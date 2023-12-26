Петербург изнутри: от подвала до балета
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Услышать малоизвестные истории известных петербуржцев на прогулке по местам богемы и бизнеса

Вы задумывались, что кроется за парадными фасадами Невского проспекта? На прогулке вы увидите его окрестности изнутри — побываете в фотомастерской начала прошлого века, загадаете желание у зеркала в балетном зале и пройдёте по самому старинному магазину города.

Узнаете, в каком подвале можно было встретить поэтов и режиссёров и как жили семьи Нобелей и Сименсов.
Петербург изнутри: от подвала до балета
Петербург изнутри: от подвала до балета
Петербург изнутри: от подвала до балета
Петербург изнутри: от подвала до балета
Петербург изнутри: от подвала до балета
Петербург изнутри: от подвала до балета
Петербург изнутри: от подвала до балета
Ближайшие даты:
26
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Музей-фотосалон Карла Буллы

Вы узнаете о репортажной и портретной съёмке и этапах становления искусства фотографии. А ещё выйдете на мансарду 5-го этажа, где перед вами откроется захватывающий вид на Невский проспект и площадь Островского.

Пассаж

Вы пройдёте по одному из самых старинных магазинов Петербурга. Когда-то здесь были бильярдные, анатомический музей, музей восковых фигур и прочие увеселения.

Площадь Искусств

Вы окунётесь в мир петербургской богемы Серебряного века, где в «Подвале бродячей собаки» проводили время Ахматова, Мандельштам и Мейерхольд. Узнаете, кого называли фармацевтами, что такое свиная книга и какие ритуалы были в «Интимном театре».

Зеркальная комната Анны Павловой

После жизни литературной встретимся с жизнью танцевальной, заглянув в гости к великой балерине Анне Павловой. Среди старинных зеркал вы узнаете о её личной жизни и творчестве, сможете постоять в пуантах у станка и загадаете желание.

Конюшенные улицы

Прогуливаясь по двум Конюшенным улицам, вы послушаете истории о семьях Нобелей и Сименсов. Попадёте в особняк Слепцова, в роскошных интерьерах которого некогда был магазин компании «Сименс и Гальске», а сегодня — креативное творческое пространство. Исследование его уголков станет ярким финальным аккордом нашего путешествия.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Музей-фотосалон Карла Буллы — 150 руб. /чел., билет в Зеркальную комнату Анны Павловой — 300 руб. /взрослый, 150 руб. /льготный
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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