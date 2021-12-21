Что вас ожидает

Сказочная прогулка по сердцу города

Вы погуляете по праздничному центру Петербурга. На Невском проспекте полюбуетесь Аничковым дворцом, великолепной витриной старинного Елисеевского магазина, уютным кафе «АбрикосовЪ» и украшенным Гостиным двором. На площади Искусств оцените нарядное здание Филармонии, а на парадной Дворцовой площади — главную новогоднюю елку Северной столицы.

Новый год сквозь эпохи

Я раскрою, благодаря кому в России появились праздничные елки, чем их украшали, где покупали елочные игрушки и где применили первые электрические гирлянды. А также: какие елки были в царском дворце и как подарки лежали под ними. Поговорим мы и о том, как относились к елкам в Советском Союзе: как и почему с ними боролись в 1920-е годы, как изменились новогодние традиции в это время и как отмечали зимние праздники в блокадном Ленинграде.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.