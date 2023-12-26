Вы задумывались, что кроется за парадными фасадами Невского проспекта? На прогулке вы увидите его окрестности изнутри — побываете в фотомастерской начала прошлого века, загадаете желание у зеркала в балетном зале и пройдёте по самому старинному магазину города. Узнаете, в каком подвале можно было встретить поэтов и режиссёров и как жили семьи Нобелей и Сименсов.

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Описание

Что вас ожидает

Музей-фотосалон Карла Буллы

Вы узнаете о репортажной и портретной съёмке и этапах становления искусства фотографии. А ещё выйдете на мансарду 5-го этажа, где перед вами откроется захватывающий вид на Невский проспект и площадь Островского.

Пассаж

Вы пройдёте по одному из самых старинных магазинов Петербурга. Когда-то здесь были бильярдные, анатомический музей, музей восковых фигур и прочие увеселения.

Площадь Искусств

Вы окунётесь в мир петербургской богемы Серебряного века, где в «Подвале бродячей собаки» проводили время Ахматова, Мандельштам и Мейерхольд. Узнаете, кого называли фармацевтами, что такое свиная книга и какие ритуалы были в «Интимном театре».

Зеркальная комната Анны Павловой

После жизни литературной встретимся с жизнью танцевальной, заглянув в гости к великой балерине Анне Павловой. Среди старинных зеркал вы узнаете о её личной жизни и творчестве, сможете постоять в пуантах у станка и загадаете желание.

Конюшенные улицы

Прогуливаясь по двум Конюшенным улицам, вы послушаете истории о семьях Нобелей и Сименсов. Попадёте в особняк Слепцова, в роскошных интерьерах которого некогда был магазин компании «Сименс и Гальске», а сегодня — креативное творческое пространство. Исследование его уголков станет ярким финальным аккордом нашего путешествия.

Организационные детали