, пытаться его понять, погружаться в историю создания того или иного творения — и хочу поделиться своими впечатлениями и опытом с вами. После этой экскурсии вы и сами станете подмечать любопытные детали в архитектуре. Итак, в программе:

Художественные галереи и выставки, располагающиеся порой в самых неожиданных локациях. Мы зайдём в магазин российского вина, а окажемся в арт-буфете с работами современных художников. В барном квартале наведаемся в трёхэтажную Галерею искусств. А в старой петербургской квартире, где провёл несколько детских лет композитор Рахманинов, обнаружим отель и выставочное пространство.

Дворы и улицы: я раскрою, как воплощается градостроительное искусство на примере нескольких улиц Петербурга. Вы оцените идеальные пропорции улицы Зодчего Росси и посмотрите на набережную канала Грибоедова с разных ракурсов. Также мы исследуем лабиринты петербургских дворов и переулков, выйдем закоулками к нарядному «Запорожцу» и полюбуемся Казанским собором.

Книжная история. Я покажу, что интересного можно найти в книжном магазине под квартирой баснописца Крылова, и расскажу любопытные факты про само здание. А ещё мы заглянем в Гостиный двор и посмотрим, как меняется взгляд на город с высоты второго этажа.

Организационные детали