Петербург: история новогодней елки

Погулять по главным улицам, зарядиться новогодним настроением и раскрыть секреты любимого праздника

Новогодний Петербург запомнится вам яркими декорациями, романтическим настроением и атмосферой волшебства.

Вы пройдете по центральным улицам и площадям города, рассмотрите дворцы, старинные дома и светящиеся праздничные витрины.

А я расскажу, откуда пошла традиция украшать елку на Новый год и как она менялась с течением времени.
Петербург: история новогодней елки
Петербург: история новогодней елки
Петербург: история новогодней елки
Петербург: история новогодней елки
Петербург: история новогодней елки
Петербург: история новогодней елки
Петербург: история новогодней елки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сказочная прогулка по сердцу города

Вы погуляете по праздничному центру Петербурга. На Невском проспекте полюбуетесь Аничковым дворцом, великолепной витриной старинного Елисеевского магазина, уютным кафе «АбрикосовЪ» и украшенным Гостиным двором. На площади Искусств оцените нарядное здание Филармонии, а на парадной Дворцовой площади — главную новогоднюю елку Северной столицы.

Новый год сквозь эпохи

Я раскрою, благодаря кому в России появились праздничные елки, чем их украшали, где покупали елочные игрушки и где применили первые электрические гирлянды. А также: какие елки были в царском дворце и как подарки лежали под ними. Поговорим мы и о том, как относились к елкам в Советском Союзе: как и почему с ними боролись в 1920-е годы, как изменились новогодние традиции в это время и как отмечали зимние праздники в блокадном Ленинграде.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Аничкова моста
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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