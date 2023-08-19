Петербург: искусство повсюду

Затеряться в лабиринтах Северной столицы и научиться видеть красоту в обыденности

5
4 отзыва
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Ответы на вопросы
Искусство в Петербурге — это не только Эрмитаж и Русский музей: на экскурсии я покажу вам, как тяга к красоте и желание творить находят воплощение в облике города.

В архитектуре и планировке улиц, в художественных галереях, в форме дворов и их креативном оформлении.

Вы рассекретите необычные локации и поймёте, куда смотреть, чтобы замечать прекрасное в повседневности.
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Ближайшие даты:
23
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Описание

Что вас ожидает

Я не искусствовед, я — созерцатель. Люблю любоваться искусством, пытаться его понять, погружаться в историю создания того или иного творения — и хочу поделиться своими впечатлениями и опытом с вами. После этой экскурсии вы и сами станете подмечать любопытные детали в архитектуре. Итак, в программе:

Художественные галереи и выставки, располагающиеся порой в самых неожиданных локациях. Мы зайдём в магазин российского вина, а окажемся в арт-буфете с работами современных художников. В барном квартале наведаемся в трёхэтажную Галерею искусств. А в старой петербургской квартире, где провёл несколько детских лет композитор Рахманинов, обнаружим отель и выставочное пространство.

Дворы и улицы: я раскрою, как воплощается градостроительное искусство на примере нескольких улиц Петербурга. Вы оцените идеальные пропорции улицы Зодчего Росси и посмотрите на набережную канала Грибоедова с разных ракурсов. Также мы исследуем лабиринты петербургских дворов и переулков, выйдем закоулками к нарядному «Запорожцу» и полюбуемся Казанским собором.

Книжная история. Я покажу, что интересного можно найти в книжном магазине под квартирой баснописца Крылова, и расскажу любопытные факты про само здание. А ещё мы заглянем в Гостиный двор и посмотрим, как меняется взгляд на город с высоты второго этажа.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
  • Дополнительно оплачивается билет в галерею в отеле «Рахманинов» (150 руб. /взрослые, 100 руб. /студенты всех форм обучения, 50 руб. /дети до 10 лет включительно и пенсионеры). Все остальные места мы посещаем бесплатно.
  • Основная часть маршрута проходит по улице, поэтому одевайтесь по погоде

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Александринского театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
19 авг 2023
Полезные практические точки, которые могут быть взяты на вооружение. После экскурсии - уже повторили несколько идей - фотосессия в галерее, посиделки на 4 этаже галереи искусств на Садовой, секретная калитка во дворы)) в целом было все интересно и полезно. Спасибо
Т
29 июля 2023
Экскурсия очень понравилась! Виктор ведет экскурсию эмоционально, интересна подача материала. Спасибо за возможность увидеть новое и неожиданное в Петербурге!
Екатерина
29 июля 2023
Экскурсия понравилась, узнали много нового о любимом городе, спасибо Виктору за полученные впечатления!
Ольга
27 июля 2023
Замечательная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всё понравилось. Благодарю.

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