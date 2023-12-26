Услышать малоизвестные истории известных петербуржцев на прогулке по местам богемы и бизнеса
Узнаете, в каком подвале можно было встретить поэтов и режиссёров и как жили семьи Нобелей и Сименсов.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Описание
Что вас ожидает
Музей-фотосалон Карла Буллы
Вы узнаете о репортажной и портретной съёмке и этапах становления искусства фотографии. А ещё выйдете на мансарду 5-го этажа, где перед вами откроется захватывающий вид на Невский проспект и площадь Островского.
Пассаж
Вы пройдёте по одному из самых старинных магазинов Петербурга. Когда-то здесь были бильярдные, анатомический музей, музей восковых фигур и прочие увеселения.
Площадь Искусств
Вы окунётесь в мир петербургской богемы Серебряного века, где в «Подвале бродячей собаки» проводили время Ахматова, Мандельштам и Мейерхольд. Узнаете, кого называли фармацевтами, что такое свиная книга и какие ритуалы были в «Интимном театре».
Зеркальная комната Анны Павловой
После жизни литературной встретимся с жизнью танцевальной, заглянув в гости к великой балерине Анне Павловой. Среди старинных зеркал вы узнаете о её личной жизни и творчестве, сможете постоять в пуантах у станка и загадаете желание.
Конюшенные улицы
Прогуливаясь по двум Конюшенным улицам, вы послушаете истории о семьях Нобелей и Сименсов. Попадёте в особняк Слепцова, в роскошных интерьерах которого некогда был магазин компании «Сименс и Гальске», а сегодня — креативное творческое пространство. Исследование его уголков станет ярким финальным аккордом нашего путешествия.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Музей-фотосалон Карла Буллы — 150 руб. /чел., билет в Зеркальную комнату Анны Павловой — 300 руб. /взрослый, 150 руб. /льготный
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Гостиный двор»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.